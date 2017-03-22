改造 30 年中古屋: 一個擁有美麗大木頭露臺的超舒適空間

房子蓋好之後，一般來說， 20 年內的屋況大概可以維持得不錯，但是超過一定年限之後，就會被列為中古屋。倘若屋主想要繼續住下去，可得花些時間好好整修一番，讓它維持在適合居住的狀態。今天我們要介紹一棟已有 30 年歷史的老房子， FURUKAWA DESIGN OFFICE 建築師評估後認為它深具改造潛力，裝修後甚至可以進一步增值。到底它被改造成什麼樣的面貌呢？現在就一起來一窺究竟吧！