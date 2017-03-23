小坪數木屋: 一間讓你享受慵懶自然生活的超愜意空間

每一位都市中的居民都夢想著在遠離城市的地方，能夠擁有一處自己的休憩天地。這個空間不一定要有寬敞的面積，裝潢也不一定要有豪華配備，或是美得像是一處美術館。只要它能夠提供舒適的空間，讓人能夠放鬆休息，拋開都會裡的塵囂煩惱，享受愉快恬靜的休閒時光，就已是千金難買的快樂天堂。

如果你也是這麼想的話，現在就跟著我們一起來拜訪這間由專家精心打造，位在森林中的小坪數木屋，共享超慵懶的愜意生活吧！