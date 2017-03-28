斜坡上的典雅空間: 一間含車庫的完美家庭住宅

美國加洲一向都給人「陽光與海灘」的印象。這個位於美國西部的洲分擁有地中海式氣候，氣溫宜人，而且相對於其他洲分來說，陽光特別充沛。
今天我們要介紹的房子正正可以讓人想起這個充滿陽光與活力的地方！它由巴西的建築師ANTONIA T打造，光是外表就已經流露出滿滿的夏日度假風情！現在就讓我們一起來看看吧～
見證著房子建成的過程總是很神奇，誰會想到眼前這一個灰灰髒髒的水泥屋會變成後來的美房？
從這張圖片我們可以看見其實房子坐落的位置很不錯，四周都是翠綠的草坪，背後還有樹林環繞！
在我們眼前的就是房子的正面入口處，右手邊比較矮的長方形空間則會是車庫。 這個時候在房子裡還進行著基本的主要結構工程，牆面或屋頂等等的部分還未成形。
你準備好看看房子完工後的樣子了嗎？
轉眼間，一所雙層度假風房子就落成了！這個建在山坡上的美房以淺色為主，連車庫鐵門以及窗框都是純白色的。潔白無瑕的外牆由灰色的三角形屋頂所點綴，在柔和陽光照射之下的房子看起來既美觀又自然。
門前的小花圃則順著山坡而建，為屋主提供額外綠化小空間。
從這個角度我們更能看得到房子四周的景色，翠綠的景緻與房子十分合襯。
為要保持整體的簡約感，屋前其實並沒有任何花俏的裝飾品或引人注目的設計。正正是因為它看起來是如斯自然溫馨，所以整個建築才能瀰漫著我們夢寐以求的度假風情。
從這裡我們可以看到房子內的窄樓梯設在靠牆的右手邊，這種設計可以減少樓梯本身會佔的面積，從而使空間能夠更好被運用，間隔也可以變得更實用。
房子無論室內外都裝有壁爐，圖片左手邊的火爐甚至還擔起了烤肉爐的角色，讓一家人可以盡情享受夏日時光。
在一片翠綠寬闊的草坡之中，那一個簡約的戶外遮陽架更顯獨特——它是由木條和磚牆組成，自然的素材與走自然路線的白色房子互搭得宜。
在黃昏的夕陽之下，整個房子都被溫馨的氣氛圍繞。這個擁有加洲度假風的房子，會是你的心頭好嗎？