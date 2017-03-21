5 種讓你的狹窄玄關更寬敞的超簡單撇步

不是每一戶住家的空間都能夠達到盡善盡美。儘管理想的住家結構是寬敞俐落，偶爾還是會有美中不足之處，像是狹窄的玄關。今天點子簿要為你介紹 5 種改善狹窄玄關的撇步。
在你大刀闊斧改造住家空間之前，請你先參考我們的點子簿，或許能啟發你構思出一些省事又創意十足的裝潢方法。在選擇裝潢色彩之前，請你三思慎選，因為你選的色彩將會大幅度地影響到你往後家中玄關的造型以及給人的印象。如果你不相信的話，就趕快欣賞今天點子簿提供的範例吧。
同時，也歡迎你參考我們其他專家的作品，找到最適合你的風格。
你可能會認為，單一的色彩可以讓你狹窄的玄關的空間感更好。但是，單一的色彩並不一定會是最好的選擇。
舉例說來，如果你住家的採光不是開敞的自然取光，單一的色彩所呈現出的視覺效果未必是最好的。
在這裡，我們要請你放膽一試！鄉村風格的石面牆，配上豐富的色彩，既大膽新鮮又雅緻。
除此，再以大面積的鏡面做修飾，整體的效果又更加分。
說到鏡面，大家都知道，使用大鏡子當牆面，可以讓狹隘的空間看來更為寬敞。何不也把這點子挪用到玄關上頭呢？
在這裡，我們可以看到整面牆變成一面大鏡子，儘管對面的空間十分狹小，但是視效上完全感受不到。
你看，鏡子的使用可以這麼神奇！
如同北歐人所說的，少即是多！
於狹窄的玄關內，你應該盡所能地保持空間的整潔，不要推放任何多餘的雜物，包括大型的家具，以及過度華麗的裝飾品。
狹窄空間內的過度裝飾反而讓人感到凌亂壓迫。 反觀，你只需要潔白的牆面，設計簡約的茶几與一幅畫，你的玄關看起來就很舒適了！
於玄關內安置小型的室內花園，有畫龍點睛之妙，讓住家充滿崇尚自然的有機美感！
你可以選擇住家內一處看似無用的留白空間（譬如，樓梯下的死角），把它轉化成一處綠色的有機天堂。
這樣的話，你每次經過此處，你會感受到意想不到的蓬勃生氣。
當你絞盡腦汁想出的點子都失敗十，你可以從玄關的地板著手。
如果你家裡的訪客都忙著欣賞你家中地板的圖樣設計，他們反而不會注意到你的玄關原來這麼擁擠狹窄。
你可以使用色彩明亮的木質地板，我們大力推薦像是拼花地版這類的設計。
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