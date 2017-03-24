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無懈可擊的牆面裝飾點子

PUIKWAN PANG — HOMIFY PUIKWAN PANG — HOMIFY
homify 牆面 刨花板 Brown
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如果你想要為房子注入新鮮感，卻不想大費周章地進行任何大型工程的話，那你可以考慮裝飾牆面看看！

現代的房子已經不像從前一樣只有由氣味濃烈的油漆粉刷而成的牆面，因為市面上已經推出不少新世代的塗料（例如說去甲醛油漆、環保油漆）以及各種具有特色的材料，比如說塑木牆板、磚牆與石板牆等等。

今天我們要為大家帶來 12 個無懈可擊的牆面裝飾點子，希望可以激發你的靈感！

​1. 木板與花崗岩

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這個看起來雍容華貴的客廳牆面由兩組不同的材質組成——右手邊的是永不過時的木板牆；而左手邊的花崗岩牆面還連著一個嵌入式壁爐，這種天然材質耐用、而且色澤能保存百年以上，可是部分地區出產的崗岩可能會溢出一種致癌的放射性氣體，選購的時候要加倍留意。

​2. 石板牆

homify 牆面 刨花板 Brown
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石板牆具有其獨特的拼砌方式，整體效果富有層次感，同時亦不會顯得過於花俏，非常適合走自然風的室內裝潢！

​3. 粗糙牆面

homify 牆面 刨花板 Beige
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還記得房子還未完工之前的那些粗糙不平整的牆面嗎？你可知道粗糙牆面卻是近年的裝潢趨勢，看一看圖中富有質感的牆面你就知道了。

CASA EG, ROMERO DE LA MORA ROMERO DE LA MORA 现代客厅設計點子、靈感 & 圖片
ROMERO DE LA MORA

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4. 水泥牆

以往我們總是希望靠著油漆或牆紙來遮蓋水泥牆光禿禿的模樣，可是自從工業化興起之後，大家似乎反而更欣賞水泥牆面獨有的粗獷樣子！只要在牆上加點裝飾元素，例如嵌入式壁爐和方塊裝飾等，整體質感會再提升喔！

​5. 中密度纖維板

Narigua House , P+0 Arquitectura P+0 Arquitectura 客廳
P+0 Arquitectura

Narigua House

P+0 Arquitectura
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纖維板(Fibreboard)是一種人造板，由植物纖維黏合而成，並分為高、中、低三種密度。圖中的牆面則以中密度纖維板作主調，其獨特的木材質感能完美襯托出牆面的擺設與掛畫。 

​6. 石牆

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mousa / Inspiración Arquitectónica

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mousa / Inspiración Arquitectónica
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石材的變化很多，從顏色、紋理與形狀來看就已經有很多種不同的選擇。

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​7. 多種元素

RESIDENCIA R53, Imativa Arquitectos Imativa Arquitectos 现代客厅設計點子、靈感 & 圖片
Imativa Arquitectos

Imativa Arquitectos
Imativa Arquitectos
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整個房子只有粉刷而成牆面，這樣子聽起來不是很單調無趣嗎？那就把各種相容的元素放在一起吧！例如木板牆、簡約白牆以及金屬裝飾等等！

​8. 磚牆

Control de Iluminación , PROENER PROENER 客廳
PROENER

PROENER
PROENER
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磚牆給人一種復古又原始的感覺，把它放在客廳就能輕鬆地打造出溫馨至極的觀感。

​9. 牆紙

Papel Tapiz ARTE, Interior 3 Interior 3 客廳
Interior 3

Interior 3
Interior 3
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 我們並不反對大家沿用傳統的牆面材料，例如牆紙，特別是當它們看起來如此特別的時候！ 

​10. 木板

Lámparas-Fotoambientes, Class Iluminación Class Iluminación 现代客厅設計點子、靈感 & 圖片
Class Iluminación

Class Iluminación
Class Iluminación
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眼前我們所見的木板又可以稱為桶板，每一片的切割都十分整齊。原來木板並不一定只能用在地板上！

​11. 活潑色彩

BOSQUES, Estudio Tanguma Estudio Tanguma 现代客厅設計點子、靈感 & 圖片 Multicolored
Estudio Tanguma

Estudio Tanguma
Estudio Tanguma
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如果你喜歡活潑的顏色，不彷考慮一下打造出這一種充滿活力的美牆啊！

12. 典雅浮雕

I.K. House Mexico City, Elías Arquitectura Elías Arquitectura 现代客厅設計點子、靈感 & 圖片
Elías Arquitectura

Elías Arquitectura
Elías Arquitectura
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充滿浮雕感的白色牆面經典又好看，其滿滿的英倫風格最適合走典雅路線的房子了。

如果你對這個主題歡迎繼續參閱：

裝飾牆：10個有風格地分隔起居空間的重點

我們同時也歡迎你找專家們聊聊喔～

6個玄關風水學原則，為你帶來滿滿的正能量！
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