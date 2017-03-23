改造 60.5 坪的廢棄屋頂: 一個有木頭大露臺的超夢幻綠色仙境

這座露台共有 60.5 坪大，負責這項改造專案的專家 Febo Garden Landscape Desingners 決定要將這處屋頂造成一座有著鬱鬱蔥蔥園林植物的美麗花園。露台上的老建築物也一併列入改造之列，當開啟滑動式玻璃門之後，便可從室內直接通到有涼棚的露台上。由一個幾乎被棄置的荒涼屋頂，變成一座令人豔羨的花園陽台，如此神奇的變化，現在就一起來參觀！
在專家動手改造前的這座屋頂，看來一片荒敝淒涼。照片中的小屋顯得非常潮濕，長期缺乏維護，同時也破損滲水，牆壁狀況已經很差。地板的情況也已慘不忍睹，已到非要全盤翻修的地步！
施工開始了。首先將屋頂做一番清洗、修補，把損壞的部分全部移除，最重要的是進行防水設施，以免地面繼續滲漏。接下來還要進行排水設施，當天台上有雨水時，要能夠順利排放，才能保護整個空間不被損壞。
設計師將這個區域作了全新的規畫，在大型格狀棚架下擺置了一張長桌，與環繞兩側的格柵圍牆互為呼應。木質地板旁邊是綠色的草坪，構成一片極美的綠意。與室內只隔一面滑動門，視覺上舒適又美觀！
設計師在此栽植起漂亮的灌木叢和觀賞用植物，讓整片綠意從地面延伸到周圍，構成了綠色的圍牆。它們既可提升生活中的休閒質量，同時也讓空間具有一些隱私感。地面上鋪出石板小徑，宛如屋頂上的秘密樂園。
從這個角度可以看到整座陽台花園的造型。草坪上有著美麗的步道，左側還設置了一座燒烤區，放假時可以邀請親友們到此聚會，在開放的空間中享受派對聚宴之樂，這樣的樂趣當真是生活中難能可貴的時刻！
這處角落是愛好日光浴者的首選標的！不必離開你住的公寓大樓，就能在天台曬出一身健康亮麗的膚色。地面的草坪搭配周圍漂亮的花壇，宜人的灌木叢構成天然圍籬，這麼棒的休憩區保證讓你不想進屋去。
如果你正在尋找戶外空間設計，一定不能錯過以下文章：