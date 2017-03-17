磚牆與混凝土的美好：一個內在美到讓你無法眨眼的恬靜鄉間住宅

這本點子簿將要帶大家參觀一間以混凝土搭配柔美紅磚，外表恬靜傳統，內在卻出乎意料地美得令人無法眨眼的鄉間住宅。Become a Home 的專家們以淡粉紅色的外牆搭配細膩的淺色紅磚，打造出讓人感到平和的外觀。走進室內後，那典雅的室內裝潢，讓人可以感受到屋主以及設計師的好品味。

如果你也想要過著別緻有質感的鄉間生活的話，你一定能在這個專案中找到許多實用的靈感。

話不多說，一起讓我們欣賞這間鄉間住宅的更多細節！