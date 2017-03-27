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省空間的收納好方法：12 個擁有超強收納空間的走廊

Tarsier Tarsier
Casa Bernini (Milano), studiodonizelli studiodonizelli 現代風玄關、走廊與階梯
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城市的公寓總是小小的，沒有足夠的空間擺放多餘的雜物或是衣物，尤其是愛打扮的女生，家中總是堆積如山的鞋子或是堆積如山的衣服。在這種情況下，室內設計師和主婦們都絞盡腦汁想出各式各樣的收納好方法，好好利用空間讓房子變得整潔宜人。

今天 homify 為大家收集了12 個擁有超強收納空間的走廊設計，讓你的生活變得更整潔舒適！想爭取多點空間的你，千萬不要錯過這個專題哦！

1. 超級時尚的展示空間

Penthouse, Zurich, Studio Frey Studio Frey 現代風玄關、走廊與階梯
Studio Frey

Penthouse, Zurich

Studio Frey
Studio Frey
Studio Frey

在走廊中放置幾行層板和收納柜，不單可以節省房間的空間，還可以擺放一些老照片和圖畫，搭配上牆壁的獨特色彩後，讓房子變得更時尚。

2. 全部都是儲物櫃

Portaportese , Archifacturing Archifacturing 現代風玄關、走廊與階梯 White
Archifacturing

Archifacturing
Archifacturing
Archifacturing

這個走廊的空間全都是隱密的組合櫃子，不會影響室內的外觀又可以增加收納的空間，絕對是個超省空間的收納好方法！

3. 走廊中的廚房

Sol Haus Design | Vina's Tiny House | Ojai, CA, Chibi Moku Architectural Films Chibi Moku Architectural Films 走廊 & 玄關 複合木地板 Wood effect
Chibi Moku Architectural Films

Chibi Moku Architectural Films
Chibi Moku Architectural Films
Chibi Moku Architectural Films

廚房裝修師把走廊跟廚房的空間結合，節省位置的同時也大幅提升了公寓的空間感，讓大廳的空間更加簡單實用！

4. 華麗的儲物空間

КВАРТИРА ПРЕМИАЛЬНОГО КЛАССА В ЖК ТРИКОЛОР , Вадим Галина Кожевниковы Вадим Галина Кожевниковы 走廊 & 玄關
Вадим Галина Кожевниковы

Вадим Галина Кожевниковы
Вадим Галина Кожевниковы
Вадим Галина Кожевниковы

室內的佈置師為這間華麗的房子設計了附上鏡子的儲物櫃，除了增加收納的空間外，還讓走廊看起來更有氣派，加上水晶吊燈和時尚的家飾品，超級貴氣！

5. 樓梯下的隱密衣櫃

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家中擁有階梯的你一定會愛上這個衣櫃，它完美地使用了樓梯下的空間放置衣服和鞋子，隱密的設計讓房間的外觀整潔宜人，靜悄悄地讓房子變的整齊。

6. 超實用的空間

Mudroom Clean Design 現代風玄關、走廊與階梯
Clean Design

Mudroom

Clean Design
Clean Design
Clean Design

這個走廊採用了極簡風格的收納方法，簡單地裝上了鉤子和擱板放置衣物，例如帽子、傘子或是外套等等。設計師還選用了海藍色的主題，讓房子變得更活潑生動，非常適合城市裡的公寓。

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7. 聰明的存儲組合櫃

Caprice Deco, Equipe Ceramicas Equipe Ceramicas 殖民地風玄關、階梯與走廊
Equipe Ceramicas

Equipe Ceramicas
Equipe Ceramicas
Equipe Ceramicas

在門口的走廊位置擺放了古典的鉤子和坐式的鞋櫃，提供了高效能的收納空間和坐下的地方，讓磁磚工匠還使用了特色的地磚作配搭，充滿了經典的風味！

8. 新創意的時尚收納空間

Inspiration, Korbo Korbo 現代風玄關、走廊與階梯
Korbo

Inspiration

Korbo
Korbo
Korbo

其實收納的方法有很多種，以上圖片介紹的正是一種非常有創意的新點子，它直接省掉了老氣的組合櫃子，室內佈置師選用了現代時尚的籃子和吊架，配上了木盒子和地毯，創建了一個隨意取材風的收納空間，既美觀又簡單方便！

9. 走廊中的圖書館

Casa Bernini (Milano), studiodonizelli studiodonizelli 現代風玄關、走廊與階梯
studiodonizelli

studiodonizelli
studiodonizelli
studiodonizelli

喜歡閱讀的你可以參考以上的走廊設計，室內的設計師把書房跟走廊的空間合併，讓沒有書房的你也可以擁有一個小小的圖書館。書櫃子還為房間添上了文學的色彩，讓房子更有個性和氣質。

10. 懸空的存儲空間

Скандинавское настроение, Ekaterina Donde Design Ekaterina Donde Design 斯堪的納維亞風格的走廊，走廊和樓梯
Ekaterina Donde Design

Ekaterina Donde Design
Ekaterina Donde Design
Ekaterina Donde Design

門口的走廊位置常常都比忽略和浪費，其實只需要擺放一點簡約的家具或家飾品，便可以讓房子更整潔實用。像以上的圖片，鞋櫃配上懸掛在空中的鉤子和吊櫃，除了增加存儲空間，還可以裝飾空間，一舉兩得。

11. 超現實的收納空間

Квартира с библиотекой, Архитектор Татьяна Стащук Архитектор Татьяна Стащук
Архитектор Татьяна Стащук

Архитектор Татьяна Стащук
Архитектор Татьяна Стащук
Архитектор Татьяна Стащук

不規則的吊鉤和懸掛在板上的盆子為走廊帶來了更多的收納空間，創新的設計為房間帶來了超現實的風格，加上鏡子的反射效果，讓人驚歎。

12. 隱密的鞋櫃設計

homify 工業風的玄關、走廊與階梯
homify

homify
homify
homify

這個大門的走廊使用了隱密的鞋櫃設計，讓所有的鞋子都整齊地放置在層板上，門前的空間瞬間變得整潔宜人，不再出現凌亂不堪的鞋子啦！

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