36.3 坪的低成本平房: 含車庫、適合小家庭的時尚工業風居所

舒適又低成本，這本點子簿所要介紹的 36.3 坪的時尚工業風家庭住宅能夠符合所有家庭的生活需求。兼具傳統與現代建築魅力的外觀讓人感到十分好親近，而一走進室內之後，裸露的混凝土牆面以及地板散發著濃濃的工業風氣息。由於室內開了多扇窗以及落地窗，因此各個角落皆洋溢著溫暖的自然光。
繞到這個家的後方，你更會因為其寬敞的戶外空間而感到驚嘆。如果說你希望讓你的家人以及孩子們快樂地生活的話，這絕對是間雖然不是太大，卻能滿足你們需求的理想住宅。
一起欣賞這個 36.3 坪的家庭住宅的更多細節…
一走進這間房子後，你會發現專家採用了開放式的設計，再加上大片的落地窗，室內的空間感佳之外，還十分明亮。在這張圖片中，最吸引我們注意的無非就是裸露的混凝土牆面，其散發出的工業風氣息與別緻的家具產生有趣的對比，也讓起居空間有更多不一樣的元素以及層次。
雖然說走廊是非常容易被忽略的空間，但是專家可沒有忽視了這個區塊的重要性。除了在旁邊打造了充足的收納空間外，還在左邊的牆面以植物作為妝點，讓人走在走廊上一點也不感到無聊。
寬敞的白色廚房讓人一看就感到神清氣爽，當你沒有注意到地板的時候，廚房的整體感十分淡雅別緻，但是當你一往下看的時候，那裸露的混凝土地板為柔和的空間帶來了稍微強烈的個性。