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磚牆與混凝土的美好：一個內在美到讓你無法眨眼的恬靜鄉間住宅

ROBIN – HOMIFY ROBIN – HOMIFY
REPORTAJE FOTOGRÁFICO ALQUILER TURÍSTICO, Become a Home Become a Home 斯堪的納維亞風格的走廊，走廊和樓梯
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這本點子簿將要帶大家參觀一間以混凝土搭配柔美紅磚，外表恬靜傳統，內在卻出乎意料地美得令人無法眨眼的鄉間住宅。Become a Home專家們以淡粉紅色的外牆搭配細膩的淺色紅磚，打造出讓人感到平和的外觀。走進室內後，那典雅的室內裝潢，讓人可以感受到屋主以及設計師的好品味。

如果你也想要過著別緻有質感的鄉間生活的話，你一定能在這個專案中找到許多實用的靈感。

話不多說，一起讓我們欣賞這間鄉間住宅的更多細節！

外觀

REPORTAJE FOTOGRÁFICO ALQUILER TURÍSTICO, Become a Home Become a Home 房子
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深色木頭的柵欄非常有鄉村的情調，而淺粉紅色的外牆搭配紅磚，是兼具現代與傳統的房屋外形。在粉紅色的外牆上，專家還以白色的窗戶框線，創造出不一樣的層次感。

客廳

REPORTAJE FOTOGRÁFICO ALQUILER TURÍSTICO, Become a Home Become a Home 客廳
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踏進這個家，首先讓我們先看看客廳的設計。

專家選用了古典以及現代的家具，以混搭風格的方式，營造出典雅卻又不會過時的風格。

餐廳

REPORTAJE FOTOGRÁFICO ALQUILER TURÍSTICO, Become a Home Become a Home 廚房
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圓形的白色餐桌給人一種更為柔軟的感受，餐廳的牆面開了一扇窗，因此全家人可以在明亮的空間中用餐，食慾想必也會更好！

木質廚房

REPORTAJE FOTOGRÁFICO ALQUILER TURÍSTICO, Become a Home Become a Home 廚房
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木質的廚房為煮飯的空間帶來溫暖的氣息，搭配了不銹鋼的冰箱以及抽油煙機後，冷暖調取得絕佳的平衡。

正式的餐廳

REPORTAJE FOTOGRÁFICO ALQUILER TURÍSTICO, Become a Home Become a Home 餐廳
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剛才看到的圓桌餐廳是平常用餐的地方，而現在眼前這個有著木頭餐桌的區塊，則是可以正式招待親友的餐廳。

臥室

REPORTAJE FOTOGRÁFICO ALQUILER TURÍSTICO, Become a Home Become a Home 臥室
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走粉嫩色系路線的這間臥室非常有浪漫的少女情懷，適合兩姐妹們在此一起生活。

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另外一間臥室

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這間臥室沒有過多繁雜的設計或是裝飾，反而讓人更可以好好地休息。

兒童房

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有上下鋪的這間兒童房簡單卻有風格，是孩子們可以好好地休息之處。

主臥室

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與上面介紹的幾間臥室大為不同，這間主臥室的風格十分成熟，酒紅色系的窗簾以及床墊非常有大人感。

浴室

REPORTAJE FOTOGRÁFICO ALQUILER TURÍSTICO, Become a Home Become a Home 浴室
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選用了不同藍色調的馬賽克瓷磚的浴室讓人像是置身在海洋一般，一走進去就感覺一陣沁涼。

開放式的空間

REPORTAJE FOTOGRÁFICO ALQUILER TURÍSTICO, Become a Home Become a Home 客廳
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從這張圖你可以發現在一樓的生活區域中，專家採用開放式的設計，讓各個區域沒有隔閡，彼此也可以更為親密。

戶外空間

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在後院的位置設置了遮陽棚，下方只要簡單擺設木頭桌椅，就是可以在午後喝杯酒或是喝杯茶的絕佳場地。

景致

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從這扇窗望出去，戶外的景致像是被相框框起一樣。三不五時往窗外看，心情應該能保持愉悅舒暢吧？

延伸閱讀：生活就是假期: 擁有戶外大露臺的超愜意獨棟住宅

30 坪內的好空間: 11 間造型跟風格各異的完美獨棟住宅
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房子

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客廳

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廚房

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庭院

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浴室

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餐廳

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泳池

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