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11個利用壁甕來點綴牆面的時尚點子

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CASA VIMA, AMG Arquitectura Integral AMG Arquitectura Integral 現代風玄關、走廊與階梯 磚塊
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壁甕，或者壁龕，指的是在上凹陷的、用來作為貯物的空間。它既不會佔據房子本有的面積，同時亦起了妝點牆面的裝飾效果。

要追究起壁甕的歷史的話，我們可以得知其實早在古代的時候已經有人利用壁甕來擺放佛像，所以早期的壁甕主要用作宗教用途。傳統的日式房子裡，主人一定會在茶間打造一個原理跟壁甕類似的凹間，主要用作擺放捲軸及裝飾品之用。

時至今日，擁有壁甕的牆面設計愈來愈普遍，所以今天我們為大家搜集了「11個利用壁甕來點綴牆面的時尚點子」，讓大家邊看邊吸引新靈感！

​1. 特大壁甕

homify 客廳
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設計師在房子原有的實體牆前加設一堵假牆，並在假牆上打造出一個大型的壁甕。

這個尺寸的壁甕被整齊地劃分開來，三層間隔連內置照明的這種設計十分吸睛。

​2. 小型壁甕

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ARCO Arquitectura Contemporánea

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這個壁甕的設計跟剛剛的剛好相反，它低調地存在於這個富有設計感的玄關之中。 

壁甕的深淺可以依據個人喜好來選擇，圖中的壁甕則擁有淺淺的凹陷空間，不會過於喧賓奪主。 

​3. 重覆設計

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AMG Arquitectura Integral

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你其實也可以選擇在牆面上打造出三個尺寸、風格都一模一樣的方型壁甕。同時你也可以參照設計師的做法，以木板鋪設背景來加強設計的視覺效果。

​4. 凹間設計

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TAFF

TAFF
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整個設計完美示範了我們可以怎麼利用房子本來的結構來打造出一個創新的凹間——設計師巧妙地利用牆與牆之間的部分來打造出一個大型壁甕。它既是鞋櫃同時也是裝飾櫃，牆上還裝設了一面鏡子。

​5. 分隔牆

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Wowa

Wowa
Wowa
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我們現在所看到的作品是以壁甕的設計觀念融入在分隔牆之中。鏤空的牆面設計可以減低一般實體牆可能會帶來的累贅感，同時亦無阻分隔牆發揮它的作用。

​6. 迷你酒吧

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這個凹間正正是愛酒的你們的最愛了吧？牆與牆之間的部分被設計師善加利用，打造出一個兼具藏酒架、流理台、收納櫃與展示架於一身的獨特小酒吧！ 

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​7. 書牆

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挑選一面你認為無趣的牆面，並把它打造成獨特的多間隔書牆吧！

​8. 凹陷床頭牆

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臥室裡打造一個充滿木材質感的凹陷床頭牆吧！這個獨特的新設計必定會為你的臥室帶來新焦點。

​9. 燈光照耀

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Concepto Taller de Arquitectura

Concepto Taller de Arquitectura
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我們眼前的壁甕的大小是目前最常見的，然而，只要你從不同的角度加裝小射燈的話，整個被燈光照耀著的壁甕看起來就會完全不一樣！

​10. DIY壁甕

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URBN

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如果你不想花費太多的話，你可以利用兩個儲物架來自行打造出一個簡單的壁甕！比如說，圖中的凹陷電視牆正正是以電視櫃與懸壁式架子這兩樣東西打造而成。 

​11. 與傢俱二合為一

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把壁甕與傢俱二合為一的做法其實亦非常常見，比如說在廚房裡。圖中的壁甕其實是屬於置頂式廚房櫃的一部分，同時亦兼具流理台於一身。 

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