8 個會激發你去改造你家大門的絕美門面

住家的門面不僅是每天進出的地方，它們的外觀和造型其實象徵了我們個性的一部分，經由大門和外牆的設計，我們可以與外面的世界進行對話，別人也可以透過直覺，判斷出我們的思想和品味。門面風格的設計已不僅僅是建築的一部分，它們提供了視覺上的愉悅感受，也是構成美好生活的重要元素。一起來參觀以下這些設計案例！
這處門面以超大的停車場展開雙臂，彷彿在歡迎它的賓客們到來。停車空間與室內都裝置了明亮的照明設備，二樓的私人空間則相對低調隱秘。
這座門面採用現代主義路線，幾何型的外觀和門前的石造步道構成呼應。兩座建築物以白色和深棕色相互對比，一座透明和另一座不透明的構造，也形成有趣的對稱。
這座門面採用圓弧型的外觀，水波般的柔滑曲線與地板上大面積的圓圈相互搭襯。門前遍植可愛的植物，特意修剪成圓形，也與整個外觀構成完美的匹配。
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房子的門面不一定要豪華氣派，簡約的造型搭配實用的設計，有時反而更能呈現獨特的風格。照片中這一款門面就堪稱典範，有紋理的外牆與瓦片屋頂相搭，簡單中就很吸睛！
這座門面以灰白色系搭配木造大門，呈現優雅華麗感，卻又絲毫不顯張揚。落地式長窗映照著室外景物，有點透明有點隱約，流露出主人不凡的品味。
這座單層建物的外觀令人激賞！簡潔的線條搭配淺灰和白色調，與門前的綠色草坪構成很美的觀感。外牆上有著極美的紋理，讓人過目就難忘！
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