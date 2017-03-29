你的瀏覽器已過期。

想要更輕鬆體驗居家設計的話，請下載其他的免費瀏覽器。點擊圖示就行摟!

空間
專業人士
雜誌
DIY
加入專業人士的行列
高級版
登出

8 個會激發你去改造你家大門的絕美門面

Genie Chien Genie Chien
homify 現代房屋設計點子、靈感 & 圖片
Loading admin actions …

住家的門面不僅是每天進出的地方，它們的外觀和造型其實象徵了我們個性的一部分，經由大門和外牆的設計，我們可以與外面的世界進行對話，別人也可以透過直覺，判斷出我們的思想和品味。門面風格的設計已不僅僅是建築的一部分，它們提供了視覺上的愉悅感受，也是構成美好生活的重要元素。一起來參觀以下這些設計案例！

鮮明的對比

homify 現代房屋設計點子、靈感 & 圖片 磚塊 White
homify

homify
homify
homify

看到這座門面，我們會直覺房子的內部必定是井井有條的景象。外牆上有著極美的紋理，夜晚來臨時搭配柔和的光芒，營造出暖暖的家的氛圍。

自然元素的運用

homify 現代房屋設計點子、靈感 & 圖片
homify

homify
homify
homify

這座門面採用許多自然元素，木質大門與石頭外牆散發出質樸氛圍，與周圍的綠色植物也搭配得相當完美。建物的白色牆壁與溫暖的木質構成對比，形成很突出的觀感。

迎賓的設計

Casa MJ . Solar da Primavera, Quattro Arquitetura Quattro Arquitetura 現代房屋設計點子、靈感 & 圖片
Quattro Arquitetura

Quattro Arquitetura
Quattro Arquitetura
Quattro Arquitetura

這處門面以超大的停車場展開雙臂，彷彿在歡迎它的賓客們到來。停車空間與室內都裝置了明亮的照明設備，二樓的私人空間則相對低調隱秘。

現代主義路線

Casa MR . Paraíso dos Lagos, Quattro Arquitetura Quattro Arquitetura 房子
Quattro Arquitetura

Quattro Arquitetura
Quattro Arquitetura
Quattro Arquitetura

這座門面採用現代主義路線，幾何型的外觀和門前的石造步道構成呼應。兩座建築物以白色和深棕色相互對比，一座透明和另一座不透明的構造，也形成有趣的對稱。

圓弧流線型

homify 現代房屋設計點子、靈感 & 圖片
homify

homify
homify
homify

這座門面採用圓弧型的外觀，水波般的柔滑曲線與地板上大面積的圓圈相互搭襯。門前遍植可愛的植物，特意修剪成圓形，也與整個外觀構成完美的匹配。

如果想要打造這樣的門面，可以請我們的專家協助你喔~

簡單又有型

Projeto Atemporal, ADRIANA MELLO ARQUITETURA ADRIANA MELLO ARQUITETURA 房子
ADRIANA MELLO ARQUITETURA

ADRIANA MELLO ARQUITETURA
ADRIANA MELLO ARQUITETURA
ADRIANA MELLO ARQUITETURA

房子的面不一定要豪華氣派，簡約的造型搭配實用的設計，有時反而更能呈現獨特的風格。照片中這一款門面就堪稱典範，有紋理的外牆與瓦片屋頂相搭，簡單中就很吸睛！

需要請人幫你裝潢設計或蓋房子嗎？
馬上找專業人士！

低調奢華款

Residência Santa Cruz do Sul - RS, d´ Ornellas Arquitetura e Construção d´ Ornellas Arquitetura e Construção 現代房屋設計點子、靈感 & 圖片
d´ Ornellas Arquitetura e Construção

d´ Ornellas Arquitetura e Construção
d´ Ornellas Arquitetura e Construção
d´ Ornellas Arquitetura e Construção

這座門面以灰白色系搭配木造大門，呈現優雅華麗感，卻又絲毫不顯張揚。落地式長窗映照著室外景物，有點透明有點隱約，流露出主人不凡的品味。

樸實簡潔風

homify 現代房屋設計點子、靈感 & 圖片
homify

homify
homify
homify

這座單層建物的外觀令人激賞！簡潔的線條搭配淺灰和白色調，與門前的綠色草坪構成很美的觀感。外牆上有著極美的紋理，讓人過目就難忘！

如果你正在尋找改造門面的設計，一定不能錯過以下文章：

9 個與眾不同的大門設計

8間你不得不愛的時尚木屋
喜歡這些美觀的門面設計嗎？留言分享吧！

需要請人幫你裝潢設計或蓋房子嗎？
馬上找專業人士！

挖掘更多居家設計的靈感！

房子

房子

客廳

客廳

廚房

廚房

臥室

臥室

庭院

庭院

浴室

浴室

餐廳

餐廳

泳池

泳池

Edit SEO element

homify - 打造美好家園

4.5

在homify的app上瀏覽數百萬張的圖片!

免費下載 app
不用了