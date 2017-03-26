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必學！7間善用空間收納術的個性派住宅

PUIKWAN PANG — HOMIFY PUIKWAN PANG — HOMIFY
Скандинавские мотивы, dp_interior dp_interior 斯堪的納維亞風格的走廊，走廊和樓梯 木頭 Green
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我們總是想要保持家裡整潔，美得像設計師打造的完美住宅一樣乾淨無瑕‥‥‥可是事實上哪有這麼容易呀！洗碗盤裡總是堆積著待洗的碗碟、房間裡的舊衣物到處亂丟、浴室裡洗臉台堆滿瓶瓶罐罐‥‥‥還有還有！客廳裡的茶几總是放滿了雜物！那怎麼辦？

今天我們要來為大家介紹7個個性派住宅，它們全部都巧妙地運用了令人歎為觀止的空間收納術，相信有助大家解決以上的問題喔～

​1. 臥室的貯物組合

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dp_interior

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睡床底下的空間一直都是容易被忽略的部分，可是它們其實卻是極佳的收納空間！這種設計可塑性高，而且跟任何臥室風格都能相容。而市面上現有不少這種睡床＋收納櫃的貯物組合，非常值得考慮喔！

​2. 好玩樓梯設計

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ellevuelle architetti

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樓梯牆／底一直都有被當作貯物室使用（連哈利波特一開始寄人籬下時，他也只是住在樓梯底下的小雜物間裡啊！）而這個設計則把活潑又好玩的時尚風格體現到極緻，而整面樓梯牆由大小不一的四邊形櫃子組成，當中所提供的收納空間亦不容忽視！

​3. 迷你書房

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MINIMOO Architektura Wnętrz

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MINIMOO Architektura Wnętrz
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一整個大型的白色書櫃貼著牆面擺放，中間還有一個比較寬的凹間來放電腦桌與椅子。整個設備齊全的書房所佔的空間完全不多，可是整體感覺卻既整潔又時尚！

如果書櫃採用置頂式設計的話，相信就能提供更多實用的收納空間了！

​4. 地台貯物

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Archifacturing

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除了床底外，其實地台也是個很實用的貯物空間！

如果住宅面積有限，然而樓底又不會太低的話，我們一般都很推薦這一種地台設計喔！因為它既為房子提供額外的收納空間，同時亦可以利用高度差來分隔出不同的起居部分。

​5. 嵌入隨意門

Vestidores, Amarillo Interiorismo Amarillo Interiorismo 更衣室衣櫥與櫥櫃
Amarillo Interiorismo

Amarillo Interiorismo
Amarillo Interiorismo
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嵌入式設計在廚房或臥室裡都很常見，而圖中這款嵌入式衣櫃的特別之處就是——它還兼具了「通道」的身份，連接著臥室與隱藏式的浴室

這個這麼棒的點子，有讓大家想起多拉Ａ夢的隨意門嗎？

​6. 隱藏式洗滌槽

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Arch. Silvana Citterio

Arch. Silvana Citterio
Arch. Silvana Citterio
Arch. Silvana Citterio

這個點子也未免太棒了吧！？平常不用洗菜、洗碗的時候就把木板放下來來提供額外的料理平台；有需要的時候則輕易地把木板掀開，看起來就是我們眼前的樣子了！

​7. 多合一傢俱

The Living Cube, Till Könneker Till Könneker 客廳儲藏櫃
Till Könneker

Till Könneker
Till Könneker
Till Könneker

擁有多合一傢俱不是夢！圖中的黑色木櫃兼具睡床、衣櫃、電視櫃和收納櫃於一身，你不得不佩服設計師們的創意啊！

延伸閱讀：小住宅也能好自在：一間空間感超棒的時尚透天獨棟厝

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