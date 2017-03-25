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21 個美麗時尚、不得不看的露臺設計

Tarsier Tarsier
Una terrazza tutta da vivere, Studio Architettura del Paesaggio Giardini Giordani di Luigina Giordani Studio Architettura del Paesaggio Giardini Giordani di Luigina Giordani 平屋頂
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夏天快到了，白天變長，戶外活動的好時機到了，家中擁有露臺的你是時候好好享受陽光，千萬別浪費這些室外的空間喔！陽台作為家中的戶外空間，有些人把它創建成小花園、有些人把它創建成露天的小廳、有些人則把它建成游泳池，它們化身成不同功能的休閒空間，給人高級的生活享受。

今天homify為大家介紹 21間美絕的陽台設計，快為自己家的陽台找點靈感吧！

1. 完美和諧的陽台設計

Ristrutturazione appartamento 50 mq, Fabiola Ferrarello Fabiola Ferrarello 陽台、門廊與露臺 配件與裝飾品 木頭 White
Fabiola Ferrarello

Ristrutturazione appartamento 50 mq

Fabiola Ferrarello
Fabiola Ferrarello
Fabiola Ferrarello

景觀建築師使用了玻璃敞門把室內和戶外的空間和諧地連接在一起，給人舒適的感覺，完全沒有違和感。

2. 綠化的私人空間

La Fontaine , Sobrado + Ugalde Arquitectos Sobrado + Ugalde Arquitectos 露臺
Sobrado + Ugalde Arquitectos

Sobrado + Ugalde Arquitectos
Sobrado + Ugalde Arquitectos
Sobrado + Ugalde Arquitectos

如果你的陽台位於鬧市或是城市裡面，你可以選擇在露台的四周放置盆裁來確保你的隱私和增加私人空間。

3. 浪漫昏黃的陽台設計

Terraza en Barcelona, Garden Center Conillas S.L Garden Center Conillas S.L 露臺 木頭 Wood effect
Garden Center Conillas S.L

Garden Center Conillas S.L
Garden Center Conillas S.L
Garden Center Conillas S.L

這個陽台的燈光昏黃配上藍色的落霞和木造的地板，顯得特別浪漫迷人！喜歡這種設計的你，可以問一下照明設計師的專業意見哦！

4. 涼快的游泳池

Antes y después terraza Sant Antoni de Calonge , Vicente Galve Studio Vicente Galve Studio 露臺
Vicente Galve Studio

Vicente Galve Studio
Vicente Galve Studio
Vicente Galve Studio

白色的木板地配上游泳池充滿了假日的氣氛，同時建了貼心的木欄杆保存適當的私人空間，讓你在熱透的夏日裡，也可以享受一個涼快的下午哦！

5. 建設戶外的水療設施

Lujosa Terraza con Jacuzzi: Ideal para Parejas, SENZA ESPACIOS SENZA ESPACIOS 泳池
SENZA ESPACIOS

SENZA ESPACIOS
SENZA ESPACIOS
SENZA ESPACIOS

在滿天的星空下，這個露天的陽台提供了高級的水療設施，讓你在享受美絕的風景和舒適的生活，真是太棒了！

6. 極簡的露臺設計

IPE HOUSE, P+0 Arquitectura P+0 Arquitectura 露臺
P+0 Arquitectura

IPE HOUSE

P+0 Arquitectura
P+0 Arquitectura
P+0 Arquitectura

有時候，簡單的設計和傢俱就可以讓陽台變得完美自然，像以上這個簡約的露台，混凝土的地板配上棕櫚樹和現代的傢俱，讓你使用低成本就可以擁有一個完美的休閒空間。

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7. 充滿度假風情的露臺

Apartamento Bairro Ipanema, Stúdio Márcio Verza Stúdio Márcio Verza 露臺
Stúdio Márcio Verza

Stúdio Márcio Verza
Stúdio Márcio Verza
Stúdio Márcio Verza

陽台和戶外露臺的設計很多元化，以上的例子使用了木造的傢俱配上綠色的盆裁和白色的吊床，讓人感覺特別的輕鬆自在，充滿了度假的風情！

8. 充滿外國風情的小陽台

ATICO EN BLANES, LF24 Arquitectura Interiorismo LF24 Arquitectura Interiorismo 露臺
LF24 Arquitectura Interiorismo

LF24 Arquitectura Interiorismo
LF24 Arquitectura Interiorismo
LF24 Arquitectura Interiorismo

這個陽台的空間雖小，但是卻充滿了外國風情，為了抵抗猛烈的陽光裝上了特色的簾子，充滿了外國的風情。

9. 田園風情的休閒空間

Una terrazza tutta da vivere, Studio Architettura del Paesaggio Giardini Giordani di Luigina Giordani Studio Architettura del Paesaggio Giardini Giordani di Luigina Giordani 平屋頂
Studio Architettura del Paesaggio Giardini Giordani di Luigina Giordani

Studio Architettura del Paesaggio Giardini Giordani di Luigina Giordani
Studio Architettura del Paesaggio Giardini Giordani di Luigina Giordani
Studio Architettura del Paesaggio Giardini Giordani di Luigina Giordani

這個廣闊的露臺擺放了沙發、沙灘椅子和小桌子，配上了不同的植物和燈光，給人一種活在田園的感覺，非常舒服。

10. 像花園般的露臺

Wohnungen Bauträger 3D-Visualisierung, winhard 3D winhard 3D 平屋頂
winhard 3D

winhard 3D
winhard 3D
winhard 3D

這個小陽台分了兩個部分，前端是青青的草地配上了薰衣草的盆裁，後端是軟軟的沙發跟咕𠰠，整個環境簡單舒適，真是假期和週未的好去處！

11. 美絕的創意小島

Southbank, London, Urban Roof Gardens Urban Roof Gardens 露臺
Urban Roof Gardens

Southbank, London

Urban Roof Gardens
Urban Roof Gardens
Urban Roof Gardens

這是一個美麗現代的露臺設計，它就像一個在天空中浮沉的小島配上玻璃的設計，充滿了設計師的幻想力和創意。

12. 讓人放鬆的度假氣氛

VIVIENDA VISTA REAL, Diez y Nueve Grados Arquitectos Diez y Nueve Grados Arquitectos 泳池
Diez y Nueve Grados Arquitectos

Diez y Nueve Grados Arquitectos
Diez y Nueve Grados Arquitectos
Diez y Nueve Grados Arquitectos

工業風的混凝土牆壁配上木造的地板，形成了強烈的對比，加上游泳池和沙灘椅的休閒設備，讓人意想不到的放鬆！

13. 浪漫的燈光效果

Rendering 3D: residenze in Africa, NLDigital NLDigital 露臺
NLDigital

NLDigital
NLDigital
NLDigital

天台的閣樓配上開放式的陽台提供了非常廣闊的空間，照明的設計師為戶外的傢居品配置了浪漫的燈光，特別迷人！

14. 充滿美景的陽台

ABITAZIONE PRIVATA - POLIGNANO A MARE, STUDIOTALENT srl STUDIOTALENT srl 露臺
STUDIOTALENT srl

STUDIOTALENT srl
STUDIOTALENT srl
STUDIOTALENT srl

這個露天的陽台刪去了高牆，眺望360度的美景配上咕𠰠和盆裁，實在太美了！

15. 陽台上的小綠洲

Cliff Dwelling, Specht Architects Specht Architects 露臺
Specht Architects

Cliff Dwelling

Specht Architects
Specht Architects
Specht Architects

如果你喜歡大自然的話，那園藝師的專業意見一定可以幫你創建一個小綠洲，就像以上的露臺，佈滿了青青的小草，讓環景舒適宜人。

16. 隨意取材的簡單設計

Roma Trastevere Appartamento Indipendente, Studio Fori Studio Fori 露臺
Studio Fori

Studio Fori
Studio Fori
Studio Fori

這個陽台的擺設使用了隨意取材的風格，簡單實用的設備放在角落裡成了一個可愛的小區，特別適合有小孩的家庭。

17. 360度的絕美風景

Decking Perfect Stays 露臺
Perfect Stays

Decking

Perfect Stays
Perfect Stays
Perfect Stays

這個面對著無敵海景的陽台使用了玻璃的設計，一望無際的大海讓人特別的輕鬆，配上藤造的椅子充滿了度假的氣氛。

18. 鄉村風的陽台設計

homify 露臺
homify

homify
homify
homify

簡白色的外牆配上了田園風味的傢俱品，充滿了優雅的氣質和時尚的個人風格，仔細看一下它的家俱和家飾品全都是美麗精緻的擺設。

19. 充滿情調的露臺設計

homify 露臺
homify

homify
homify
homify

在節日或是週未的夜裡，佈置成戶外用餐區的陽台成為了充滿情調的地方，讓你可以舉辦朋友的聚餐或是派對，實在是太好了！

20. 地中海風情的白色設計

ATICO EN JOAQUIN COSTA, amBau Gestion y Proyectos amBau Gestion y Proyectos 露臺
amBau Gestion y Proyectos

amBau Gestion y Proyectos
amBau Gestion y Proyectos
amBau Gestion y Proyectos

簡約的擺設配上白色的傢俱，給人一種地中海的度假風情，讓你在夏日裡可以好好地享受陽光、微風和新鮮的空氣，真讓人羨慕！

21. 充滿娛樂設施的陽台

Roof Garden, Ranka Follaje Sintético Ranka Follaje Sintético 商业空间 辦公大樓
Ranka Follaje Sintético

Ranka Follaje Sintético
Ranka Follaje Sintético
Ranka Follaje Sintético

乒乓球的桌子和青綠的植物創建了一個多功能的小區，充滿了娛樂的設施，讓你在閒時也可做點運動，打造健康的生活！

延伸閱讀：如何打造木頭露臺:看他們一步一步教你做!

歸隱田園生活：充滿綠意的療癒系雙層美房
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