焦點排行榜: 本週最受好評的 5 本點子簿 ( 3 月 19 日)

在美好的三月天的週日上午，你是否還慵懶地賴在床上呢? 能夠在週日的時候待在家裡盡情打滾是件非常幸福的事情，而雖然俗話說，金窩銀窩都不如自己的狗窩，一個精心佈置過的居家空間還是能夠讓你感到更加放鬆自在。
今天我們要帶你揭曉本週最受大家歡迎的 5 本點子簿，你可以從中找到一間你心儀的房子，或是為你家的浴室找到無窮的靈感。
事不宜遲，讓我們一起看看這 5 本點子簿吧!
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喜歡鄉村風格，並且很想搬到鄉下住嗎? 8 間讓你想逃離水泥叢林的絕美鄉村風房子是你不得不看的點子簿!