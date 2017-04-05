採光超好的夢想住家: 占地 136 坪的絕美湖畔景觀別墅

如果有機會你會想把你的房子建在哪邊呢?是人煙罕至的山谷抑或是一望無際的海岸旁?是林木繚繞的山林中還是機能便利的都市叢林?每個人對於夢想中的房子都大相逕庭，但是能有山光水景的舒適家居通常是最容易讓人心動的，這次 homify 就要分享一棟占地約 136 坪的湖景別墅，現代化的風格設計讓人在坐擁自然美景的同時也能同時享受舒適，甚至在自家的庭院還有一座專屬的私人泳池呢!