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13 間有浴缸的小浴室

Tarsier Tarsier
Mieszkanie jednopokojowe., hexaform hexaform 現代浴室設計點子、靈感&圖片
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地狹人稠的情況愈來愈嚴重，公寓的空間也愈來愈少，每一寸面積都非常地珍貴。而通常在小房子或是小公寓裡，浴室的面積也不會太大。然而浴缸佔據的空間一般都很大，讓很多喜歡浸浴的朋友都不得不放棄浴缸式的設計，而選用淋浴間代替。在這種情況下，衛浴設計師都盡力想出各式各樣的衛浴設備節省空間和提高實用率，讓小小的浴室也可以設備齊全，變得舒適又美觀！

這次 homify 也帶來了 13 間擁有美麗浴缸的小浴室，都是值得參考的衛浴設計哦！

1. 結合了浴缸和洗臉盆的設計

Mieszkanie jednopokojowe., hexaform hexaform 現代浴室設計點子、靈感&圖片
hexaform

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由於這個浴間的面積實在是太小了，衛浴設計師只好把浴缸和洗臉盆結合在一起，節省空間的同時又可以享用浸浴跟各種實用的用途，配上民族圖案的瓷磚和六角形的鏡子，更是時尚！

2. 長形的浴缸設計

homify 浴室
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以上的浴室使用了三分之一的地方建了一個長形的白色大浴缸，為了避免擁擠的感覺，設計師特意配上了簡約的家具，讓浴室的空間感提升！

3. 階梯旁的浴缸

Haus HC, Ferreira | Verfürth Architekten Ferreira | Verfürth Architekten 現代浴室設計點子、靈感&圖片
Ferreira | Verfürth Architekten

Ferreira | Verfürth Architekten
Ferreira | Verfürth Architekten
Ferreira | Verfürth Architekten

設計師居然在浴室中規劃了階梯，這樣與眾不同的設計讓浴室變得更特別。小樓梯的旁邊就是浴缸、淋浴設備、鏡子和窗戶，簡單齊全的用品配上戶外的美景，是泡澡的絕佳空間！

4. 玻璃牆的浴缸設計

Projekt łazienki. Kraków Nowe Czyżyny, PRØJEKTYW | Architektura Wnętrz & Design PRØJEKTYW | Architektura Wnętrz & Design 浴室
PRØJEKTYW | Architektura Wnętrz &amp; Design

PRØJEKTYW | Architektura Wnętrz & Design
PRØJEKTYW | Architektura Wnętrz &amp; Design
PRØJEKTYW | Architektura Wnętrz & Design

雖然浴缸佔用的空間比較多，但我們還是有其他的方法去提升空間感，例如使用透明的玻璃取代牆面或是可以反光或是反射的素材。上圖的浴室便使用了玻璃牆取代浴簾或是牆壁，讓空間更寬敞！

5. 水療般的浴缸設計

House with the bath of bird, Sakurayama-Architect-Design Sakurayama-Architect-Design 現代浴室設計點子、靈感&圖片
Sakurayama-Architect-Design

Sakurayama-Architect-Design
Sakurayama-Architect-Design
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這間浴室的設計就像水療中心一樣，充滿了高級的品味和輕鬆的氣氛，真是美絕了！浴室的空間雖然狹窄，但是開放式的大窗戶提供了戶外的美景，加上引人前往室外庭院的階梯，整體空間太讓人羨慕啦！

6. 又可以淋浴、又可以泡澡的浴室設計

奈坪の家 / House in Natsubo, 水野純也建築設計事務所 水野純也建築設計事務所 浴室
水野純也建築設計事務所

水野純也建築設計事務所
水野純也建築設計事務所
水野純也建築設計事務所

簡約的設計非常適合這種小小的浴室，只要選對了設備、傢飾品跟建材，就可以擁有一個美麗時尚的空間，像這間浴室。雖然空間不大，但是卻裝設了淋浴和泡澡的設備，非常完善。

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7. 可愛清新的小浴缸

Kleine Badewannen, Stach & Daiker GbR Stach & Daiker GbR 浴室
Stach &amp; Daiker GbR

Stach & Daiker GbR
Stach &amp; Daiker GbR
Stach & Daiker GbR

這個小浴缸配上黃色的磚牆、圓圓的小鏡子和青草地毯，呈現出可愛清新的現代風！創新的設計可以讓狹小的空間變得時尚可愛，小缺點彷佛都可以被遺忘了。

8. 日式風味的小浴堂

生活感の出ないシステムバスルーム「ORIZZONTE/オリゾンテ」誕生, 株式会社 和光製作所 株式会社 和光製作所 衛浴浴缸與淋浴設備 鐵/鋼 Wood effect
株式会社　和光製作所

株式会社　和光製作所
株式会社　和光製作所
株式会社　和光製作所

這個浴室參考了日本的浴堂設計，把狹小的空間轉化成設備完善的小浴堂，包括了淋浴的花灑設備、浸浴的小浴缸和擺設擱板的位置，非常實用和簡約優雅。

9. 古典風的經典浴缸

homify 衛浴浴缸與淋浴設備
homify

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這個浴室使用了經典的歐陸式浴缸和白色的磚牆，加上了海藍色的天花和百葉簾的小窗戶，給人一種古典優雅的感覺，令人印象深刻！

10. 採用極簡風格的小浴室

生活感の出ないシステムバスルーム「ORIZZONTE/オリゾンテ」誕生, 株式会社 和光製作所 株式会社 和光製作所 衛浴浴缸與淋浴設備 塑膠 White
株式会社　和光製作所

株式会社　和光製作所
株式会社　和光製作所
株式会社　和光製作所

極簡的設計風格非常適合細小的衛浴間，採用簡約的建材、設備和排水管鋪設，省約空間的同時可以提高實用度，擁有狹窄浴室的你也可以採用極簡風格哦！

另一款極簡風浴室

雙人洗手台與浴缸 勻境設計 Unispace Designs 現代浴室設計點子、靈感&圖片 Grey
勻境設計 Unispace Designs

雙人洗手台與浴缸

勻境設計 Unispace Designs
勻境設計 Unispace Designs
勻境設計 Unispace Designs

黑白對比，簡約又鮮明。

11. 殖民地風情的華麗設計

Casa privata BARI. QUARTIERE MURAT, Palazzo primi anni '20., Azzurra Garzone architetto Azzurra Garzone architetto 浴室
Azzurra Garzone architetto

Azzurra Garzone architetto
Azzurra Garzone architetto
Azzurra Garzone architetto

這個充滿殖民地風情的華麗浴室使用了歐陸色彩的磁磚鋪設，配上昏黃的吊燈和古典的浴缸，讓人感到非凡的皇家氣派！

12. 超迷你的方形浴缸

Casa Dp 2, gk architetti (Carlo Andrea Gorelli+Keiko Kondo) gk architetti (Carlo Andrea Gorelli+Keiko Kondo) 現代浴室設計點子、靈感&圖片
gk architetti (Carlo Andrea Gorelli+Keiko Kondo)

gk architetti (Carlo Andrea Gorelli+Keiko Kondo)
gk architetti (Carlo Andrea Gorelli+Keiko Kondo)
gk architetti (Carlo Andrea Gorelli+Keiko Kondo)

這個長形的小浴室把後方的位置變成了方形的小浴缸，配上了階梯、木板地和盆裁，給人一種小清新的感覺！

另一種迷你浴缸

主臥房浴室 Hi+Design/Interior.Architecture. 寰邑空間設計 現代浴室設計點子、靈感&圖片 磁磚 Grey
Hi+Design/Interior.Architecture. 寰邑空間設計

主臥房浴室

Hi+Design/Interior.Architecture. 寰邑空間設計
Hi+Design/Interior.Architecture. 寰邑空間設計
Hi+Design/Interior.Architecture. 寰邑空間設計

在角落的小方形浴缸，衛浴設計師搭配石材顯出溫潤成熟的風格。

13. 充滿工業風情的混凝土浴缸

Appartamento a Monteverde, zero6studio - Studio Associato di Architettura zero6studio - Studio Associato di Architettura 現代浴室設計點子、靈感&圖片
zero6studio – Studio Associato di Architettura

zero6studio - Studio Associato di Architettura
zero6studio – Studio Associato di Architettura
zero6studio - Studio Associato di Architettura

這個浴室選用了混凝土的牆壁設計，就連浴缸的用料也是混凝土的質料，讓浴室充滿了工業的風味。特別的選材不但出眾，還充滿了現代的時尚感，只要加點花兒點綴就變得非常的優雅。

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