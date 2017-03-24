6 間適合大家庭的理想美房（含平面圖）

當你們還在甜蜜的兩人世界當中，選擇房子的時候或者會以它的美觀度及個性設計為首要考量。可是當一個、兩個、甚或更多的孩子報到以後，你可會寧願房子間隔夠實用！如果父母決定搬進來一起住的時候，你甚至要多考慮怎樣把房子改動，迎合老人家的需要。

今天我們搜集了 6 間適合大家庭的房子，它們具有充足的空間及實用的間隔，簡直就是大家理想中的設計。更棒的是，我們還附有平面圖讓大家參考喔！