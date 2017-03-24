無懈可擊的牆面裝飾點子

如果你想要為房子注入新鮮感，卻不想大費周章地進行任何大型工程的話，那你可以考慮裝飾牆面看看！

現代的房子已經不像從前一樣只有由氣味濃烈的油漆粉刷而成的牆面，因為市面上已經推出不少新世代的塗料（例如說去甲醛油漆、環保油漆）以及各種具有特色的材料，比如說塑木牆板、磚牆與石板牆等等。

今天我們要為大家帶來 12 個無懈可擊的牆面裝飾點子，希望可以激發你的靈感！