你的瀏覽器已過期。

想要更輕鬆體驗居家設計的話，請下載其他的免費瀏覽器。點擊圖示就行摟!

空間
專業人士
雜誌
DIY
加入專業人士的行列
高級版
登出

以自然調和高科技生活: 含車庫的四層樓超高貴現代別墅

CHITING CHANG – HOMIFY CHITING CHANG – HOMIFY
嘉義 科美建設別墅 , 大也設計工程有限公司 Dal DesignGroup 大也設計工程有限公司 Dal DesignGroup 現代房屋設計點子、靈感 & 圖片
Loading admin actions …

生活在被高科技產品環繞的時代，我們雖然會渴望自然的環境，但終究難以脫離現代生活所提供的便利與舒適性。如何在享受這樣的便利性的同時，卻又不會在水泥牆內與自然脫節，便是負責這個專案的專家們所面臨的挑戰。

居住在嘉義的屋主希望能夠打造出一棟具有各式現代設備，但是也有自然風味的四層樓獨棟別墅，因此來自大也設計專家們以綠意妝點家中的各個角落，並且規劃了天井，讓屋主能夠不用走出室外，也能感受到陽光的滋養。

你是否也渴望擁有充滿自然氣息的居家生活呢? 跟著我們一起探索這間四層樓的超高貴現代別墅的更多細節…

外觀

嘉義 科美建設別墅 , 大也設計工程有限公司 Dal DesignGroup 大也設計工程有限公司 Dal DesignGroup 現代房屋設計點子、靈感 & 圖片 车轮,植物,胎,财产,车辆,建筑,车,汽车照明,门,房地产
大也設計工程有限公司 Dal DesignGroup

嘉義 科美建設別墅

大也設計工程有限公司 Dal DesignGroup
大也設計工程有限公司 Dal DesignGroup
大也設計工程有限公司 Dal DesignGroup

打開了以以烤漆金屬格柵搭配鋼板及噴砂玻璃組合而成的大門後，映入眼簾的是簡單的庭院景觀。在這個區塊，專家利用岩面磚磚與抿石子創造出有韻律感的主要動線，引領屋主以及訪客們前往玄關。

庭院綠意

嘉義 科美建設別墅 , 大也設計工程有限公司 Dal DesignGroup 大也設計工程有限公司 Dal DesignGroup 現代房屋設計點子、靈感 & 圖片
大也設計工程有限公司 Dal DesignGroup

嘉義 科美建設別墅

大也設計工程有限公司 Dal DesignGroup
大也設計工程有限公司 Dal DesignGroup
大也設計工程有限公司 Dal DesignGroup

通往大門的步道旁鋪滿卵石搭配石板，再以無數的綠意軟化硬質地，讓人走在這條步道上有如沐春風之感。

那麼現在就讓我們打開大門吧…

開放式的設計

嘉義 科美建設別墅 , 大也設計工程有限公司 Dal DesignGroup 大也設計工程有限公司 Dal DesignGroup 視聽室
大也設計工程有限公司 Dal DesignGroup

嘉義 科美建設別墅

大也設計工程有限公司 Dal DesignGroup
大也設計工程有限公司 Dal DesignGroup
大也設計工程有限公司 Dal DesignGroup

一進到室內後，你是否也感受到屋主對於整體空間規畫設計的訴求呢?

那寬敞明亮的效果，便是屋主最在意的居家生活要素。專家捨棄了傳統的格局，將一樓的空間規劃成兼具視聽與品酒的多功能空間，並且以大片的玻璃取代實際的牆面，讓外頭的光線可以在室內無線穿透。

視聽區

嘉義 科美建設別墅 , 大也設計工程有限公司 Dal DesignGroup 大也設計工程有限公司 Dal DesignGroup 視聽室
大也設計工程有限公司 Dal DesignGroup

嘉義 科美建設別墅

大也設計工程有限公司 Dal DesignGroup
大也設計工程有限公司 Dal DesignGroup
大也設計工程有限公司 Dal DesignGroup

兼具品酒以及視聽功能的區域，是讓訪客們驚喜連連的空間。

樓梯間

嘉義 科美建設別墅 , 大也設計工程有限公司 Dal DesignGroup 大也設計工程有限公司 Dal DesignGroup 餐廳
大也設計工程有限公司 Dal DesignGroup

嘉義 科美建設別墅

大也設計工程有限公司 Dal DesignGroup
大也設計工程有限公司 Dal DesignGroup
大也設計工程有限公司 Dal DesignGroup

從這個角度你可以看到貫穿整棟建築物的樓梯，專家特意使用鐵件創造出線條，再用木頭的扶手為樓梯間增添溫度。

兩間廚房

嘉義 科美建設別墅 , 大也設計工程有限公司 Dal DesignGroup 大也設計工程有限公司 Dal DesignGroup 餐廳
大也設計工程有限公司 Dal DesignGroup

嘉義 科美建設別墅

大也設計工程有限公司 Dal DesignGroup
大也設計工程有限公司 Dal DesignGroup
大也設計工程有限公司 Dal DesignGroup

沒錯，當我們剛看到這張圖片的時候也著實嚇了一大跳，想不到這間別墅內居然有一密閉一開放的廚房。開放式的中島廚房風格強烈，而以玻璃隔開的密閉式廚房則以明亮的白色系為主色調，兩者的反差十分有趣。專家把主要的起居空間規劃在二樓，也與一般傳統的格局大相逕庭。

需要請人幫你裝潢設計或蓋房子嗎？
馬上找專業人士！

餐廳

嘉義 科美建設別墅 , 大也設計工程有限公司 Dal DesignGroup 大也設計工程有限公司 Dal DesignGroup 現代廚房設計點子、靈感&圖片
大也設計工程有限公司 Dal DesignGroup

嘉義 科美建設別墅

大也設計工程有限公司 Dal DesignGroup
大也設計工程有限公司 Dal DesignGroup
大也設計工程有限公司 Dal DesignGroup

專家為開放式的餐廳選擇了木頭的餐桌，那自然的觸感讓人可以卸下心房，好好地放鬆享受美味的佳餚。

客廳

嘉義 科美建設別墅 , 大也設計工程有限公司 Dal DesignGroup 大也設計工程有限公司 Dal DesignGroup 现代客厅設計點子、靈感 & 圖片
大也設計工程有限公司 Dal DesignGroup

嘉義 科美建設別墅

大也設計工程有限公司 Dal DesignGroup
大也設計工程有限公司 Dal DesignGroup
大也設計工程有限公司 Dal DesignGroup

位在二樓的客廳十分寬敞明亮，米白色系的沙發搭配上設計師的燈具以及茶几，營造出非常高貴的時尚感。

臥室

嘉義 科美建設別墅 , 大也設計工程有限公司 Dal DesignGroup 大也設計工程有限公司 Dal DesignGroup 臥室
大也設計工程有限公司 Dal DesignGroup

嘉義 科美建設別墅

大也設計工程有限公司 Dal DesignGroup
大也設計工程有限公司 Dal DesignGroup
大也設計工程有限公司 Dal DesignGroup

專家將主臥室規劃在三樓，而含有更衣室的臥室皆採開放式，並且利用大片鏡面拉門區隔空間，因此空間感非常棒。 

更衣室

嘉義 科美建設別墅 , 大也設計工程有限公司 Dal DesignGroup 大也設計工程有限公司 Dal DesignGroup 更衣室
大也設計工程有限公司 Dal DesignGroup

嘉義 科美建設別墅

大也設計工程有限公司 Dal DesignGroup
大也設計工程有限公司 Dal DesignGroup
大也設計工程有限公司 Dal DesignGroup

寬敞且收納功能齊全的更衣室絕對是所有愛美人士稱羨不已的區塊。

浴室

嘉義 科美建設別墅 , 大也設計工程有限公司 Dal DesignGroup 大也設計工程有限公司 Dal DesignGroup 現代浴室設計點子、靈感&圖片
大也設計工程有限公司 Dal DesignGroup

嘉義 科美建設別墅

大也設計工程有限公司 Dal DesignGroup
大也設計工程有限公司 Dal DesignGroup
大也設計工程有限公司 Dal DesignGroup

緊鄰陽台的浴室讓屋主在沐浴的時候也能享受到自然的洗禮，而大地色系的磁磚則帶給人平和的感受。

四樓挑高的書房

嘉義 科美建設別墅 , 大也設計工程有限公司 Dal DesignGroup 大也設計工程有限公司 Dal DesignGroup 書房/辦公室
大也設計工程有限公司 Dal DesignGroup

嘉義 科美建設別墅

大也設計工程有限公司 Dal DesignGroup
大也設計工程有限公司 Dal DesignGroup
大也設計工程有限公司 Dal DesignGroup

四樓挑高的書房利用垂直線條將空間向上延伸，專家選用自然的簡單色系，讓人置身在此也不感到有壓迫感。大面的書櫃搭配鋼構，利用強化膠合白膜玻璃鋪設走道，空間感佳又和諧。

往下看

嘉義 科美建設別墅 , 大也設計工程有限公司 Dal DesignGroup 大也設計工程有限公司 Dal DesignGroup 書房/辦公室
大也設計工程有限公司 Dal DesignGroup

嘉義 科美建設別墅

大也設計工程有限公司 Dal DesignGroup
大也設計工程有限公司 Dal DesignGroup
大也設計工程有限公司 Dal DesignGroup

嘉義 科美建設別墅 , 大也設計工程有限公司 Dal DesignGroup 大也設計工程有限公司 Dal DesignGroup 露臺
大也設計工程有限公司 Dal DesignGroup

嘉義 科美建設別墅

大也設計工程有限公司 Dal DesignGroup
大也設計工程有限公司 Dal DesignGroup
大也設計工程有限公司 Dal DesignGroup

打開了大片的落地窗後，便來到了有著木頭露臺的戶外區。在此僅僅是簡單地擺放藤製座椅，再以綠色植物點綴，就是個讓人可以靜下心來好好地看一本書的好空間。

戶外空間 2

嘉義 科美建設別墅 , 大也設計工程有限公司 Dal DesignGroup 大也設計工程有限公司 Dal DesignGroup 露臺
大也設計工程有限公司 Dal DesignGroup

嘉義 科美建設別墅

大也設計工程有限公司 Dal DesignGroup
大也設計工程有限公司 Dal DesignGroup
大也設計工程有限公司 Dal DesignGroup

石頭的步道帶你來到另外一個木頭露臺區，在這裡你可以與家人泡杯茶，共賞夜晚皎潔的明月。

延伸閱讀: 磚牆與混凝土的美好：一個內在美到讓你無法眨眼的恬靜鄉間住宅

無牆隔間術： 10 種分隔臥室與客廳的好點子
你覺得這間別墅怎麼樣呢? 留言告訴我們吧!

需要請人幫你裝潢設計或蓋房子嗎？
馬上找專業人士！

挖掘更多居家設計的靈感！

房子

房子

客廳

客廳

廚房

廚房

臥室

臥室

庭院

庭院

浴室

浴室

餐廳

餐廳

泳池

泳池

Edit SEO element

homify - 打造美好家園

4.5

在homify的app上瀏覽數百萬張的圖片!

免費下載 app
不用了