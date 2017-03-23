你的瀏覽器已過期。

想要更輕鬆體驗居家設計的話，請下載其他的免費瀏覽器。點擊圖示就行摟!

空間
專業人士
雜誌
DIY
加入專業人士的行列
高級版
登出

36.3 坪的低成本平房: 含車庫、適合小家庭的時尚工業風居所

CHITING CHANG – HOMIFY CHITING CHANG – HOMIFY
homify
Loading admin actions …

舒適又低成本，這本點子簿所要介紹的 36.3 坪的時尚工業風家庭住宅能夠符合所有家庭的生活需求。兼具傳統與現代建築魅力的外觀讓人感到十分好親近，而一走進室內之後，裸露的混凝土牆面以及地板散發著濃濃的工業風氣息。由於室內開了多扇窗以及落地窗，因此各個角落皆洋溢著溫暖的自然光。

繞到這個家的後方，你更會因為其寬敞的戶外空間而感到驚嘆。如果說你希望讓你的家人以及孩子們快樂地生活的話，這絕對是間雖然不是太大，卻能滿足你們需求的理想住宅。

一起欣賞這個 36.3 坪的家庭住宅的更多細節…

外觀

homify
homify

homify
homify
homify

灰色的屋瓦，搭配上白與灰的屋身，這間房子乍看之下十分簡單質樸，散發著傳統的味道。然而仔細一看，你會發現專家利用了石材、木頭以及玻璃，讓房子的外觀結合了現代的元素。

房子的後方

homify
homify

homify
homify
homify

讓我們繞到房子的後方看看吧! 原來房子的背面使用了更多的木材，因此能夠與庭院的綠意呼應，而落地窗外的小巧露臺則是讓全家人一起享受戶外時光的愜意空間。

開放式的起居空間

homify
homify

homify
homify
homify

一走進這間房子後，你會發現專家採用了開放式的設計，再加上大片的落地窗，室內的空間感佳之外，還十分明亮。在這張圖片中，最吸引我們注意的無非就是裸露的混凝土牆面，其散發出的工業風氣息與別緻的家具產生有趣的對比，也讓起居空間有更多不一樣的元素以及層次。

緊鄰落地窗的用餐區

homify
homify

homify
homify
homify

大片的落地窗旁就是時尚別緻的用餐區，因此在白天的時候，大夥兒可以一起在陽光的沐浴之下用餐，並且同時能欣賞到庭院的美好綠意。

獨特的走廊

homify
homify

homify
homify
homify

雖然說走廊是非常容易被忽略的空間，但是專家可沒有忽視了這個區塊的重要性。除了在旁邊打造了充足的收納空間外，還在左邊的牆面以植物作為妝點，讓人走在走廊上一點也不感到無聊。

廚房

homify
homify

homify
homify
homify

寬敞的白色廚房讓人一看就感到神清氣爽，當你沒有注意到地板的時候，廚房的整體感十分淡雅別緻，但是當你一往下看的時候，那裸露的混凝土地板為柔和的空間帶來了稍微強烈的個性。

平面圖

homify
homify

homify
homify
homify

最後讓我們看看這個家的平面圖，你可以發現雖然這間平房只有區區 30 多坪，但是專家卻規劃出客廳、用餐區、廚房、浴室、3 間臥室以及一間車庫，是小家庭的理想居所。

改造 60.5 坪的廢棄屋頂: 一個有木頭大露臺的超夢幻綠色仙境
喜歡這個家嗎? 留言告訴我們吧!

需要請人幫你裝潢設計或蓋房子嗎？
馬上找專業人士！

挖掘更多居家設計的靈感！

房子

房子

客廳

客廳

廚房

廚房

臥室

臥室

庭院

庭院

浴室

浴室

餐廳

餐廳

泳池

泳池

Edit SEO element

homify - 打造美好家園

4.5

在homify的app上瀏覽數百萬張的圖片!

免費下載 app
不用了