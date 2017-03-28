綠意環繞的幸福: 44 間有大庭院的家庭住宅

與家人共住在一起是十分幸福的一件事情，然而要讓彼此之間的情感更加緊密之餘又不會打擾到各自的作息與私人空間，進而減低爭吵的機會，房子的寬敞度是非常重要的。在理想的狀態之下，最好是每位家中成員都能擁有屬於自己的生活空間，而起居空間又能夠讓大夥兒親密地與彼此互動。除此之外，對於家庭來說，能夠被綠意環繞，享有可以任意地玩耍嬉鬧的大片戶外空間那更是再好不過的事情了!

這本點子簿要帶大家參觀 44 間有大庭院的家庭住宅，這些房子不僅空間寬敞，讓每位成員都能感到好自在之外，最重要的便是擁有大面積的庭院。好動的孩子們可以在庭院中奔跑玩鬧，而大人則可以悠閒地在此喝杯茶，享受綠意以及清新的好空氣。

如果你也是喜歡大自然以及戶外活動的人，那就趕快跟著我們一起參觀這 44 間由不同專家打造，有大庭院的家庭住宅，從中替你的家找尋更多豐富的靈感吧!