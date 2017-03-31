住家結合辦公室: 94 坪、含雙車庫的高質感挑高豪宅

住家，就是辦公室，這是多少人心目中的夢想！或許你是還在職場上打拼的上班族，也或許你已是在家工作的自由工作者，你曾否想過，如果能在家中辦公，把住家變成結合工作、休閒、與親友聚會的一體成形空間，那該是多麼令人嚮往的目標！現在 Maria Helena Caetano 建築師已為你打造出一座夢想宅第，讓你的美夢成真，立刻一起來參觀吧！
首先來看看這座面積共 94.38 坪的宅第外觀。它座落於一處有坡度的土地上，建築師順勢把它打造成有高低層次的建築物，底下可供停車，上方則分成兩個生活區塊。白色的外牆搭配綠草如茵，美得令人心曠神怡！
進到室內，第一眼就令人十足驚豔！採用中性及溫暖色系的客廳，配備一切舒適的要件。沙發間擺置著一張深色咖啡桌，與地毯和牆面構成極美的視覺觀感！柔和的燈光映在牆壁上，與植物的婆娑身影營造出極有質感的生活氛圍！
工作室裡擺放了簡約的書桌及椅組，可容多人在此開會討論。多功能的超大書櫃是每位自由工作者的終極夢想，書籍、檔案、裝飾品都可以找到自己的地位。大片的落地窗搭飾白紗窗簾，休息時一打開，便可欣賞戶外的美景。
這處陽台設有頂蓋，可供晴雨兩用。除了一座藍色夢幻游泳池外，還有很舒適的休閒座位區。天花板上裝置著一具造型古雅的吊燈，與池畔的照明設備一起映射出溫柔的光芒。當工作到一個段落，一定讓你迫不及待到這裡來舒鬆筋骨！
這座廚房結合了烹飪與簡餐的功能。貼牆設計的流理台和室中的中島提供了充裕的料理空間。當美食烹調好之後，可以直接端上左邊的簡餐桌享用，讓生活的效率更提升。
當有許多貴賓來臨時，這座豪華餐廳便可派上用場！長型的餐桌可容多人同時用餐，桌上的古典吊燈在光滑的桌面上投射下光線，營造出溫馨和暖的情調。牆壁上裝飾著藝術品，與下方雅緻的櫥櫃構成了絕搭。
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