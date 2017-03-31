第一印象最重要! 7 種打造一個讓人超忌妒的門面的訣竅

安全性是每個人對於自己住家的最基本要求，但是很多時候，當我們想方設法想要保護起自己家園的同時，卻可能做得過猶不及，不僅做出超過安全性需求的措施，甚至可能損害到建築物的形象和整體的和諧感。事實上，我們不是生活在中古世紀，必須要築起高高的城牆才能阻擋野獸和敵人的侵襲。來看看以下的門面設計，希望能提供你下次整修門面時的靈感！
打造一座門面最基本的要求，便是呈現出與建築物的整體感。這座門面的設計與房屋本體形成完美的整合，它是建築物組成的一部分，而不是單一獨立的個體，如此打造出很有整體感的構造來。
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結合各種材料的建材，可以豐富我們的門面觀感。像是照片中這棟住家，它採用具有強烈印象的金屬質材當作大門，同時使用有著美麗紋理的石材構築起牆壁，營造出非常和諧的格調。
這座大門在它的周邊建起一座門框來，將深色的門面和其他材質區隔了出來。這樣做的好處不僅讓門面顯得更突出，同時也方便在周邊構築其他裝潢，不易產生視覺上的混淆和錯亂。
門面不必只採用單一的元素，如這座門面牆混和了水泥和木質元素，兩種質樸感的材料本身就已融和得完美無缺，加上木門上的樹葉構圖，更讓人彷彿置身大自然。
這座門面打造得很簡約卻讓人過目不忘，灰色的外觀呈現出低調不張揚的姿態。車庫的鐵卷門與混凝土構造出工業風，質樸的氛圍中更傳達出強烈的個人氣質。
如果密不透風的門面讓你感到窒息，不妨考慮這款透視型的門面。採用木材和鐵質打造的滑動門，有著不同的圖案和線條設計，看起來創意十足，通透的感覺更帶來活潑的意象。
一道簡單的門面，有時便可以呈現經典的印象。像這座門面只採用木材與混凝土來打造，壁面上裝置起明亮的燈光設備，極簡的打造手法便已創造出完美的外觀！
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