你的瀏覽器已過期。

想要更輕鬆體驗居家設計的話，請下載其他的免費瀏覽器。點擊圖示就行摟!

空間
專業人士
雜誌
DIY
加入專業人士的行列
高級版
登出

綠意環繞的幸福: 44 間有大庭院的家庭住宅

CHITING CHANG – HOMIFY CHITING CHANG – HOMIFY
Meadway Close, XUL Architecture XUL Architecture 現代房屋設計點子、靈感 & 圖片
Loading admin actions …

與家人共住在一起是十分幸福的一件事情，然而要讓彼此之間的情感更加緊密之餘又不會打擾到各自的作息與私人空間，進而減低爭吵的機會，房子的寬敞度是非常重要的。在理想的狀態之下，最好是每位家中成員都能擁有屬於自己的生活空間，而起居空間又能夠讓大夥兒親密地與彼此互動。除此之外，對於家庭來說，能夠被綠意環繞，享有可以任意地玩耍嬉鬧的大片戶外空間那更是再好不過的事情了!

這本點子簿要帶大家參觀 44 間有大庭院的家庭住宅，這些房子不僅空間寬敞，讓每位成員都能感到好自在之外，最重要的便是擁有大面積的庭院。好動的孩子們可以在庭院中奔跑玩鬧，而大人則可以悠閒地在此喝杯茶，享受綠意以及清新的好空氣。

如果你也是喜歡大自然以及戶外活動的人，那就趕快跟著我們一起參觀這 44 間由不同專家打造，有大庭院的家庭住宅，從中替你的家找尋更多豐富的靈感吧!

1. 這間鄉間的住宅有著寬敞的木頭甲板露臺，連結庭院以及室內的空間之餘，還成為休憩的最佳場所。

Projekt domu Neli W2 ENERGO PLUS - komfort na najwyższym poziomie , Pracownia Projektowa ARCHIPELAG Pracownia Projektowa ARCHIPELAG 現代房屋設計點子、靈感 & 圖片
Pracownia Projektowa ARCHIPELAG

Pracownia Projektowa ARCHIPELAG
Pracownia Projektowa ARCHIPELAG
Pracownia Projektowa ARCHIPELAG

2. 獨特的現代風格因為使用木材後時尚中帶有溫暖，而寬敞的庭院中還架設了盪鞦韆，不管是小孩還是大人都可以玩得不亦樂乎。

homify 現代房屋設計點子、靈感 & 圖片 水泥 Grey
homify

homify
homify
homify

3. 美麗的草坪上設置了石頭步道，井然有序的樣貌讓人感到如沐春風。

PROJEKT DOMU EX 8 G2 (wersja B) - design z najwyższej półki, Pracownia Projektowa ARCHIPELAG Pracownia Projektowa ARCHIPELAG 現代房屋設計點子、靈感 & 圖片
Pracownia Projektowa ARCHIPELAG

Pracownia Projektowa ARCHIPELAG
Pracownia Projektowa ARCHIPELAG
Pracownia Projektowa ARCHIPELAG

4. 超級霸氣的大地色豪宅外頭的庭院造景也不惶多讓，小水池也為家中帶來生命力。

ShihYao 桃源青山宅, 翔霖營造有限公司 翔霖營造有限公司 房子 塑木複合材料 White 植物,云,建筑,天空,财产,窗户,房子,树,地块,草
翔霖營造有限公司

ShihYao 桃源青山宅

翔霖營造有限公司
翔霖營造有限公司
翔霖營造有限公司

5. 田園氣息十分濃厚的家門外是美麗的大草坪，是全家人聯繫感情的絕佳空間。

homify 房子
homify

homify
homify
homify

6. 走英式鄉村風的這間房子美到讓人無法言喻，而種植了許多花草的花圃以及有弧度的草坪也絲毫不輸給建築物本身。

Meadway Close, XUL Architecture XUL Architecture 現代房屋設計點子、靈感 & 圖片
XUL Architecture

Meadway Close

XUL Architecture
XUL Architecture
XUL Architecture

需要請人幫你裝潢設計或蓋房子嗎？
馬上找專業人士！

7. 石頭的步道旁是有小坡度的草坪，襯托出房子的壯觀。

homify 房子
homify

homify
homify
homify

8. 這間日式建築的外頭是滿滿的綠意，不管晴雨都可以坐在有屋頂的露臺上欣賞植物之美。

緑苑の家, 梶浦博昭環境建築設計事務所 梶浦博昭環境建築設計事務所 房子
梶浦博昭環境建築設計事務所

梶浦博昭環境建築設計事務所
梶浦博昭環境建築設計事務所
梶浦博昭環境建築設計事務所

9. 這間土色系的家庭住宅在庭院以及住宅之間有大片的混凝土地板，是舉辦烤肉派對的絕佳場地。

Laurelhurst Carriage House, PATH Architecture PATH Architecture 現代房屋設計點子、靈感 & 圖片
PATH Architecture

Laurelhurst Carriage House

PATH Architecture
PATH Architecture
PATH Architecture

10. 黑色屋瓦與白色牆身打造出的浪漫鄉村住宅擁有一個宮廷般的庭院，是過過貴族癮的好設計。

homify 現代房屋設計點子、靈感 & 圖片
homify

homify
homify
homify

11. 讓人感到神清氣爽的這間兩層樓住宅的庭院十分寬敞，可以盡享戶外的時光。

homify 華廈
homify

homify
homify
homify

點此看更多細節: 鄉間的時尚生活: 光與微風進駐的兩層樓住宅

12. 散發歐式田園風情的這間房子外種植了各式的植物，讓屋主可以享受園藝的樂趣。

Casa El Campanario, Boué Arquitectos Boué Arquitectos 房子
Boué Arquitectos

Boué Arquitectos
Boué Arquitectos
Boué Arquitectos

13. 位在韓國的這間房子

homify 房子
homify

homify
homify
homify

點此看更多細節: 用復古的美好親近自然: 紅瓦磚牆的風情別墅

14. 這間有美麗螺旋樓梯的家是喜歡戶外空間的家庭的理想住宅。

HAUS FALKENSEE I, Müllers Büro Müllers Büro 房子
Müllers Büro

Müllers Büro
Müllers Büro
Müllers Büro

15. 身處在高樓環繞的家，卻享有寬敞的戶外空間。

homify 現代房屋設計點子、靈感 & 圖片
homify

homify
homify
homify

點此看更多細節: 城市中的闔家歡! 高樓環繞的獨棟住宅

16. 田園風情的家當然要有寬敞的庭院

Casa de Campo, Juliana Lahóz Arquitetura Juliana Lahóz Arquitetura 房子
Juliana Lahóz Arquitetura

Juliana Lahóz Arquitetura
Juliana Lahóz Arquitetura
Juliana Lahóz Arquitetura

17. 整齊的草坪為氣派的建築加分

Ankara Villa, RETA ARCHITECTURE-INTERIOR -INDUSTRIAL DESIGN RETA ARCHITECTURE-INTERIOR -INDUSTRIAL DESIGN 現代房屋設計點子、靈感 & 圖片
RETA ARCHITECTURE-INTERIOR -INDUSTRIAL DESIGN

RETA ARCHITECTURE-INTERIOR -INDUSTRIAL DESIGN
RETA ARCHITECTURE-INTERIOR -INDUSTRIAL DESIGN
RETA ARCHITECTURE-INTERIOR -INDUSTRIAL DESIGN

18. 傳統日系結構的這個家有美好的前廊，讓孩子們可以盡情在此玩樂。

HOUSE-04(renovation), dwarf dwarf 房子 木頭 Green
dwarf

dwarf
dwarf
dwarf

19. 溫暖的平房外有著熱力四射的庭院造景。

RESIDÊNCIA, Vettori Arquitetura Vettori Arquitetura 現代房屋設計點子、靈感 & 圖片
Vettori Arquitetura

Vettori Arquitetura
Vettori Arquitetura
Vettori Arquitetura

20. 白色的大房子外是寬敞的露臺以及庭院，叫人心曠神怡。

homify 現代房屋設計點子、靈感 & 圖片
homify

homify
homify
homify

21. 木頭的兩層樓住宅搭配上滿滿的綠意，像是置身在大自然中。

Haus Strausberg I+II, Müllers Büro Müllers Büro 房子
Müllers Büro

Müllers Büro
Müllers Büro
Müllers Büro

點此看更多細節: 兩層樓的木屋：恣意擁抱自然的完美居家生活

22. 大片的草坪讓人好想在上面打滾

OBRA NUEVA, ecoviga4 sll ecoviga4 sll 房子
ecoviga4 sll

ecoviga4 sll
ecoviga4 sll
ecoviga4 sll

23. 極致現代風的戶外庭院也非常時尚

ATLAS TERAS | Mersin | Turkey , BUUN MOTTO ARCHITECTS BUUN MOTTO ARCHITECTS 現代房屋設計點子、靈感 & 圖片
BUUN MOTTO ARCHITECTS

BUUN MOTTO ARCHITECTS
BUUN MOTTO ARCHITECTS
BUUN MOTTO ARCHITECTS

24. 像是雄偉的莊園的家有如置身在森林般

Casa di Campagna, UAU un'architettura unica UAU un'architettura unica 房子 Beige
UAU un&#39;architettura unica

UAU un'architettura unica
UAU un&#39;architettura unica
UAU un'architettura unica

25. 氣派的兩層樓住宅的庭院就像是度假村一樣

Дом в Мартемьяново, Архитектурное бюро Art&Brick Архитектурное бюро Art&Brick 房子
Архитектурное бюро Art&amp;Brick

Архитектурное бюро Art&Brick
Архитектурное бюро Art&amp;Brick
Архитектурное бюро Art&Brick

26. 有著斜屋頂的房子外是整齊有條理的庭院

Casa de campo em São Roque, GATE Arquitetos Associados GATE Arquitetos Associados 房子
GATE Arquitetos Associados

GATE Arquitetos Associados
GATE Arquitetos Associados
GATE Arquitetos Associados

27. 傳統結構的房子外有著各類的花草植物，讓人感到非常舒服自在。

Марини_256 кв.м., Vesco Construction Vesco Construction 房子
Vesco Construction

Vesco Construction
Vesco Construction
Vesco Construction

28. 白色的兩層樓住宅外是不太大但卻讓人感到很舒服的庭院。

HAUS PANKOW, Müllers Büro Müllers Büro 現代房屋設計點子、靈感 & 圖片
Müllers Büro

Müllers Büro
Müllers Büro
Müllers Büro

29. 這間絕美的透天屋外的庭院種植了有熱帶風情的植物，讓人像是在度假一般放鬆。

Residencial em Condominio , Habitat arquitetura Habitat arquitetura 房子
Habitat arquitetura

Habitat arquitetura
Habitat arquitetura
Habitat arquitetura

30. 黑與白鄉間的住宅有著木頭露臺以及美好的綠意。

homify 現代房屋設計點子、靈感 & 圖片
homify

homify
homify
homify

點此看更多細節: 黑與白的雙重魅力: 有大木頭露臺的鄉間獨棟住宅

31. 位在鄉間的這間住宅讓人感到神清氣爽，有獨特形狀的草坪更是非常有特色。

homify 現代房屋設計點子、靈感 & 圖片 White
homify

homify
homify
homify

32. 這間乍看之下非常傳統的房子有著大片的落地窗，是結合傳統與現代的房子。

Haus Weißensee, Müllers Büro Müllers Büro 獨棟房
Müllers Büro

Müllers Büro
Müllers Büro
Müllers Büro

33. 有紅色屋瓦的家外頭是整理得俐落有型的庭院。

homify 現代房屋設計點子、靈感 & 圖片
homify

homify
homify
homify

34. 寬敞的白色住宅的大片落地窗外是超讓人放鬆的露臺，露臺則緊鄰著大片的綠色草坪。

The Grange, Feldman Architecture Feldman Architecture 房子
Feldman Architecture

Feldman Architecture
Feldman Architecture
Feldman Architecture

35. 以石材砌成的家非常有魅力，而庭院中還有個讓人可以消暑的泳池。

Casa Horto OBM 79, Maria Claudia Faro Maria Claudia Faro 房子
Maria Claudia Faro

Maria Claudia Faro
Maria Claudia Faro
Maria Claudia Faro

36. 簡約的白色住宅外有著特殊形狀的花圃，讓人想要駐足欣賞。

Reforma Integral en la urbanización de la Moraleja, ÁBATON Arquitectura ÁBATON Arquitectura 現代房屋設計點子、靈感 & 圖片
ÁBATON Arquitectura

ÁBATON Arquitectura
ÁBATON Arquitectura
ÁBATON Arquitectura

37. 像是把積木拼湊在一起的房子背後是美麗的山，前頭則是工整的草坪。

김병만 한글주택 , 한글주택(주) 한글주택(주) 現代房屋設計點子、靈感 & 圖片
한글주택(주)

한글주택(주)
한글주택(주)
한글주택(주)

38. 這間住宅是不是非常夢幻呢?

"Somewhere in forest", Yurii Hrytsenko Yurii Hrytsenko 房子 木頭
Yurii Hrytsenko

Yurii Hrytsenko
Yurii Hrytsenko
Yurii Hrytsenko

39. 既霸氣又讓人感覺溫暖的這個家散發著田園的風情。

EXTERIORES, JUNOR ARQUITECTOS JUNOR ARQUITECTOS 現代房屋設計點子、靈感 & 圖片
JUNOR ARQUITECTOS

JUNOR ARQUITECTOS
JUNOR ARQUITECTOS
JUNOR ARQUITECTOS

40. 有著美麗前廊的白色住宅讓人感到非常清爽

north shore house, THE MAKER'S&United Space Architect THE MAKER'S&United Space Architect 房子 木頭 White
THE MAKER&#39;S&amp;United Space Architect

THE MAKER'S&United Space Architect
THE MAKER&#39;S&amp;United Space Architect
THE MAKER'S&United Space Architect

41. 前後看起來完全不一樣的家讓人感到驚喜。

Haus Woltersdorf, Müllers Büro Müllers Büro 房子
Müllers Büro

Müllers Büro
Müllers Büro
Müllers Büro

點此看更多細節: 典雅的奢華：內外同樣魅力無窮的絕美挑高房子

42. 像是有三個層次的家最大的魅力便是非常多扇的窗戶以及落地窗。

Villa am Rhein – Straßenansicht, Architekturbüro Lehnen Architekturbüro Lehnen 現代房屋設計點子、靈感 & 圖片
Architekturbüro Lehnen

Architekturbüro Lehnen
Architekturbüro Lehnen
Architekturbüro Lehnen

43. 走大地色的家與戶外的綠意呼應，讓人感到踏實。

Onyx - семейная драгоценность, Irina Derbeneva Irina Derbeneva 現代房屋設計點子、靈感 & 圖片
Irina Derbeneva

Irina Derbeneva
Irina Derbeneva
Irina Derbeneva

44. 結合美好石材與木頭的家很有度假感

Casa em Itu, Mellani Fotografias Mellani Fotografias 現代房屋設計點子、靈感 & 圖片
Mellani Fotografias

Casa em Itu

Mellani Fotografias
Mellani Fotografias
Mellani Fotografias
6 個室內設計師不會免費告訴你的小秘密
你最喜歡哪一間? 留言告訴我們吧!

需要請人幫你裝潢設計或蓋房子嗎？
馬上找專業人士！

挖掘更多居家設計的靈感！

房子

房子

客廳

客廳

廚房

廚房

臥室

臥室

庭院

庭院

浴室

浴室

餐廳

餐廳

泳池

泳池

Edit SEO element

homify - 打造美好家園

4.5

在homify的app上瀏覽數百萬張的圖片!

免費下載 app
不用了