21 個美麗時尚、不得不看的露臺設計

景觀建築師使用了玻璃敞門把室內和戶外的空間和諧地連接在一起，給人舒適的感覺，完全沒有違和感。
如果你的陽台位於鬧市或是城市裡面，你可以選擇在露台的四周放置盆裁來確保你的隱私和增加私人空間。
這個陽台的燈光昏黃配上藍色的落霞和木造的地板，顯得特別浪漫迷人！喜歡這種設計的你，可以問一下照明設計師的專業意見哦！
白色的木板地配上游泳池充滿了假日的氣氛，同時建了貼心的木欄杆保存適當的私人空間，讓你在熱透的夏日裡，也可以享受一個涼快的下午哦！
在滿天的星空下，這個露天的陽台提供了高級的水療設施，讓你在享受美絕的風景和舒適的生活，真是太棒了！
有時候，簡單的設計和傢俱就可以讓陽台變得完美自然，像以上這個簡約的露台，混凝土的地板配上棕櫚樹和現代的傢俱，讓你使用低成本就可以擁有一個完美的休閒空間。
陽台和戶外露臺的設計很多元化，以上的例子使用了木造的傢俱配上綠色的盆裁和白色的吊床，讓人感覺特別的輕鬆自在，充滿了度假的風情！
這個陽台的空間雖小，但是卻充滿了外國風情，為了抵抗猛烈的陽光裝上了特色的簾子，充滿了外國的風情。
這個廣闊的露臺擺放了沙發、沙灘椅子和小桌子，配上了不同的植物和燈光，給人一種活在田園的感覺，非常舒服。
這個小陽台分了兩個部分，前端是青青的草地配上了薰衣草的盆裁，後端是軟軟的沙發跟咕𠰠，整個環境簡單舒適，真是假期和週未的好去處！
這是一個美麗現代的露臺設計，它就像一個在天空中浮沉的小島配上玻璃的設計，充滿了設計師的幻想力和創意。
工業風的混凝土牆壁配上木造的地板，形成了強烈的對比，加上游泳池和沙灘椅的休閒設備，讓人意想不到的放鬆！
這個露天的陽台刪去了高牆，眺望360度的美景配上咕𠰠和盆裁，實在太美了！
如果你喜歡大自然的話，那園藝師的專業意見一定可以幫你創建一個小綠洲，就像以上的露臺，佈滿了青青的小草，讓環景舒適宜人。
這個陽台的擺設使用了隨意取材的風格，簡單實用的設備放在角落裡成了一個可愛的小區，特別適合有小孩的家庭。
這個面對著無敵海景的陽台使用了玻璃的設計，一望無際的大海讓人特別的輕鬆，配上藤造的椅子充滿了度假的氣氛。
簡約的擺設配上白色的傢俱，給人一種地中海的度假風情，讓你在夏日裡可以好好地享受陽光、微風和新鮮的空氣，真讓人羨慕！
乒乓球的桌子和青綠的植物創建了一個多功能的小區，充滿了娛樂的設施，讓你在閒時也可做點運動，打造健康的生活！
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