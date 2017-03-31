現代化風格最主要的特點就是有強烈的焦點，無論是如何簡單的線條，只需要給予主體結構明顯的裝飾，就很能夠呈現出現代化的美感；將而現代化的景觀設計延伸到戶外場地更需要考量到的是不去破壞掉整體環境的和諧，讓設計與自然達成應有的平衡。這次點子簿就整理 14 個適合你家庭院跟入口的現代風噴泉設計，看看哪一個最能打動你的心吧!