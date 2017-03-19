冬暖夏涼的家: 隔熱耐震的健康獨棟住宅

台灣的氣候濕熱，每年大小地震不斷，每到夏季還會受到颱風的摧殘，但是至今卻少有針對這些問題而建的住宅。當你花上了大半輩子的積蓄，終於買了或是蓋了一間屬於自己的房子，你當然會希望它的壽命能夠長久，並且成為你全家人的堅固避風港。
來自台日的專家們非常了解台灣人對於住屋的需求，因此引進日本「魔法瓶住宅工法」-新日鐵住金耐震鋼骨住宅超級框組壁工法。依照這種工法所建的住宅不僅耐震 8.2 級，又具隔音、隔熱、零壁癌、24 小時換氣及冬暖夏涼的特性。
這樣讓屋主能夠住得舒適又健康的住宅的耐久壽命高達 75~90 年，甚至 100 年，所以在日本又稱為「三世代住宅」。
這本點子簿所要介紹的獨棟住宅便具有上述的特性，除了可以讓居者不用擔心自身以及房屋的生命安全外，也還可以節省不少能源。
讓我們一起欣賞這間健康獨棟住宅的更多細節…
台日的專家們以其引進的技術打造出稱之為
魔法瓶 的住宅，也就是保溫瓶的概念。
專家們將住宅的結構牆壁做雙層，房屋最主要的熱源，也就是屋頂也是做成雙層的，因此屋內空氣層中的熱空氣便能透過熱對流的物理現象散熱。
而建築物加上斷熱材料包覆，就能讓住宅像是保溫瓶一樣，不需要電力便能維持室內溫度。
走大地色系的住宅非常貼近自然，而大門則選用大膽的黃色，讓房屋的外觀更有層次感。
大門前的石頭步道旁則規劃了庭院景觀，讓人走在步道上可以欣賞到美好的綠意。
大片的落地窗外是寬敞的庭院，庭院的草坪上則有不規則的石頭步道，讓人彷彿置身在大自然之中。而各類植物所組合成的景觀十分美觀，是屋主累了可以好好靜下心冥想的空間。
從一樓的平面圖你可以看到專家將餐廳以及客廳規劃在一起，而廚房則是在分隔的空間內，讓位在餐廳以及客廳的人可以不會吸到油煙。除此之外，一樓也規劃了一間臥室，對於有長者或是行動不便的家族成員的家庭來說是非常棒的設計。
而二樓則有三間臥室以及儲藏室，是適合大家庭居住的住宅。
寬敞的餐廳地板使用光滑的米白色磁磚，讓人感到非常舒服自在。緊鄰窗戶更讓人可以在自然光中享受美味佳餚。
臥室也選用大地色系，讓屋主可以好好地放鬆休息。