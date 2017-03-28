小住家必備: 8 個省空間的一字形廚房

你的心中暗藏著一位廚神，卻苦因為家中的面積而無法大展身手嗎?

這本點子簿要為大家介紹 8 個省空間的一字形廚房，比起 ㄇ 字形或是 L 形的廚房，可以安置在牆邊的一字形的廚房對於面積不大的小住家來說算是最為理想的設計。

跟著我們一起欣賞這 8 個小住家必備，省空間的一字形廚房，然後希望很快地你就能讓你心中的廚神在廚房中一展廚藝!