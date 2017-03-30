人的外表很重要，這是決定他人對你的第一印象的致命關鍵，因此好好地打理自己，整整齊齊地出門是必備的。人的外表是如此，而房子也是同樣的道理，一個家的入口是重要的門面，決定了你的家在訪客心中所留下的印象，也能影響你每天回家的心情。除此之外，如果你精心地規劃你的大門入口的話，你甚至連走在回家的路上都超級有風。

為了讓你能夠擁有一個鄰居訪客都稱羨的大門入口，這本點子簿幫大家整理了 10 讓你走出門超有風的現代絕美大門入口，這些設計不僅讓你看了滿意，連路人都會驚嘆連連!

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