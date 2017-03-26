壁甕，或者壁龕，指的是在牆上凹陷的、用來作為貯物的空間。它既不會佔據房子本有的面積，同時亦起了妝點牆面的裝飾效果。

要追究起壁甕的歷史的話，我們可以得知其實早在古代的時候已經有人利用壁甕來擺放佛像，所以早期的壁甕主要用作宗教用途。傳統的日式房子裡，主人一定會在茶間打造一個原理跟壁甕類似的凹間，主要用作擺放捲軸及裝飾品之用。

時至今日，擁有壁甕的牆面設計愈來愈普遍，所以今天我們為大家搜集了「11個利用壁甕來點綴牆面的時尚點子」，讓大家邊看邊吸引新靈感！