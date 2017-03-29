當日式遇上洋風: 沐浴在陽光下的超美麗森林之屋

房子是人們度過一生很重要的居所，倘若能夠選擇的話，你想住進什麼樣的房子呢？或許對於習慣居住在都市裡的人來說，退休後會很想親近一下大自然，享受自由自在充滿芬多精的歲月。今天要介紹的這棟房子便是位於森林中，徜徉在大自然懷抱裡的住家。它是由 UNICO DESIGN 一級建築士事務所打造，不僅讓你享受到豐富的自然空間，更可體驗到極致的生活質感。現在就一起來參觀吧！