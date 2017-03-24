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6個玄關風水學原則，為你帶來滿滿的正能量！

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自古以來，風水學在華人社區裡說佔有一大重要席位。亦有人說風水學某種程度上屬於科學、統計學，因為它是根據數百年來祖先們的經驗而成。

時至今天，許許多多的華人在建房或者想要改動房子間隔的時候都會要求參考風水學原則。現在連英語也有Feng Shui一詞(風水音譯)，甚至有連許多外國人都對它的原則略知一二呢！

今天我們要為大家介紹6個有關玄關設計的風水學原則，希望能夠為房子帶來滿滿的正能量！

​1. 保持玄關整潔

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玄關在風水學上代表著家庭的金錢運，有一定程度的重要性。

對於玄關這個部分來說，「保持整潔」必定是第一規條。雜物、塵埃或污漬會營造出一種不潔的凌亂感，並為整個空間帶來負面能量。

​2. 擺放植物

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玄關擺放常綠植物，實際上真的具有淨化空氣的功能。綠色植物同時跟木材十分合襯，如果你的玄關是由木板鋪成，或者主要以木製傢俱為主的話，這些植物當然就能大大提升房子的美觀度。 

在風水學上來說，在室內擺放植物象徵室內外有一個和諧的連結。除此以外，植物本身亦被視為具有吸走負能量的功用。

​3. 小心擺放鏡子

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鏡子雖然可以在視覺上把空間延伸，可是如果你想要在玄關也擺放一道的話可要真的小心呢！

鏡子具有反射作用，而風水專家認為在屋內裝設鏡子，好運氣就會在整個屋內反射。可是如果玄關的鏡子正對著大門，這樣子反而會把這些好運通通反射到屋外，通通都變不見了喔！

​4. 鞋子不要亂放

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玄關的鞋子一定要整齊地放好，最簡單的方法就要加設一個鞋櫃吧！

在玄關於堆積鞋子，會形成一種好像隨時要準備跑路的感覺，有可能會使與家人的關係變得比較不和諧或穩定。所以切記，一定要保持玄關乾淨順暢！

​5. 具有個人氣息的裝飾品

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Viterbo Interior design

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玄關並不是不可以擺放裝飾品，只是你需要認真選擇一些帶有自己風格的擺設，因為它們可以反映出你是個什麼樣子的人。相反，如果你只無序地擺放些有的沒的，它們可能會直接吸走部分的正能量喔！

​6. 保持明亮

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我們建議大家選用一些淺色設計來妝點玄關，因為明亮的感覺可以讓人覺得受歡迎、被接納。這樣子的氛圍絕對可以為家庭帶來正面能量，從而促進家庭與人際關係。

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