13 間有浴缸的小浴室

地狹人稠的情況愈來愈嚴重，公寓的空間也愈來愈少，每一寸面積都非常地珍貴。而通常在小房子或是小公寓裡，浴室的面積也不會太大。然而浴缸佔據的空間一般都很大，讓很多喜歡浸浴的朋友都不得不放棄浴缸式的設計，而選用淋浴間代替。在這種情況下，衛浴設計師都盡力想出各式各樣的衛浴設備節省空間和提高實用率，讓小小的浴室也可以設備齊全，變得舒適又美觀！

這次 homify 也帶來了 13 間擁有美麗浴缸的小浴室，都是值得參考的衛浴設計哦！