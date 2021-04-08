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乾溼分離很重要! 21 間讓你揮別黴菌的乾溼分離小浴室

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你所居住的老舊公寓中的浴室是不是還乾溼不分離呢? 如果是的話，你應該可以體會每天沐浴完後，需要彎下腰擦乾地板的麻煩與痛苦。乾溼不分離的浴室不僅會增加你的負擔，還有可能孳生黴菌，不美觀之餘還會影響身體健康。

為了拒絕濕氣，讓你的身心更加舒暢，我們這次要為大家介紹 21 間讓你揮別黴菌的乾溼分離小浴室。很多人會以為乾溼分離的浴室需要更多空間，但其實就算是小坪數，也可以規劃乾溼分離的設備。

趕快跟我們一起來看看這 21 間乾溼分離的浴室，還你一個乾爽的舒適生活吧! 對了，如果你有更多問題，也可以與我們的設計師直接聯繫喔～

1. 使用淺色系的石材讓小浴室感覺比實際上還要寬敞，並且營造出高貴的典雅氣息，而玻璃拉門則分隔了乾與溼的區塊。

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理絲室內設計有限公司 Ris Interior Design Co., Ltd.

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理絲室內設計有限公司 Ris Interior Design Co., Ltd.
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你喜歡這款乾濕分離的玻璃浴室設計嗎～

2. 專家利用豐富黑白圖樣的磁磚，搭配白色牆面，展現出有個性的別緻風格。

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MadaM Architecture

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3. 除了用玻璃區分出乾與濕的區塊之外，專家還利用灰與白這兩種顏色，劃分出浴室的空間。

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喜歡這款乾濕分離浴室的話還可以與設計師直接聯繫喔～

4. 以混凝土搭配磁磚牆面的小浴室風格獨具，而淋浴間的木頭地板則帶來溫暖。

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Casa100 Arquitetura

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喜歡這樣的設計嗎? 讓專家協助你吧!

5. 潔白的浴室可以讓小浴室看起來比實際寬敞，但搭配上磁磚牆面與地板後，顯得不單調。

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6. 黑色搭配上深灰色，這間小浴室個性十分強烈，搭配上白色的衛浴設備後更為搶眼。

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8. 選用大地色系的小浴室讓人看了就感到非常舒服。

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9. 幾乎只有白色以及玻璃牆所組成的小浴室盡展簡約之美，並能讓人感到平和。

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喜歡純白色簡約設計的話一定不要錯過這款溫潤平和的浴室設計喔～

10. 使用了藍色馬賽克瓷磚的小浴室十分精緻可愛，而專家更是為我們展示了斜屋頂下方空間的用途。

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長浜信幸建築設計事務所

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非常小清新的小坪數浴室乾濕分離設計，小坪數浴室也是可以擁有浴缸設計的喔～

11. 以黑白色系為主的小浴室簡單卻有個性，適合喜歡簡約風格的人。

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12. 以白色作為主色系可能會顯得生冷，因此專家選用了木頭的洗手台，平衡空間的調性。

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綠色植物是點睛之筆，讓整個空間都有了活力～

13. 這間浴室最搶眼的地方無非是紅色的牆面，而其搭配了米白色的磁磚後，一點也不讓人感到壓迫。

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Marta Sellarès – Interiorista

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14. 專家利用鋪設磁磚，為浴室的牆面帶來不一樣的紋理，也與木頭搭配得十分和諧。

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照明設計也是這款浴室設計的一個亮點喔～

15. 使用了石材的小浴室散發著高貴感，淋浴間的木頭地板則帶給人溫暖。

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16. 這間小浴室盡展混凝土之美，而淋浴間的大片窗戶則讓洗澡時光更為寫意。

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你喜歡這個超大片的窗戶設計嗎～

17. 如果你喜歡與眾不同的油漆色的話，這間小浴室為你示範了該如何使用搶眼的顏色，卻又不會縮小空間感。

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18. 呈現了大理石的美麗紋理的這間浴室散發著高貴感，並且非常明亮。

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19. 白色的磁磚牆面搭配圖樣的磁磚地板，這間小浴室非常精緻可愛。

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你喜歡白色磚牆這個設計元素嗎～ 你還知道哪些空間裡最適合使用磚牆設計嗎？歡迎留言分享喔～

20. 誰說小浴室不能安裝浴缸? 這間小浴室的浴缸上還做了玻璃阻隔牆，確保乾溼分離。

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21. 最後這間小浴室的風格十分別緻，並且給人一種非常放鬆的感覺。

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