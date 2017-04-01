7 間高貴不貴、飯店級的奢華浴室

在居家的機能空間中，浴室扮演著相當重要的角色，卻也容易被忽略掉，因為浴室有著代謝廢物洗淨身體的功能性，處於乾淨與骯髒的矛盾地帶。而現代化的過程中則有越來越多人開始重視浴室舒適性的重要，浴室的舒適與否也似乎成為了見證文明歷程的一個居家空間了。點子簿這次整理了7間高貴不貴、飯店級的奢華浴室，就一起來看看哪一間是你心目中的首選吧!