歸隱田園生活：充滿綠意的療癒系雙層美房

與大自然親近彷彿就是人類的本質，無論在大城市裡受了多少生活壓力，我們總是能在大自然之中尋得寧靜、釋放身心。現在有不少人選擇在郊區建房、買房，為的就是讓自己的生活更加融入於自然之中。甚至還有不少人願意拿起耕具，由衷地體驗起田園生活，種起菜來！

今天homify要跟大家介紹的美房位於韓國的一個郊區，整個兩層樓房子樓底高、空間足，而且還被四周滿滿的草坡和林木包圍！實在是不少人夢寐以求的房子呢！