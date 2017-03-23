小坪數木屋: 一間讓你享受慵懶自然生活的超愜意空間

每一位都市中的居民都夢想著在遠離城市的地方，能夠擁有一處自己的休憩天地。這個空間不一定要有寬敞的面積，裝潢也不一定要有豪華配備，或是美得像是一處美術館。只要它能夠提供舒適的空間，讓人能夠放鬆休息，拋開都會裡的塵囂煩惱，享受愉快恬靜的休閒時光，就已是千金難買的快樂天堂。
如果你也是這麼想的話，現在就跟著我們一起來拜訪這間由專家精心打造，位在森林中的小坪數木屋，共享超慵懶的愜意生活吧！
或許當你還坐在辦公室裡，茫然地盯著電腦屏幕時，腦中便曾幻想過這麼一處夢幻天堂！這座位於熱帶的房子有著靜謐的氛圍，陽光下散發出一股自然質樸的魅力，讓你一看就無法抗拒！
少了一張吊床，就稱不上是完美的避世桃源！想像一下躺在這張床上，看著日升日落，耳邊是美妙的鳥語啁啾，鼻腔裡聞到的是清新的樹林空氣，人生至此，夫復何求呢？
能在這座露臺上享受美味的早午餐，誰還會想坐在室內餐桌邊呢？這處空間滿足了最挑剔的住客要求，採用木頭打造的露臺自帶純樸的質感，門窗上反映出周遭綠色的環境，視覺上美到讓人捨不得轉開眼睛！
進到這麼一處臥房，保證即使是常常失眠的人，也一定可以享受一夜到天明的好眠！白色的床組與木頭家具營造出潔淨舒適的格調，地板上的地毯和牆上的燈飾更為室內裝潢大大加分！
浴室雖小，基本的配備卻是一樣不缺。白色壁磚、馬桶及洗手檯呈現潔淨的觀感，牆上的紅色圓圈圖案則為空間帶來幾許活潑的氛圍，簡簡單單便滿足了所有洗浴的需求。
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