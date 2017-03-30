你的瀏覽器已過期。

想要更輕鬆體驗居家設計的話，請下載其他的免費瀏覽器。點擊圖示就行摟!

空間
專業人士
雜誌
DIY
加入專業人士的行列
高級版
登出

廚房收納小幫手: 6 個超實用又美觀的廚房櫥櫃

Genie Chien Genie Chien
Rénovation d'un loft / Contemporain et industriel, Gembu Interior Design Gembu Interior Design 廚房
Loading admin actions …

櫥櫃是廚房裡必不可少的配備，它們的大小和設計依居住環境和使用者而有很大的不同。每個家庭在存放碗盤餐具方面，有著極大的差異，有些人喜歡集中擺放在有限的櫥櫃裡，有些人則傾向置放在開放式的層架空間中，甚至讓它們成為室內裝飾的一部分。今天我們要介紹給你幾款不同的存放櫥櫃，它們都兼具了實用和美觀的目的。現在就一起來挑選吧！

擺置在廚房與餐廳間的櫥櫃

K-HOUSE, 株式会社長野聖二建築設計處 株式会社長野聖二建築設計處 現代廚房設計點子、靈感&圖片
株式会社長野聖二建築設計處

株式会社長野聖二建築設計處
株式会社長野聖二建築設計處
株式会社長野聖二建築設計處

擺放碗盤的櫥櫃可以拿來當作劃分空間的區隔。照片中這組櫥櫃就被擺放在廚房和用餐環境之間。櫥櫃的門朝向餐廳，方便用餐時來取用。櫃子上的台面也可以用來擺放其他物品，美觀大方又具多功能性。

讓我們的專家為你打造最完美的收納空間吧!

開放式的層架

トリミングルーム, 稲山貴則 建築設計事務所 稲山貴則 建築設計事務所 窗戶
稲山貴則 建築設計事務所

稲山貴則 建築設計事務所
稲山貴則 建築設計事務所
稲山貴則 建築設計事務所

這款簡約的層架可說是小廚房的救星。它既不需要開闔櫃門，不占用多餘的空間，同時還有多層的設計，可以同時滿足擺放不同功能性用品的需求，你可以依照自己的使用習慣決定如何組放。

展示與隱藏式設計

BON TON BY OFFICINA DESIGN, ARREX LE CUCINE ARREX LE CUCINE 廚房儲櫃
ARREX LE CUCINE

BON TON BY OFFICINA DESIGN

ARREX LE CUCINE
ARREX LE CUCINE
ARREX LE CUCINE

這款櫥櫃兼具展示性與存放功能。左邊這一側可以擺放經常要用到的器皿，比較不常用的可以擺到較高的位置，使用頻繁的則可以放在較低的位置。右側則是可以開闔的設計，把門關起來以後，視覺上頓時清爽多了。

抽屜式儲物櫃

都島のマンションリフォーム, ニュートラル建築設計事務所 ニュートラル建築設計事務所 廚房
ニュートラル建築設計事務所

ニュートラル建築設計事務所
ニュートラル建築設計事務所
ニュートラル建築設計事務所

開放式的櫃架容易取放物品，但是你若擔心地震摔碎碗盤，可以選擇這款有抽屜的櫥櫃。你可以把不同的用品分門別類，放置在不同的抽屜裡。右側開放式格架則可以用來擺放電器用品，櫃面也提供了相當大的置物空間。

歐式經典櫥櫃

Property Renovation, Hartley Quinn WIlson Limited Hartley Quinn WIlson Limited 廚房
Hartley Quinn WIlson Limited

Property Renovation

Hartley Quinn WIlson Limited
Hartley Quinn WIlson Limited
Hartley Quinn WIlson Limited

在歐洲，許多人家的餐具都是採用這款開放式的架子來擺放，視覺上頗具美感。但在地震頻繁的國家，倘若你感覺這樣有點危險，也可以把一些較貴重的器皿擺進左側帶有玻璃門的櫃子，降低發生風險時的損失。

工業風設計

Rénovation d'un loft / Contemporain et industriel, Gembu Interior Design Gembu Interior Design 廚房
Gembu Interior Design

Gembu Interior Design
Gembu Interior Design
Gembu Interior Design

櫥櫃的選擇也可依廚房的風格來搭配。例如這處廚房走的是工業風格，天花板上的橫樑、木頭地板和工作台上的金屬質材，都流露出粗獷的質感，搭配壁掛式有格櫥櫃，構成了搭襯的整體感。

如果你正在尋找美化家居的創意，一定不能錯過以下文章：

7 個適合任何廚房的絕美吧檯桌

15 款讓家裡更寬敞的絕美拉門設計

87 萬台幣改造小公寓: 擁有絕佳收納設計的時尚居所
喜歡這些實用又美觀的廚房櫥櫃嗎？留言分享吧！

需要請人幫你裝潢設計或蓋房子嗎？
馬上找專業人士！

挖掘更多居家設計的靈感！

房子

房子

客廳

客廳

廚房

廚房

臥室

臥室

庭院

庭院

浴室

浴室

餐廳

餐廳

泳池

泳池

Edit SEO element

homify - 打造美好家園

4.5

在homify的app上瀏覽數百萬張的圖片!

免費下載 app
不用了