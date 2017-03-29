8間你不得不愛的時尚木屋

木屋向來都少不少喜歡自然風的人的最佳選擇，它的造型多變，顏色選擇又多，而且還具有調節室溫和濕度的絕佳功能！

今天我們要集中為大家介紹8間你不得不愛的時尚木屋，它們全部都是由俄羅斯設計公司GOOD WOOD精心打造，各種設計相似但絕對不相同，非常值得一看喔！