必學！7間善用空間收納術的個性派住宅

我們總是想要保持家裡整潔，美得像設計師打造的完美住宅一樣乾淨無瑕‥‥‥可是事實上哪有這麼容易呀！洗碗盤裡總是堆積著待洗的碗碟、房間裡的舊衣物到處亂丟、浴室裡洗臉台堆滿瓶瓶罐罐‥‥‥還有還有！客廳裡的茶几總是放滿了雜物！那怎麼辦？
今天我們要來為大家介紹7個個性派住宅，它們全部都巧妙地運用了令人歎為觀止的空間收納術，相信有助大家解決以上的問題喔～
睡床底下的空間一直都是容易被忽略的部分，可是它們其實卻是極佳的收納空間！這種設計可塑性高，而且跟任何臥室風格都能相容。而市面上現有不少這種睡床＋收納櫃的貯物組合，非常值得考慮喔！
樓梯牆／底一直都有被當作貯物室使用（連哈利波特一開始寄人籬下時，他也只是住在樓梯底下的小雜物間裡啊！）而這個設計則把活潑又好玩的時尚風格體現到極緻，而整面樓梯牆由大小不一的四邊形櫃子組成，當中所提供的收納空間亦不容忽視！
一整個大型的白色書櫃貼著牆面擺放，中間還有一個比較寬的凹間來放電腦桌與椅子。整個設備齊全的書房所佔的空間完全不多，可是整體感覺卻既整潔又時尚！
如果書櫃採用置頂式設計的話，相信就能提供更多實用的收納空間了！
除了床底外，其實地台也是個很實用的貯物空間！
如果住宅面積有限，然而樓底又不會太低的話，我們一般都很推薦這一種地台設計喔！因為它既為房子提供額外的收納空間，同時亦可以利用高度差來分隔出不同的起居部分。
這個點子也未免太棒了吧！？平常不用洗菜、洗碗的時候就把木板放下來來提供額外的料理平台；有需要的時候則輕易地把木板掀開，看起來就是我們眼前的樣子了！
擁有多合一傢俱不是夢！圖中的黑色木櫃兼具睡床、衣櫃、電視櫃和收納櫃於一身，你不得不佩服設計師們的創意啊！