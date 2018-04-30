桃園老屋翻新實例: 有美麗石牆與中島廚房的高質感住家

從這個角度看改造後的客廳，可以見到這面超大型的窗戶，為空間帶進了充沛的自然採光。坐在這裡，就可以欣賞到戶外的綠意，宛如俗世煩囂裡的一處避世桃源！

天花板上帶有古意的旋轉式風扇，與絕美的牆面裝飾相互呼應，前衛中帶些復古，堪稱設計上的亮點。