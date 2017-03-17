磚牆與混凝土的美好：一個內在美到讓你無法眨眼的恬靜鄉間住宅

這本點子簿將要帶大家參觀一間以混凝土搭配柔美紅磚，外表恬靜傳統，內在卻出乎意料地美得令人無法眨眼的鄉間住宅。Become a Home 的專家們以淡粉紅色的外牆搭配細膩的淺色紅磚，打造出讓人感到平和的外觀。走進室內後，那典雅的室內裝潢，讓人可以感受到屋主以及設計師的好品味。
如果你也想要過著別緻有質感的鄉間生活的話，你一定能在這個專案中找到許多實用的靈感。
話不多說，一起讓我們欣賞這間鄉間住宅的更多細節！
深色木頭的柵欄非常有鄉村的情調，而淺粉紅色的外牆搭配紅磚，是兼具現代與傳統的房屋外形。在粉紅色的外牆上，專家還以白色的窗戶框線，創造出不一樣的層次感。
踏進這個家，首先讓我們先看看客廳的設計。
專家選用了古典以及現代的家具，以混搭風格的方式，營造出典雅卻又不會過時的風格。
圓形的白色餐桌給人一種更為柔軟的感受，餐廳的牆面開了一扇窗，因此全家人可以在明亮的空間中用餐，食慾想必也會更好！
木質的廚房為煮飯的空間帶來溫暖的氣息，搭配了不銹鋼的冰箱以及抽油煙機後，冷暖調取得絕佳的平衡。
剛才看到的圓桌餐廳是平常用餐的地方，而現在眼前這個有著木頭餐桌的區塊，則是可以正式招待親友的餐廳。
走粉嫩色系路線的這間臥室非常有浪漫的少女情懷，適合兩姐妹們在此一起生活。
這間臥室沒有過多繁雜的設計或是裝飾，反而讓人更可以好好地休息。
有上下鋪的這間兒童房簡單卻有風格，是孩子們可以好好地休息之處。
與上面介紹的幾間臥室大為不同，這間主臥室的風格十分成熟，酒紅色系的窗簾以及床墊非常有大人感。
選用了不同藍色調的馬賽克瓷磚的浴室讓人像是置身在海洋一般，一走進去就感覺一陣沁涼。
從這張圖你可以發現在一樓的生活區域中，專家採用開放式的設計，讓各個區域沒有隔閡，彼此也可以更為親密。
在後院的位置設置了遮陽棚，下方只要簡單擺設木頭桌椅，就是可以在午後喝杯酒或是喝杯茶的絕佳場地。
從這扇窗望出去，戶外的景致像是被相框框起一樣。三不五時往窗外看，心情應該能保持愉悅舒暢吧？