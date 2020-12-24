13 間有浴缸的小浴室

由於這個浴間的面積實在是太小了，衛浴設計師只好把浴缸和洗臉盆結合在一起，節省空間的同時又可以享用浸浴跟各種實用的用途，配上民族圖案的瓷磚和六角形的鏡子，更是時尚！
設計師居然在浴室中規劃了階梯，這樣與眾不同的設計讓浴室變得更特別。小樓梯的旁邊就是浴缸、淋浴設備、鏡子和窗戶，簡單齊全的用品配上戶外的美景，是泡澡的絕佳空間！
雖然浴缸佔用的空間比較多，但我們還是有其他的方法去提升空間感，例如使用透明的玻璃取代牆面或是可以反光或是反射的素材。上圖的浴室便使用了玻璃牆取代浴簾或是牆壁，讓空間更寬敞！
這間浴室的設計就像水療中心一樣，充滿了高級的品味和輕鬆的氣氛，真是美絕了！浴室的空間雖然狹窄，但是開放式的大窗戶提供了戶外的美景，加上引人前往室外庭院的階梯，整體空間太讓人羨慕啦！
簡約的設計非常適合這種小小的浴室，只要選對了設備、傢飾品跟建材，就可以擁有一個美麗時尚的空間，像這間浴室。雖然空間不大，但是卻裝設了淋浴和泡澡的設備，非常完善。
這個小浴缸配上黃色的磚牆、圓圓的小鏡子和青草地毯，呈現出可愛清新的現代風！創新的設計可以讓狹小的空間變得時尚可愛，小缺點彷佛都可以被遺忘了。
這個浴室參考了日本的浴堂設計，把狹小的空間轉化成設備完善的小浴堂，包括了淋浴的花灑設備、浸浴的小浴缸和擺設擱板的位置，非常實用和簡約優雅。
黑白對比，簡約又鮮明。
這個充滿殖民地風情的華麗浴室使用了歐陸色彩的磁磚鋪設，配上昏黃的吊燈和古典的浴缸，讓人感到非凡的皇家氣派！
這個長形的小浴室把後方的位置變成了方形的小浴缸，配上了階梯、木板地和盆裁，給人一種小清新的感覺！
在角落的小方形浴缸，衛浴設計師搭配石材顯出溫潤成熟的風格。
這個浴室選用了混凝土的牆壁設計，就連浴缸的用料也是混凝土的質料，讓浴室充滿了工業的風味。特別的選材不但出眾，還充滿了現代的時尚感，只要加點花兒點綴就變得非常的優雅。
延伸閱讀：