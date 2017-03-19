冬暖夏涼的家: 隔熱耐震的健康獨棟住宅

台灣的氣候濕熱，每年大小地震不斷，每到夏季還會受到颱風的摧殘，但是至今卻少有針對這些問題而建的住宅。當你花上了大半輩子的積蓄，終於買了或是蓋了一間屬於自己的房子，你當然會希望它的壽命能夠長久，並且成為你全家人的堅固避風港。

來自台日的專家們非常了解台灣人對於住屋的需求，因此引進日本「魔法瓶住宅工法」-新日鐵住金耐震鋼骨住宅超級框組壁工法。依照這種工法所建的住宅不僅耐震 8.2 級，又具隔音、隔熱、零壁癌、24 小時換氣及冬暖夏涼的特性。

這樣讓屋主能夠住得舒適又健康的住宅的耐久壽命高達 75~90 年，甚至 100 年，所以在日本又稱為「三世代住宅」。

這本點子簿所要介紹的獨棟住宅便具有上述的特性，除了可以讓居者不用擔心自身以及房屋的生命安全外，也還可以節省不少能源。

讓我們一起欣賞這間健康獨棟住宅的更多細節…