歸隱田園生活：充滿綠意的療癒系雙層美房

與大自然親近彷彿就是人類的本質，無論在大城市裡受了多少生活壓力，我們總是能在大自然之中尋得寧靜、釋放身心。現在有不少人選擇在郊區建房、買房，為的就是讓自己的生活更加融入於自然之中。甚至還有不少人願意拿起耕具，由衷地體驗起田園生活，種起菜來！
今天homify要跟大家介紹的美房位於韓國的一個郊區，整個兩層樓房子樓底高、空間足，而且還被四周滿滿的草坡和林木包圍！實在是不少人夢寐以求的房子呢！
因為位於地震帶的關係，台灣很少有由全木打造的樓房。可是如果想要打造一所最具大自然風味的房子，木材當然就是首要建材囉！
我們眼前的這個白色房子主要以木板建造，配搭三角形屋屋及加長屋檐，營造出既自然又帶點歐式風格的視覺觀感。
從側面我們更能清楚了解到房子的挑高結構。要打造出一所可以令人抒壓的療癒系美房，挑高樓底絕對是其中一個必要元素。
整個房子所在的位置其實非常不錯，周遭全部都是樹木及綠色植物。為了飽覽這種得天獨厚的自然景色，設計師亦加設了不少露臺和陽臺。
最後我們來看看位於二樓的書房。整個光亮整潔的工作間的設計十分簡約，除了必備的書桌和書櫃外就幾乎沒有任何其他的多餘傢俱。盡量把空間保持簡潔能有助人們提升專注力，這樣做事自然就會事半功倍！
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