桃園老屋翻新實例: 有美麗石牆與中島廚房的高質感住家

空間設計是一門很有趣的藝術，採用各種質材、顏色及紋理，發揮設計師無窮的想像力，可以把老舊房屋重新裝潢成煥然一新的模樣！今天要為我們施展魔法的，是位於桃園的專家木皆空間設計，受託改造的對象是一座屋況看來還不很差，但內部卻呈現單調過時氣氛的房子。經過設計師重新改造後，它已變身成極具藝術風格的嶄新面貌！想知道它的改造過程，就跟著一起來參觀吧！
這個住家的情況其實不算太糟，只是裝潢已經過時，配件看來也很不搭調。改造前的客廳看來相當老派，各種家具呈現不同的風格，放在同一個空間裡徒增視覺上的凌亂觀感。
轉到廚房來看看，這個空間保持得相當乾淨，但是一字形的流理台卻顯得單調無趣，更談不上設計感。牆上釘起方便吊掛的掛架，雖然有助取用時的便利性，視覺上卻也缺乏美感。
設計師接手這項改造專案後，立刻針對房屋欠缺的風格元素加以整修。空間採用文化石及木紋磚作為裝置材料，馬上就讓整座客廳呈現煥然一新的面貌！牆面上掛起一幅現代感的抽象畫，為空間帶來一抹藝術色彩。
從這個角度看改造後的客廳，可以見到這面超大型的窗戶，為空間帶進了充沛的自然採光。坐在這裡，就可以欣賞到戶外的綠意，宛如俗世煩囂裡的一處避世桃源！
天花板上帶有古意的旋轉式風扇，與絕美的牆面裝飾相互呼應，前衛中帶些復古，堪稱設計上的亮點。
進到廚房來，可以發現原來的空間已被翻修一新！大面的玻璃窗讓室內與室外幾乎融合為一，明亮的光線灑在木質地板上，映出溫暖的氛圍來。
廚房裡裝置起一座中島，讓料理的空間更為寬敞了。
烹飪空間已變得整潔又流暢，中島後方設起一座隱藏式的櫥櫃，可以收納許多的器皿，木質櫃面與牆壁採用同一式設計，構成和諧的畫面。
天花板上裝置了柔和的燈光設備，為空間投注下明亮的氛圍。
仔細看看這面牆壁設計，可以發現專家的巧思。素色櫃面上設計有收納空間，可以把家中雜物整理得有條不紊。牆面上裝置起燈光設備，既可提供照明，也是妝點空間的設計元素。
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