必學！7間善用空間收納術的個性派住宅

我們總是想要保持家裡整潔，美得像設計師打造的完美住宅一樣乾淨無瑕‥‥‥可是事實上哪有這麼容易呀！洗碗盤裡總是堆積著待洗的碗碟、房間裡的舊衣物到處亂丟、浴室裡洗臉台堆滿瓶瓶罐罐‥‥‥還有還有！客廳裡的茶几總是放滿了雜物！那怎麼辦？

今天我們要來為大家介紹7個個性派住宅，它們全部都巧妙地運用了令人歎為觀止的空間收納術，相信有助大家解決以上的問題喔～