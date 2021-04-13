戶外地板：10個適合陽台或露臺的好點子

要決定選擇種地板來鋪設陽台或露臺的時候，首要考慮一定是到底哪一種地板物料跟整體設計最能夠配合。

比如說如果露臺是走自然風路線，那麼選用碎石或木板等自然素材就最適合不過。而圖中戶外空間以低調的大地色系為主，灰色磁磚的效果就非常不錯。

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