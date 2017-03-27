省空間的收納好方法：12 個擁有超強收納空間的走廊

城市的公寓總是小小的，沒有足夠的空間擺放多餘的雜物或是衣物，尤其是愛打扮的女生，家中總是堆積如山的鞋子或是堆積如山的衣服。在這種情況下，室內設計師和主婦們都絞盡腦汁想出各式各樣的收納好方法，好好利用空間讓房子變得整潔宜人。

今天 homify 為大家收集了12 個擁有超強收納空間的走廊設計，讓你的生活變得更整潔舒適！想爭取多點空間的你，千萬不要錯過這個專題哦！