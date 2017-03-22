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改造 30 年中古屋: 一個擁有美麗大木頭露臺的超舒適空間

Genie Chien Genie Chien
Renovation at Hagiyama, FURUKAWA DESIGN OFFICE FURUKAWA DESIGN OFFICE 现代客厅設計點子、靈感 & 圖片
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房子蓋好之後，一般來說， 20 年內的屋況大概可以維持得不錯，但是超過一定年限之後，就會被列為中古屋。倘若屋主想要繼續住下去，可得花些時間好好整修一番，讓它維持在適合居住的狀態。今天我們要介紹一棟已有 30 年歷史的老房子， FURUKAWA DESIGN OFFICE 建築師評估後認為它深具改造潛力，裝修後甚至可以進一步增值。到底它被改造成什麼樣的面貌呢？現在就一起來一窺究竟吧！

改造前：老舊頹唐的模樣

Before FURUKAWA DESIGN OFFICE 现代客厅設計點子、靈感 & 圖片
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這棟房子已有超過 30 年以上的年紀，從外表到內在，都存在一種被時代潮流拋在後頭的景象。儘管屋況仍可住人，但是看看它單調貧乏的裝潢，屋主大概會忍不住想要搬家換個新環境吧！

改造後：美麗溫馨的風格

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先來看看這棟房子改造完成後的新面貌。超美的照明設備放射出柔和溫暖的燈光，映在木質地板和白色牆面上，創造出極為暖心的氣氛！在這樣的開放式空間裡，你會想如何佈置起你的家居呢？

改造後寬敞的空間

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之前客廳和廚房之間有一道牆，設計師為了創造更充裕的空間，於是把這面牆拆除了。新的開放式空間將客廳、餐廳及廚房整合在一起，搭配採光良好的大面窗戶，以及簡約亮眼的家具，立刻就讓這座宅第呈現全然不同的觀感！

打開百葉窗

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現在把落地式百葉窗打開，戶外的光線立刻漫灑進室內來，敞亮又通風的感覺賦予住家不同的氣氛。由客廳的木質地板延伸到露台上的木甲板，幾步之遙，就讓你抵達一處可以放鬆休閒小花園！

美麗的木甲板

Garden FURUKAWA DESIGN OFFICE 庭院
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Garden

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步出室外來欣賞這座木甲板，可以見到這裡栽植了許多美麗的花草，空間顯得清爽又宜人。木甲板傳遞出溫暖的氛圍，天氣晴朗時，可以抱本心愛的書籍出來，坐在舒適的座椅上享受暖暖的陽光。

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