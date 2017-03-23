改造 60.5 坪的廢棄屋頂: 一個有木頭大露臺的超夢幻綠色仙境

這座露台共有 60.5 坪大，負責這項改造專案的專家 Febo Garden Landscape Desingners 決定要將這處屋頂造成一座有著鬱鬱蔥蔥園林植物的美麗花園。露台上的老建築物也一併列入改造之列，當開啟滑動式玻璃門之後，便可從室內直接通到有涼棚的露台上。由一個幾乎被棄置的荒涼屋頂，變成一座令人豔羨的花園陽台，如此神奇的變化，現在就一起來參觀！