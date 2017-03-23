36.3 坪的低成本平房: 含車庫、適合小家庭的時尚工業風居所

舒適又低成本，這本點子簿所要介紹的 36.3 坪的時尚工業風家庭住宅能夠符合所有家庭的生活需求。兼具傳統與現代建築魅力的外觀讓人感到十分好親近，而一走進室內之後，裸露的混凝土牆面以及地板散發著濃濃的工業風氣息。由於室內開了多扇窗以及落地窗，因此各個角落皆洋溢著溫暖的自然光。

繞到這個家的後方，你更會因為其寬敞的戶外空間而感到驚嘆。如果說你希望讓你的家人以及孩子們快樂地生活的話，這絕對是間雖然不是太大，卻能滿足你們需求的理想住宅。

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