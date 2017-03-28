6 個室內設計師不會免費告訴你的小秘密

當我們想擁有較良好的空間規劃與居住品質時，通常會詢問設計師的意見，或者全權交由設計師來打造，但必定是需要一筆經費。其實很多的空間概念我們都可以先行做些功課，說不定輕易就能解決居住環境中令人感到不適的地方。這次點子簿要分享的就是相當實用的室內設計小訣竅，看完之後說不定你也可以DIY當個居家設計師呢!
利用鏡子來當作牆面的技巧不僅可以增加空間的寬敞視感，而且也能夠強化室內的採光效果。因此若你覺得家裡的空間視感不夠舒暢或是為了採光不佳的狀況煩惱，這樣的方式相當值得一試喔!
當我們在意房間風格的取向常會以家具及其他擺設來做為考量，但卻容易忽略掉地板的重要性。一個空間的地面顏色材質，甚至可以影響到空間明亮的感受程度，使用輕質透亮的地板可以創造出較為柔美的空間感受，而選用深色則能營造出內斂沉穩的感覺。
空間中顏色的運用其實就能夠有讓空間變大的錯覺，從入口處向內延伸，最內部的空間可選用較深的顏色，而越接近入口處的顏色越淺，在入口處附近甚至可以使用白色來做為基調，這樣的方法相當簡易實用。
討論過讓空間感受變寬敞的方式，當然也要來試試讓空間變高的方式，設計師建議可沿著動線使用直條紋的壁紙，或是直立間隔式的擺設，這樣能讓空間有加高的視感。
這樣的方式是最簡單且最容易給人驚豔的方式，利用壁紙黏貼整面牆讓原本的房間成為另一個空間的延伸，打破原有房間的空間感，不同的圖景還能有不同的感受喔!
如果這些小秘訣還滿足不了你，你也可以看看:14 張房間佈置靈感的圖片。