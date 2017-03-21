5 種讓你的狹窄玄關更寬敞的超簡單撇步

不是每一戶住家的空間都能夠達到盡善盡美。儘管理想的住家結構是寬敞俐落，偶爾還是會有美中不足之處，像是狹窄的玄關。今天點子簿要為你介紹 5 種改善狹窄玄關的撇步。

在你大刀闊斧改造住家空間之前，請你先參考我們的點子簿，或許能啟發你構思出一些省事又創意十足的裝潢方法。在選擇裝潢色彩之前，請你三思慎選，因為你選的色彩將會大幅度地影響到你往後家中玄關的造型以及給人的印象。如果你不相信的話，就趕快欣賞今天點子簿提供的範例吧。

同時，也歡迎你參考我們其他專家的作品，找到最適合你的風格。