以自然調和高科技生活: 含車庫的四層樓超高貴現代別墅

生活在被高科技產品環繞的時代，我們雖然會渴望自然的環境，但終究難以脫離現代生活所提供的便利與舒適性。如何在享受這樣的便利性的同時，卻又不會在水泥牆內與自然脫節，便是負責這個專案的專家們所面臨的挑戰。
居住在嘉義的屋主希望能夠打造出一棟具有各式現代設備，但是也有自然風味的四層樓獨棟別墅，因此來自大也設計的專家們以綠意妝點家中的各個角落，並且規劃了天井，讓屋主能夠不用走出室外，也能感受到陽光的滋養。
你是否也渴望擁有充滿自然氣息的居家生活呢? 跟著我們一起探索這間四層樓的超高貴現代別墅的更多細節…
打開了以以烤漆金屬格柵搭配鋼板及噴砂玻璃組合而成的大門後，映入眼簾的是簡單的庭院景觀。在這個區塊，專家利用岩面磚磚與抿石子創造出有韻律感的主要動線，引領屋主以及訪客們前往玄關。
通往大門的步道旁鋪滿卵石搭配石板，再以無數的綠意軟化硬質地，讓人走在這條步道上有如沐春風之感。
那麼現在就讓我們打開大門吧…
一進到室內後，你是否也感受到屋主對於整體空間規畫設計的訴求呢?
那寬敞明亮的效果，便是屋主最在意的居家生活要素。專家捨棄了傳統的格局，將一樓的空間規劃成兼具視聽與品酒的多功能空間，並且以大片的玻璃取代實際的牆面，讓外頭的光線可以在室內無線穿透。
兼具品酒以及視聽功能的區域，是讓訪客們驚喜連連的空間。
從這個角度你可以看到貫穿整棟建築物的樓梯，專家特意使用鐵件創造出線條，再用木頭的扶手為樓梯間增添溫度。
沒錯，當我們剛看到這張圖片的時候也著實嚇了一大跳，想不到這間別墅內居然有一密閉一開放的廚房。開放式的中島廚房風格強烈，而以玻璃隔開的密閉式廚房則以明亮的白色系為主色調，兩者的反差十分有趣。專家把主要的起居空間規劃在二樓，也與一般傳統的格局大相逕庭。
專家為開放式的餐廳選擇了木頭的餐桌，那自然的觸感讓人可以卸下心房，好好地放鬆享受美味的佳餚。
位在二樓的客廳十分寬敞明亮，米白色系的沙發搭配上設計師的燈具以及茶几，營造出非常高貴的時尚感。
專家將主臥室規劃在三樓，而含有更衣室的臥室皆採開放式，並且利用大片鏡面拉門區隔空間，因此空間感非常棒。
寬敞且收納功能齊全的更衣室絕對是所有愛美人士稱羨不已的區塊。
緊鄰陽台的浴室讓屋主在沐浴的時候也能享受到自然的洗禮，而大地色系的磁磚則帶給人平和的感受。
四樓挑高的書房利用垂直線條將空間向上延伸，專家選用自然的簡單色系，讓人置身在此也不感到有壓迫感。大面的書櫃搭配鋼構，利用強化膠合白膜玻璃鋪設走道，空間感佳又和諧。
打開了大片的落地窗後，便來到了有著木頭露臺的戶外區。在此僅僅是簡單地擺放藤製座椅，再以綠色植物點綴，就是個讓人可以靜下心來好好地看一本書的好空間。
石頭的步道帶你來到另外一個木頭露臺區，在這裡你可以與家人泡杯茶，共賞夜晚皎潔的明月。