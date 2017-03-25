21 個美麗時尚、不得不看的露臺設計

夏天快到了，白天變長，戶外活動的好時機到了，家中擁有露臺的你是時候好好享受陽光，千萬別浪費這些室外的空間喔！陽台作為家中的戶外空間，有些人把它創建成小花園、有些人把它創建成露天的小廳、有些人則把它建成游泳池，它們化身成不同功能的休閒空間，給人高級的生活享受。

今天homify為大家介紹 21間美絕的陽台設計，快為自己家的陽台找點靈感吧！