戶外地板：10個適合陽台或露臺的好點子

陽臺跟露臺都是我們所鐘愛的戶外空間——前者面積雖小，可是一般來說因為有遮蓋物的關係，所以就算下雨也沒問題；後者相對之下則比較空曠，而且「無遮蓋」是它的特點，好天氣的時候能讓人享受戶外陽光。
既然如此，那麼我們當然要找最適合的戶外地板來把這兩個區域打造得更完美！無論是陽台磁磚還是露臺地板，今天我們的文章就正正搜集了十個針對陽台地磚或露臺的地板設計點子，現在就讓我們一來看看吧！對了，如果你還有更多的細節問題，也可以和我們的設計師們直接聯繫喔～ 如果你也對陽台或者露臺感興趣，如果你也想在家裡打造一個具有設計感的戶外空間，如果你也希望利用非常有限的空間設計一個獨一無二的陽台或露臺，那就一定不要錯過今天的這個點子簿喔，還等什麼呢，現在就一起來看看吧！
要決定選擇種地板來鋪設陽台或露臺的時候，首要考慮一定是到底哪一種地板物料跟整體設計最能夠配合。
比如說如果露臺是走自然風路線，那麼選用碎石或木板等自然素材就最適合不過。而圖中戶外空間以低調的大地色系為主，灰色磁磚的效果就非常不錯。
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這個位於天台的露臺充滿現代都市風氣息，灰色的地磚能夠突顯出純白家具的美，使得整個空間看起來既簡約又時尚。
防滑瓷磚十分適合用來鋪設戶外地板，因為它們能防止雨水。對於台灣潮濕的氣候來說，這種地板絕對值得推薦。
陶土瓷或者黏土瓷最常被用來打造一些鄉村風格的建築，通常會配合其他素材共同使用。例如圖中的陶土瓷板之間鋪設了小卵石，這樣的做法能夠避免整體設計顯得過分單調喔！
天然石板其實最常見於園藝設計當中，因為它擁有獨特的不規則紋理，與植物放在一起總是非常美觀。而且因為是石材的關係，這種地板經得起不同的氣氛變化，十分耐用。
碎石常被當作陪襯的角色，很多人會選擇在鋪滿碎石的花園或露臺上鋪設一條水泥路徑或者是木板路徑。這樣子設計看起來既時尚又優雅，很值得考慮！
在一些歐洲舊城市比如說布拉格裡，你其實很容易找到這種方型的、小小的歐式石板路。 這種材料十分耐用，而且因為石塊與石塊之間有隙縫，所以非常有利於去水，就算雨季到來的時候也不怕淹水。
木地板向來都是最常用的室內外地板物料之一，如果你想要打造一個實用又好看的戶外甲板，那它們當然就會是你的首選囉！
如果你希望為家裡添一些綠意，可是又怕麻煩，那不妨考慮人造草坪看看吧！它們看起來總是青蔥翠綠的，你也不用花些什麼時間修草之類的！ 實為一石二鳥之計！
戶外地板不一定只能從萬中選一！你可以學圖中的設計一樣，以小小的人造草坪搭配碎石和木地板，以三種互搭的元素打造出一個最美麗的小陽台！
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