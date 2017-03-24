6個玄關風水學原則，為你帶來滿滿的正能量！

自古以來，風水學在華人社區裡說佔有一大重要席位。亦有人說風水學某種程度上屬於科學、統計學，因為它是根據數百年來祖先們的經驗而成。

時至今天，許許多多的華人在建房或者想要改動房子間隔的時候都會要求參考風水學原則。現在連英語也有Feng Shui一詞(風水音譯)，甚至有連許多外國人都對它的原則略知一二呢！

今天我們要為大家介紹6個有關玄關設計的風水學原則，希望能夠為房子帶來滿滿的正能量！