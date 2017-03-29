8 個會激發你去改造你家大門的絕美門面

住家的門面不僅是每天進出的地方，它們的外觀和造型其實象徵了我們個性的一部分，經由大門和外牆的設計，我們可以與外面的世界進行對話，別人也可以透過直覺，判斷出我們的思想和品味。門面風格的設計已不僅僅是建築的一部分，它們提供了視覺上的愉悅感受，也是構成美好生活的重要元素。一起來參觀以下這些設計案例！