廚房收納小幫手: 6 個超實用又美觀的廚房櫥櫃

櫥櫃是廚房裡必不可少的配備，它們的大小和設計依居住環境和使用者而有很大的不同。每個家庭在存放碗盤餐具方面，有著極大的差異，有些人喜歡集中擺放在有限的櫥櫃裡，有些人則傾向置放在開放式的層架空間中，甚至讓它們成為室內裝飾的一部分。今天我們要介紹給你幾款不同的存放櫥櫃，它們都兼具了實用和美觀的目的。現在就一起來挑選吧！
擺放碗盤的櫥櫃可以拿來當作劃分空間的區隔。照片中這組櫥櫃就被擺放在廚房和用餐環境之間。櫥櫃的門朝向餐廳，方便用餐時來取用。櫃子上的台面也可以用來擺放其他物品，美觀大方又具多功能性。
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這款簡約的層架可說是小廚房的救星。它既不需要開闔櫃門，不占用多餘的空間，同時還有多層的設計，可以同時滿足擺放不同功能性用品的需求，你可以依照自己的使用習慣決定如何組放。
這款櫥櫃兼具展示性與存放功能。左邊這一側可以擺放經常要用到的器皿，比較不常用的可以擺到較高的位置，使用頻繁的則可以放在較低的位置。右側則是可以開闔的設計，把門關起來以後，視覺上頓時清爽多了。
開放式的櫃架容易取放物品，但是你若擔心地震摔碎碗盤，可以選擇這款有抽屜的櫥櫃。你可以把不同的用品分門別類，放置在不同的抽屜裡。右側開放式格架則可以用來擺放電器用品，櫃面也提供了相當大的置物空間。
在歐洲，許多人家的餐具都是採用這款開放式的架子來擺放，視覺上頗具美感。但在地震頻繁的國家，倘若你感覺這樣有點危險，也可以把一些較貴重的器皿擺進左側帶有玻璃門的櫃子，降低發生風險時的損失。
櫥櫃的選擇也可依廚房的風格來搭配。例如這處廚房走的是工業風格，天花板上的橫樑、木頭地板和工作台上的金屬質材，都流露出粗獷的質感，搭配壁掛式有格櫥櫃，構成了搭襯的整體感。
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