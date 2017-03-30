人的外表很重要，這是決定他人對你的第一印象的致命關鍵，因此好好地打理自己，整整齊齊地出門是必備的。人的外表是如此，而房子也是同樣的道理，一個家的入口是重要的門面，決定了你的家在訪客心中所留下的印象，也能影響你每天回家的心情。除此之外，如果你精心地規劃你的大門入口的話，你甚至連走在回家的路上都超級有風。
為了讓你能夠擁有一個鄰居訪客都稱羨的大門入口，這本點子簿幫大家整理了 10 讓你走出門超有風的現代絕美大門入口，這些設計不僅讓你看了滿意，連路人都會驚嘆連連!
趕快一起來欣賞!
白色石膏外牆上設計了一個可以種植植物，又能當門牌的盆栽，而左手邊則是鐵與木質結合而成的氣派大門。
這個家有著美麗的木頭外牆，在夜晚燈光的照射之下顯得更加溫暖美麗。旁邊的黑色大門則與木頭外牆產生絕佳的對比。
喜歡這種設計的話，就讓我們專家為你打造一個吧!
白色的外牆與深咖啡色的大門產生了強烈的對比，非常有神祕感的設計適合生性低調的屋主。
這間豪宅的大門讓人感受到它的氣勢，深咖啡色的木頭大門在灰色石頭的襯托之下顯得穩重有個性。
結合了木頭與有鏡面效果的玻璃，這個家的大門十分與眾不同。
這個看起來非常堅固又雄偉的大門絕對是豪宅必備款。
延伸閱讀: 30 個為你的家打造絕佳入口的靈感