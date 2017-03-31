住家結合辦公室: 94 坪、含雙車庫的高質感挑高豪宅

住家，就是辦公室，這是多少人心目中的夢想！或許你是還在職場上打拼的上班族，也或許你已是在家工作的自由工作者，你曾否想過，如果能在家中辦公，把住家變成結合工作、休閒、與親友聚會的一體成形空間，那該是多麼令人嚮往的目標！現在 Maria Helena Caetano 建築師已為你打造出一座夢想宅第，讓你的美夢成真，立刻一起來參觀吧！