以自然調和高科技生活: 含車庫的四層樓超高貴現代別墅

生活在被高科技產品環繞的時代，我們雖然會渴望自然的環境，但終究難以脫離現代生活所提供的便利與舒適性。如何在享受這樣的便利性的同時，卻又不會在水泥牆內與自然脫節，便是負責這個專案的專家們所面臨的挑戰。

居住在嘉義的屋主希望能夠打造出一棟具有各式現代設備，但是也有自然風味的四層樓獨棟別墅，因此來自大也設計的專家們以綠意妝點家中的各個角落，並且規劃了天井，讓屋主能夠不用走出室外，也能感受到陽光的滋養。

你是否也渴望擁有充滿自然氣息的居家生活呢? 跟著我們一起探索這間四層樓的超高貴現代別墅的更多細節…