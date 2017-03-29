當日式遇上洋風: 沐浴在陽光下的超美麗森林之屋

房子是人們度過一生很重要的居所，倘若能夠選擇的話，你想住進什麼樣的房子呢？或許對於習慣居住在都市裡的人來說，退休後會很想親近一下大自然，享受自由自在充滿芬多精的歲月。今天要介紹的這棟房子便是位於森林中，徜徉在大自然懷抱裡的住家。它是由 UNICO DESIGN 一級建築士事務所打造，不僅讓你享受到豐富的自然空間，更可體驗到極致的生活質感。現在就一起來參觀吧！
這座房屋座落在極美的森林環境中。從前門來看，它有著很古樸的山居小屋外觀。簡單的門面開著小型的窗口，由於這一側是面向道路，因此打造得較為封閉，以保護住戶的隱私。
從房子的另一側，可以看到更有層次感的外觀。大型的門窗和開放的甲板露台，營造出有如度假小屋的風格。陽光穿透過樹葉篩落到外牆上，散發出溫柔恬適的氣息，讓來自都市的人們都很嚮往在此住上一些時日。
客廳有著開放式的中庭，空間明亮舒適又潔淨。透過大型落地窗就可以直視屋外的綠色風景，室內以木頭打造的空間也充溢著樹木的清香。兩層樓之間有座樓梯銜接，不論你是想要靜靜地獨處，或是邀請親友來聚會，都有足夠的空間可供活動之用。
廚房的牆壁上貼著淡藍色和白色的瓷磚，視覺上相當清爽宜人。橫幅開啟的大型窗戶，讓你在烹飪時就能直視窗外美麗的綠意。木質的地板和工作檯的木材部分形成一體感，在此煮飯的心情保證輕鬆舒暢到極點。
從這處和式設計的起居空間，可以望到室外鬱鬱蔥蔥的景觀，高低起伏的樹木和被風揺曳的綠葉，彷彿和著風聲透進室內來。選一個微風的午後，躺下來聽聽輕音樂，然後沈入甜美的夢中吧！
想看更多獨特的住屋設計，一定不能錯過以下文章：