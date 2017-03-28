小住家必備: 8 個省空間的一字形廚房

你的心中暗藏著一位廚神，卻苦因為家中的面積而無法大展身手嗎?
這本點子簿要為大家介紹 8 個省空間的一字形廚房，比起 ㄇ 字形或是 L 形的廚房，可以安置在牆邊的一字形的廚房對於面積不大的小住家來說算是最為理想的設計。
跟著我們一起欣賞這 8 個小住家必備，省空間的一字形廚房，然後希望很快地你就能讓你心中的廚神在廚房中一展廚藝!
善於搭配色彩的專家為廚房選用了美麗的淺藍色，搭配上白色的流理檯，以及在從窗外注入的自然光的照射下，讓人一看就覺得十分神清氣爽，相信在此做料理也不會一肚子火吧?
這位專家更為大膽，使用了很少人敢用的黑色，並且在牆面鋪設黑白馬賽克磁磚，不僅不會讓人感到過於沉重，反而十分有個性。
木頭的櫥櫃以及層架給人溫暖的感覺，搭配上牆面的圖樣磁磚後，風格獨具!
這間廚房利用了木頭搭配光亮的白色流理檯，傳達出典雅的氣息，似乎可以想像屋主在此優雅地下廚的畫面!
全白的廚房讓空間感更佳，是小空間最為安全的色系選擇!
緊鄰著牆面的開放式灰色廚房非常不佔據空間，並且給人一種成熟的時尚感。
結合黑與白的一字形廚房簡單卻不單調，是喜愛簡約風格的人的最佳選擇。
全白的廚房搭配了裸露的水泥牆面，以及美麗的瓷磚地板後顯得非常有朝氣。
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