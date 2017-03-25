你的瀏覽器已過期。

想要更輕鬆體驗居家設計的話，請下載其他的免費瀏覽器。點擊圖示就行摟!

空間
專業人士
雜誌
DIY
加入專業人士的行列
高級版
登出

歸隱田園生活：充滿綠意的療癒系雙層美房

PUIKWAN PANG — HOMIFY PUIKWAN PANG — HOMIFY
충주 주덕 , Goodhaus Goodhaus 現代房屋設計點子、靈感 & 圖片
Loading admin actions …

與大自然親近彷彿就是人類的本質，無論在大城市裡受了多少生活壓力，我們總是能在大自然之中尋得寧靜、釋放身心。現在有不少人選擇在郊區建房、買房，為的就是讓自己的生活更加融入於自然之中。甚至還有不少人願意拿起耕具，由衷地體驗起田園生活，種起菜來！

今天homify要跟大家介紹的美房位於韓國的一個郊區，整個兩層樓房子樓底高、空間足，而且還被四周滿滿的草坡和林木包圍！實在是不少人夢寐以求的房子呢！

​外觀 正面

충주 주덕 , Goodhaus Goodhaus 現代房屋設計點子、靈感 & 圖片
Goodhaus

Goodhaus
Goodhaus
Goodhaus

因為位於地震帶的關係，台灣很少有由全木打造的樓房。可是如果想要打造一所最具大自然風味的房子，木材當然就是首要建材囉！

我們眼前的這個白色房子主要以木板建造，配搭三角形屋屋及加長屋檐，營造出既自然又帶點歐式風格的視覺觀感。

​外觀 背面

충주 주덕 , Goodhaus Goodhaus 現代房屋設計點子、靈感 & 圖片
Goodhaus

Goodhaus
Goodhaus
Goodhaus

無論是在房子前或後，設計師都預留了大量土地來讓屋主打造出自家花園，好讓他們可以繼續沉醉於園藝之中。

​外觀 側面

충주 주덕 , Goodhaus Goodhaus 現代房屋設計點子、靈感 & 圖片
Goodhaus

Goodhaus
Goodhaus
Goodhaus

從側面我們更能清楚了解到房子的挑高結構。要打造出一所可以令人抒壓的療癒系美房，挑高樓底絕對是其中一個必要元素。

整個房子所在的位置其實非常不錯，周遭全部都是樹木及綠色植物。為了飽覽這種得天獨厚的自然景色，設計師亦加設了不少露臺和陽臺。

​田園生活

충주 주덕 , Goodhaus Goodhaus 現代房屋設計點子、靈感 & 圖片
Goodhaus

Goodhaus
Goodhaus
Goodhaus

閒時坐在前院喝杯茶、享受著陽光、欣賞著自己一手一腳栽種的花草樹木‥‥‥這可能是很多人所夢寐以求的這悠閒的生活！

​客廳

충주 주덕 , Goodhaus Goodhaus 现代客厅設計點子、靈感 & 圖片
Goodhaus

Goodhaus
Goodhaus
Goodhaus

挑高的樓底配搭特大玻璃窗，這兩個組合為整個客廳打造了自然又舒適的氛圍。

室內裝潢同樣走自然田園風路線，傢俱及天花板的樑子同樣也是為木材，而且款式並不花巧。

​牆面設計

충주 주덕 , Goodhaus Goodhaus 現代風玄關、走廊與階梯
Goodhaus

Goodhaus
Goodhaus
Goodhaus

壁甕是裝飾牆面的其中一種好方法，它既能為整個空間增添獨特的設計感，同時也能實際地提供收納／展示空間。

​書房

충주 주덕 , Goodhaus Goodhaus 書房/辦公室
Goodhaus

Goodhaus
Goodhaus
Goodhaus

最後我們來看看位於二樓的書房。整個光亮整潔的工作間的設計十分簡約，除了必備的書桌和書櫃外就幾乎沒有任何其他的多餘傢俱。盡量把空間保持簡潔能有助人們提升專注力，這樣做事自然就會事半功倍！

延伸閱讀:

造價 210 萬的溫暖豪宅：含車庫、有個性不冰冷的現代好居所

童話般的鄉間生活: 有美麗木頭前廊的木製房屋
你喜歡這一種房子嗎？

需要請人幫你裝潢設計或蓋房子嗎？
馬上找專業人士！

挖掘更多居家設計的靈感！

房子

房子

客廳

客廳

廚房

廚房

臥室

臥室

庭院

庭院

浴室

浴室

餐廳

餐廳

泳池

泳池

Edit SEO element

homify - 打造美好家園

4.5

在homify的app上瀏覽數百萬張的圖片!

免費下載 app
不用了