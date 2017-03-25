童話般的鄉間生活: 有美麗木頭前廊的木製房屋

靠近屋子前方，可以仔細欣賞設計師的手筆。主建物上採用了白色格狀的玻璃門窗，讓陽光可以穿透到室內帶來充沛的自然採光。

白色外牆上裝置起造型古樸的燈飾，夜間亮起時更有童話夢幻感，和美麗的紅磚也形成完美的搭配！