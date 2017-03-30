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10 讓你走出門超有風的現代絕美大門入口

ROBIN – HOMIFY ROBIN – HOMIFY
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人的外表很重要，這是決定他人對你的第一印象的致命關鍵，因此好好地打理自己，整整齊齊地出門是必備的。人的外表是如此，而房子也是同樣的道理，一個家的入口是重要的門面，決定了你的家在訪客心中所留下的印象，也能影響你每天回家的心情。除此之外，如果你精心地規劃你的大門入口的話，你甚至連走在回家的路上都超級有風。

為了讓你能夠擁有一個鄰居訪客都稱羨的大門入口，這本點子簿幫大家整理了 10 讓你走出門超有風的現代絕美大門入口，這些設計不僅讓你看了滿意，連路人都會驚嘆連連!

趕快一起來欣賞!

1. 漂浮走道

homify 現代房屋設計點子、靈感 & 圖片
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在水池上架設有不同高低差的木頭走道，讓訪客以及親友像是漂浮在水上一樣，走向通往家中的大門。

2. 白色石膏牆

Casa CCQ 538, Loyola Arquitectos Loyola Arquitectos 現代房屋設計點子、靈感 & 圖片
Loyola Arquitectos

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白色石膏外牆上設計了一個可以種植植物，又能當門牌的盆栽，而左手邊則是鐵與木質結合而成的氣派大門。

3. 美麗的照明

CASA LF, HAUZ-ARQ HAUZ-ARQ 現代房屋設計點子、靈感 & 圖片
HAUZ-ARQ

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這個家有著美麗的木頭外牆，在夜晚燈光的照射之下顯得更加溫暖美麗。旁邊的黑色大門則與木頭外牆產生絕佳的對比。

喜歡這種設計的話，就讓我們專家為你打造一個吧!

4. 低調的大門

Las Palomas, Cahtal Arquitectos Cahtal Arquitectos 現代房屋設計點子、靈感 & 圖片
Cahtal Arquitectos

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白色的外牆與深咖啡色的大門產生了強烈的對比，非常有神祕感的設計適合生性低調的屋主。

5. 石頭步道

Provenza L21, Arki3d Arki3d 現代房屋設計點子、靈感 & 圖片
Arki3d

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石頭步道通往深咖啡色的木頭大，大門旁不同色階的石頭外牆非常有層次感，而往內推的大門則提供隱私感。

6. 超有氣勢的大門

Fabricantes de Cantera, Canteras Villa Miranda Canteras Villa Miranda 房子 Black
Canteras Villa Miranda

Canteras Villa Miranda
Canteras Villa Miranda
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這間豪宅的大門讓人感受到它的氣勢，深咖啡色的木頭大門在灰色石頭的襯托之下顯得穩重有個性。

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7. 隱密的大門

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被大地色石材環繞的大門非常有隱密感，而黑色則讓它非常有穩重感。

8. 木頭與玻璃

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Excelencia en Diseño

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結合了木頭與有鏡面效果的玻璃，這個家的大門十分與眾不同。

9. 粉色大門

homify 房子
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桃紅色的大門配上黑色的門框顯得非常有層次，而紅磚外牆則讓這個家散發田園氣息。

10. 豪宅

Casa Bugambilia, Con Contenedores S.A. de C.V. Con Contenedores S.A. de C.V. 房子
Con Contenedores S.A. de C.V.

Con Contenedores S.A. de C.V.
Con Contenedores S.A. de C.V.
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這個看起來非常堅固又雄偉的大門絕對是豪宅必備款。

延伸閱讀: 30 個為你的家打造絕佳入口的靈感

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