童話般的鄉間生活: 有美麗木頭前廊的木製房屋

小時候大家都讀過童話書，裡面總述說著白牆紅瓦造型美麗的房屋。倘若童年的美好時光是回不去的年代，何妨在現世之中為自己構建一座漂亮的童話之屋呢？韓國的木造房屋專家 TIMBER HOUSE 現在就為大家設計出一款夢想中的木屋，它有著樸實美麗的外觀，紅白相間的配色十分賞心悅目，更棒的是它還附帶了一座環繞周圍的木造前廊，立刻一起來參觀吧！
以白色木質材料打造的屋體，下部搭配著紅色的磚牆，與屋頂深色紅磚互為呼應。外圍有著深棕色的木造陽台，構成有如圖畫般的絕美畫面！底座採用石頭為基礎，讓房屋住起來更為堅固可靠。
建築物的旁邊蓋了一座可愛的涼亭，有頂蓋的設計，晴天不怕日曬，雨天不懼雨淋。和房屋本身只有幾步之遙，想要享受戶外郊遊之趣，只要打包一些野餐，跨幾步便能到達這座可愛的戶外活動空間！
從這個角度看去，可以觀察到這座房子所擁有的多層次造型，高高低低錯落有致，構成特別奇趣的觀感。
房屋的前方和側邊都有大型陽台包圍著，陽光普照時到此休閒運動，或是擺上簡單桌椅喝茶閱讀，生活的享受已到達極致！
靠近屋子前方，可以仔細欣賞設計師的手筆。主建物上採用了白色格狀的玻璃門窗，讓陽光可以穿透到室內帶來充沛的自然採光。
白色外牆上裝置起造型古樸的燈飾，夜間亮起時更有童話夢幻感，和美麗的紅磚也形成完美的搭配！
繞到房子背後來參觀，可以一覽建築師精妙的設計。有別於一般住宅，這棟房子採用多層次的設計，錯落有致的觀感讓建築物更有型。
外牆上同樣開啟了窗戶，讓空氣能夠自由流通。屋後同時也開了一道後門，更方便住戶進出。
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