6 間適合大家庭的理想美房（含平面圖）

當你們還在甜蜜的兩人世界當中，選擇房子的時候或者會以它的美觀度及個性設計為首要考量。可是當一個、兩個、甚或更多的孩子報到以後，你可會寧願房子間隔夠實用！如果父母決定搬進來一起住的時候，你甚至要多考慮怎樣把房子改動，迎合老人家的需要。
今天我們搜集了 6 間適合大家庭的房子，它們具有充足的空間及實用的間隔，簡直就是大家理想中的設計。更棒的是，我們還附有平面圖讓大家參考喔！
從一樓的平面圖我們可以看到左手邊的開放式設計——偌大的空間裡設有廚房和餐廳，這兩個部分以中間的中島分隔開來，沒有高牆的阻隔，整個部分自然就會呈現寬闊的空間感。
整個二樓的間隔以實用為主，並以四個臥室組成，面積從5坪到7坪左右。每個房間就算放了雙人床和衣櫃後，空間還是寬敞無比！這麼充足的起居空間，真正的能讓大家庭的生活變得更便利，而且亦能照顧到每個人對私人空間的需求。
二樓則以臥室為主，每個房間都裝有明亮的玻璃窗來提升房間採光度。從主人房、雙人浴間以及另一個臥房裡都可以通往二樓的特大露臺，讓人可以隨時隨地享受戶外新鮮空氣。
這個外型超時尚的純白平房很容易地就把我們的眼球深深給吸引住了！設計師使用了大量玻璃來裝潢室內，因此提升了不少空間感。
此外，房子還擁有一大個草坪、簡約風泳池以及這麼美麗的半戶外式休憩區。
從平面圖看來我們就能得知室內到底有多麼的寬闊！重點是室內採用了不少「輕間隔」及半開放式設計來劃分各個起居空間，比如說餐廳。
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這個高雅的別墅採用了不少玻璃作為設計重點，這樣子就可以盡用房子絕佳的地理優勢，讓人隨時隨地都可以欣賞到眼前的海景。
除此以外，別墅還擁有不少自然素材，例如石磚和草坪等等，輕鬆地與四周的自然景色結合。
房子連地庫共有三層，在二樓甚至還設有4間臥室以及3個大浴室！而且還連接著一個寬闊的露臺呢！
從這裡我們可以360度環繞房子看一遍，房子每個牆面都裝有不少經典的長型窗戶，相信室內必定是既寬敞又明亮。
二樓的臥室雖然不多，可是它卻包括了不少我們夢寐以求的起居空間，比如說書房、家庭電影院以及擁有特大浴缸的浴室！
一樓也擁有雙人房及浴室，在這邊甚至還有兩個分開的用餐區域呢！
設計師以美式風格為理念，打造出這一個暖色系的大家庭房子。二樓擁有一個中型陽臺，讓屋主能夠欣賞門前翠綠的花園以及四周的山林。
最後我們來看看這個合共約75坪的房子的平面圖。 一樓基本上涵括了所有的家庭配備，包括一個可以裝得下兩部車子的車庫；雙人臥室與浴室分別有三個；餐廳和客廳採用開放式設計來提升整體空間感。
而二樓亦由另外兩間雙人臥室以一間主人浴室組成，提供額外的私人起居空間，就算是10人家庭住在一起也絕對不會是個問題！