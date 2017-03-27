省空間的收納好方法：12 個擁有超強收納空間的走廊

在走廊中放置幾行層板和收納柜，不單可以節省房間的空間，還可以擺放一些老照片和圖畫，搭配上牆壁的獨特色彩後，讓房子變得更時尚。
這個走廊的空間全都是隱密的組合櫃子，不會影響室內的外觀又可以增加收納的空間，絕對是個超省空間的收納好方法！
廚房裝修師把走廊跟廚房的空間結合，節省位置的同時也大幅提升了公寓的空間感，讓大廳的空間更加簡單實用！
家中擁有階梯的你一定會愛上這個衣櫃，它完美地使用了樓梯下的空間放置衣服和鞋子，隱密的設計讓房間的外觀整潔宜人，靜悄悄地讓房子變的整齊。
這個走廊採用了極簡風格的收納方法，簡單地裝上了鉤子和擱板放置衣物，例如帽子、傘子或是外套等等。設計師還選用了海藍色的主題，讓房子變得更活潑生動，非常適合城市裡的公寓。
在門口的走廊位置擺放了古典的鉤子和坐式的鞋櫃，提供了高效能的收納空間和坐下的地方，讓磁磚工匠還使用了特色的地磚作配搭，充滿了經典的風味！
其實收納的方法有很多種，以上圖片介紹的正是一種非常有創意的新點子，它直接省掉了老氣的組合櫃子，室內佈置師選用了現代時尚的籃子和吊架，配上了木盒子和地毯，創建了一個隨意取材風的收納空間，既美觀又簡單方便！
喜歡閱讀的你可以參考以上的走廊設計，室內的設計師把書房跟走廊的空間合併，讓沒有書房的你也可以擁有一個小小的圖書館。書櫃子還為房間添上了文學的色彩，讓房子更有個性和氣質。
門口的走廊位置常常都比忽略和浪費，其實只需要擺放一點簡約的家具或家飾品，便可以讓房子更整潔實用。像以上的圖片，鞋櫃配上懸掛在空中的鉤子和吊櫃，除了增加存儲空間，還可以裝飾空間，一舉兩得。
不規則的吊鉤和懸掛在板上的盆子為走廊帶來了更多的收納空間，創新的設計為房間帶來了超現實的風格，加上鏡子的反射效果，讓人驚歎。
這個大門的走廊使用了隱密的鞋櫃設計，讓所有的鞋子都整齊地放置在層板上，門前的空間瞬間變得整潔宜人，不再出現凌亂不堪的鞋子啦！