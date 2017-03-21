廢墟公寓改造記：一個溫暖系的舒適好空間

在人口稠密的大都會區，房屋的供給量原本就比較少，其他地區人口遷入，更會讓擁擠的情況加劇。在此情況下，採用多人合住或共租的型式，儼然成為住屋市場的趨勢。誠然共居是一種解決住房不足的有效方式，但要讓共住一個屋簷下的住民都能享受便利的生活，建立起溫暖的人際連結，有賴設計師的巧思。以下這棟由灯和屋（株式会社シェアスタイル）打造的溫馨住家，一定能讓你大開眼界！
先來看一眼設計師完成後的成品。這座公寓是位於東京澀谷區，重新裝修完成後，予人溫馨無比的印象，一點都看不出來之前年華老去的古舊模樣。
回過頭來看看改造前的觀感，會讓你不禁嚇一跳！這處老舊冷調的空間沒有一絲生氣，連傢俱都讓人聯想到老祖母的時代。混凝土的地板和牆壁，讓室內更覺單調冷清。
建築師開始動工裝修了。這處空間其實有它既有的優勢，大型窗戶可容充裕的自然光線透進室內來。如果要讓多名住戶共居，顯然必須作出隔間來。
建築師採用 LDK 設計，將生活起居的客廳、餐廳和廚房全部集中在一起，讓住戶可以共享一個空間。室內主要採用溫暖的木質材料，營造出親切和暖的感受。美麗的照明設備投射出明亮的光線，廚房部分設計得尤其寬敞。
起居室採用小型榻榻米設計，周邊則是運用木頭材質，與用餐區的地板構成和諧的觀感。照片中的圓桌大小適中，讓室友們可以坐在這裡談話聊天。彷彿咖啡廳般的氣氛，讓大家的心情更愉悅，創造出良好的生活氣氛來。
從這個角度來看，更可將內部裝潢盡收眼底。設計師在此採用了大膽的色彩，紅色牆面上有著飛舞的金色蝴蝶，散發出纖巧高貴的氣質。滑動門透著亮白的光線，與室內的深色木材構成強烈的對比。
這處私人空間安置了一座簡約的現代風白色床鋪，傢俱則是帶有復古氣息的設計。木頭地板有著美麗的紋理，與大面窗戶構成絕美的視覺，空間顯得安謐且和諧。
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