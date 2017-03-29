8間你不得不愛的時尚木屋

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木屋向來都少不少喜歡自然風的人的最佳選擇，它的造型多變，顏色選擇又多，而且還具有調節室溫和濕度的絕佳功能！
今天我們要集中為大家介紹8間你不得不愛的時尚木屋，它們全部都是由俄羅斯設計公司GOOD WOOD精心打造，各種設計相似但絕對不相同，非常值得一看喔！
屋子前方還有一個圓形的花圃跟整個以木材為主要建材的房子互相輝映，自然又好看。
房子還連著一個寬闊又翠綠的大後院，牆身的特大玻璃則容許屋主們輕易地欣賞到窗外的自然景緻。
2號木屋感覺上是走個性派路線的，整體結構獨特而有層次。房子前後都有草坡式或花圃來點綴，增加不了整體美觀感喔～
設計師所選用的特大落地玻璃還能有效地提高室內採光，而且還能夠為屋主提供良好的視野、欣賞四周的翠綠景色呢！
這個走北歐風路線的房子共有約107坪，房身由三個部分組成，看起來就好像是一間在田園中豎立、同時亦包含了不少時尚設計元素的農舍。
必備的戶外花園翠綠而有生氣，並使房子看起來更加優雅。連接著房子的甚至還有一個被玻璃包圍的小小冬日花園呢!
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這個總面積大約為56坪的房子比較像是在芬蘭那邊常見的木屋。淺色的木屋連著一個白色戶外棚架和小陽臺，我們可以從而得知屋主還滿著重戶外空間！
房子設計低調，可是卻有效地跟四周的草坡和鮮花互相輝映，形成一種看得人賞心悅目的視覺效果。
這間雙層房子的室內面積約為80坪，最大的特點是它還擁有一個達8坪的露臺呢！
整個房子充滿著度假風，無論是房前或後都有充足的休憩空間。
這個美房看起來像傳統德式森木木屋，白色與木色的搭配永不過時。二樓設有一個寬闊的純木陽臺，為屋主提供觀賞自然景色的觀景台～
你看看，這裡難道不是跟家人、朋友一起相聚喝下午茶的好地方呀？
從入口看來這個設計已經十分吸引——入口處鋪設了石地板，並由杉樹與充滿歐式風格的制燈點綴，好看又有格調。
想要營造奢華一點的感覺的話，在房子外圍設置一個小水池就是其中一個可行方法了！
這個達到83坪的大型木屋以「突顯木架結構」為其主要的特色，並擁有4間臥室、2間衛浴間以及一個約13.6坪的特大陽臺！
木屋在昏黃照光映照之下總是能呈現出一種柔和迷濛的舒適感，讓人倍加陶醉於如此美麗的設計之中。
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