6 個室內設計師不會免費告訴你的小秘密

當我們想擁有較良好的空間規劃與居住品質時，通常會詢問設計師的意見，或者全權交由設計師來打造，但必定是需要一筆經費。其實很多的空間概念我們都可以先行做些功課，說不定輕易就能解決居住環境中令人感到不適的地方。這次點子簿要分享的就是相當實用的室內設計小訣竅，看完之後說不定你也可以DIY當個居家設計師呢!