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7 間高貴不貴、飯店級的奢華浴室

Yungshun Lee Yungshun Lee
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在居家的機能空間中，浴室扮演著相當重要的角色，卻也容易被忽略掉，因為浴室有著代謝廢物洗淨身體的功能性，處於乾淨與骯髒的矛盾地帶。而現代化的過程中則有越來越多人開始重視浴室舒適性的重要，浴室的舒適與否也似乎成為了見證文明歷程的一個居家空間了。點子簿這次整理了7間高貴不貴、飯店級的奢華浴室，就一起來看看哪一間是你心目中的首選吧!

一體成形

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沐設計

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這間浴室所有的牆面與地板皆是用大理石來做連接，而全石造的浴室盡管只有小小的對外窗，也靠著大理石的反射與大鏡子造就了完美的採光。

圓的藝術

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捨棄掉傳統方方正正的衛浴裝置，將浴缸及洗手台都使用了圓弧形的設計，牆面上也僅用了一個圓型的小鏡子，這樣以圓為概念的現代風小浴室，顯得既時尚又高貴。

陽光入浴

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在浴室裡能夠擁有大量的陽光是件幸福的事，這樣的浴室更顯得乾淨清爽，搭配大鏡面的牆壁更增加了空間感，窗簾的設計不但顧忌隱私也讓陽光更柔和的透入。

柔美的弧

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白色圓弧形的浴缸及洗手台的設計相當具有整體感，輔以黑色方形的鏡框及盥洗台，就顯得相當大器，擺放一盆花藝後又更添華貴。

原始的觸感

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這間浴室的地面設計運用石頭及木材這樣的天然素材，並有以大石推砌的牆面，搭配別緻的弧型浴缸，營造出半戶外錯覺的設計感。

燭光共浴

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在浴室裡擺放大型植栽以及專為浴式設計的別緻燭台，泡澡時點上香氛蠟燭，在放鬆入浴時也能享受這浪漫到不行的氣氛。

打破結構

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在這間浴室的浴缸捨棄了所有的邊角置放於角落，讓空間的立體結構似乎是由浴缸所放射連結的，就這樣不同於傳統的放置方式，就能帶給視覺不同的感受。

想看更多浴室的介紹，你也可以看看:5 間小但絕佳的浴室

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