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焦點排行榜: 本週最受好評的 5 本點子簿 ( 3 月 19 日)

CHITING CHANG – HOMIFY CHITING CHANG – HOMIFY
Casa Rústica en Ciudad Real, Canexel Canexel 房子
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在美好的三月天的週日上午，你是否還慵懶地賴在床上呢? 能夠在週日的時候待在家裡盡情打滾是件非常幸福的事情，而雖然俗話說，金窩銀窩都不如自己的狗窩，一個精心佈置過的居家空間還是能夠讓你感到更加放鬆自在。

今天我們要帶你揭曉本週最受大家歡迎的 5 本點子簿，你可以從中找到一間你心儀的房子，或是為你家的浴室找到無窮的靈感。

事不宜遲，讓我們一起看看這 5 本點子簿吧!

1. 20 間小房子

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20 間外型可愛、造價更可愛的迷人小房子帶你欣賞 20 間雖然迷你，但是設備一應俱全，並且造價也十分低廉的房子。如果你的建地也不大，那麼這本點子簿一定會帶給你許多實用的靈感。

2. 兩層樓的絕美住宅

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Angelica Hoffmann Arquitetura e Interiores

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25 間造型各異的兩層樓絕美住宅為大家整理了 25 間兩層樓的獨棟住宅，這些房子的外觀各異，但是室內皆提供屋主現代生活的各種設備。

3. 乾溼分離的浴室

山．嵐, 木皆空間設計 木皆空間設計 現代浴室設計點子、靈感&圖片 水暖夹具,镜子,财产,下沉,建筑,轻敲,浴室柜,浴室水槽,浴室,木头
木皆空間設計

山．嵐

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還記得洗完澡整間浴室都溼答答的那種痛苦嗎?16 種乾溼分離的小浴室設計是你的救星! 趕快從中找靈感，並且請專家拯救你那乾濕不分離的老浴室吧!

4. 10 坪的預製組合屋

Domki Mobilne 10x3,5m - Realizacje, Letniskowo.pl Garkowski, Solka, Spółka Komandytowa Letniskowo.pl Garkowski, Solka, Spółka Komandytowa 房子 木頭 Brown
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跟著你一起動的家：10 坪的低成本預製行動小屋為你介紹移動性超高的預製組合屋，你也想要買一間這樣的行動小屋嗎?

5. 鄉村風房子

Lucky 4 Ranch, Uptic Studios Uptic Studios 房子
Uptic Studios

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喜歡鄉村風格，並且很想搬到鄉下住嗎? 8 間讓你想逃離水泥叢林的絕美鄉村風房子是你不得不看的點子簿!

小住宅也能好自在：一間空間感超棒的時尚透天獨棟厝
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