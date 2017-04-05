採光超好的夢想住家: 占地 136 坪的絕美湖畔景觀別墅

如果有機會你會想把你的房子建在哪邊呢?是人煙罕至的山谷抑或是一望無際的海岸旁?是林木繚繞的山林中還是機能便利的都市叢林?每個人對於夢想中的房子都大相逕庭，但是能有山光水景的舒適家居通常是最容易讓人心動的，這次 homify 就要分享一棟占地約 136 坪的湖景別墅，現代化的風格設計讓人在坐擁自然美景的同時也能同時享受舒適，甚至在自家的庭院還有一座專屬的私人泳池呢!
建築的外觀像是許多立方體連接而成，而這樣的設計也讓所有的內部空間的連結多了更多不同的可能性，採用石牆搭建出車庫入口與花園小徑，讓整棟建築相當有現代感的風格。
位於正後方的庭院也是令人驚豔的，一樓全採用落地玻璃來讓空間視野及採光能夠更加寬闊，二樓也大量使用玻璃，甚至涵蓋了邊角的設計，讓整個窗外景觀沒有死角的呈現。
在庭院旁的露臺有一個專為燒烤設計的吧檯，在這裡可以咨意的享受美好的家庭時光；而從露臺往外望去就有一大片的湖景映入眼簾，湖水的波光延續到自家庭院的泳池，讓人有身處夢境的感受。
寬敞的廚房甚至有中島的設計，搭配白色 U 形的石英作業檯面，不但明亮典雅而且現代感十足。
這裡有更多現代化的廚房設計。
樓梯扶手皆用透明玻璃打造，讓光線不會因此而受到阻隔，而且同時透過連接外部的大窗戶，就能欣賞到遠處的湖景，樓梯就像是通往空中的走廊似的。
房子本身就處在一個相當自然的環境當中，再加上周邊的花園設計，且利用了大量的玻璃，讓自然美景無論是遠景還是近物都毫不保留的在這空間盡享。
當然更值得一提的莫過於在庭院中的泳池，泳池的設計型態有著建築的延伸，而水光粼粼的感受又巧妙的連結了這美麗的湖岸風光，這樣的泳池別墅讓人一刻都捨不得離開啊!
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