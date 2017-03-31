現代化風格最主要的特點就是有強烈的焦點，無論是如何簡單的線條，只需要給予主體結構明顯的裝飾，就很能夠呈現出現代化的美感；將而現代化的景觀設計延伸到戶外場地更需要考量到的是不去破壞掉整體環境的和諧，讓設計與自然達成應有的平衡。這次點子簿就整理 14 個適合你家庭院跟入口的現代風噴泉設計，看看哪一個最能打動你的心吧!
如果在預計動工的地點上有棵大樹，不妨將樹木規畫在整個空間動線的角落，讓樹自然而然成為整體環境的主角，我們只需要依著大樹做些簡單的裝飾即可。
這邊的露臺設計將鵝卵石與黑色的露臺做結合，這樣的方式可以讓空間呈現較放鬆的靜謐氣息。
如果家中庭院有較大的空間，不妨可以設計這樣的長型台階，利用不同質感的石材做搭配，就別有一番風味。
流動的水與植栽的搭配總是很輕易的能療育人心，讓庭院就像個小湖泊也有著些許的詩意呢!
Oasis
這樣的設計給人震撼的不僅僅是視覺上的，瀑布流水所產生的聲音，更有種平靜及放鬆的力量。
幾何立方體的緊密排列很直接就能給人相當現代化的風格感受，無論在入口處或花園廊道上，都相當顯眼。
在入口處的小噴泉總讓迎來送往的賓客感受到相當的禮遇，但在這樣噴泉材質的選擇上須考量其耐用性及與周遭空間的協調。
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如果庭院較小，那請記得也要給它有著流動的水，無論是小瀑布或是小噴泉，那樣的水聲總讓人容易放鬆。
燈光絕對是增添空間情調的重要角色，將燈光內嵌在花園的混凝土中，可以讓庭院因此而更顯柔美。
種植有別於一般的庭院植栽水生植物，可以更有創意的變化植物所處地點，讓水面的世界也能跟著陸地爭豔。
將大石嵌入水中成為庭院中的步道，這樣的方式既大器又具現代風格。
喜歡這樣現代風格強烈的庭院嗎?你可以看看這裡。
沒有壯闊的大石牆，也可以利用這樣的小空間來給庭院有個小石瀑，主要搭配許多不同材質的元素來到到現代美感的協調性。
就像文章一開始提到的，有個強烈的主題就能有現代感十足的風格；幾何圖形一直是被廣為運用的，球型與矩形的搭配就讓空間有了衝突的柔美感。
想了解更多庭院設計的小技巧，你也可以看看:16 個打造超美小庭院的簡單方法。