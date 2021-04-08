乾溼分離很重要! 21 間讓你揮別黴菌的乾溼分離小浴室

你所居住的老舊公寓中的浴室是不是還乾溼不分離呢? 如果是的話，你應該可以體會每天沐浴完後，需要彎下腰擦乾地板的麻煩與痛苦。乾溼不分離的浴室不僅會增加你的負擔，還有可能孳生黴菌，不美觀之餘還會影響身體健康。

為了拒絕濕氣，讓你的身心更加舒暢，我們這次要為大家介紹 21 間讓你揮別黴菌的乾溼分離小浴室。很多人會以為乾溼分離的浴室需要更多空間，但其實就算是小坪數，也可以規劃乾溼分離的設備。

趕快跟我們一起來看看這 21 間乾溼分離的浴室，還你一個乾爽的舒適生活吧! 對了，如果你有更多問題，也可以與我們的設計師直接聯繫喔～