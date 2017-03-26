10 項根據「風水學」裝潢你家露臺的建議

風水，不僅是一種民間的說法，事實上還有著科學上的根據。時至於今，不只是中國人深信風水，西方人在布置住家、辦公室時，也都愈來愈注重風水之說。許多設計師深信，陽台上的風水代表一種流動的能量，只要能巧妙運用傢俱佈置，搭配光線和氣流等元素，可以為環境創造出良好的氣場和積極的能量，進而帶來和平、寧靜、優美的氛圍。以下就一起來看看，如何運用風水創造良好的格局！
風水是一種能量的流動，改善風水最重要的第一步，就是要創造出開放式的空間格局，讓空氣得以自由流通，再搭配上充裕的光線。
生活空間中要盡量避免帶著棱角或尖銳形體的物件，因為它們可能造成帶有攻擊性的負能量。採用形體圓滑或弧形曲線的家具，有助於柔化環境氛圍。
避免採用過度深的顏色，或是讓人聯想到悲觀、黑暗或疾病的陰沈色彩。儘量使用明亮柔和的基本色，像是視覺豐富的粉紅或粉藍，都可以創造紓壓的情緒，並帶來活力感。
為陽台創造好風水，自然植物元素必不可少。你可以考慮使用攀藤類和盆栽植物來搭配，運用顏色改善環境觀感，同時也使空氣更清新健康。
陽台上的雜草和廢棄物，一定要即時處理乾淨。這不僅僅是為了維護良好的衛生，同時也避免髒亂導致負能量，進而影響到住戶的健康。
金、木、水、火、土，是風水的 5 種重要元素。露台上的裝潢也是缺一不可。對於火這種元素，你可以採用燈光、蠟燭來代表，只要能散發出光與熱，就能代表火的存在。
土的這種元素，也可以花盆裡的泥土來當作象徵。當然，如果你擁有一片有泥土的花園，可以聞到溼潤的土香，觸碰到泥土的感覺，就更能接近土的元素了。
木和金也是五行的重要元素。你可以採用木板長凳和金屬花架，來代表這兩種元素。事實上，木材和金屬也是用來打造迷人花園的必備材料，不論是圍牆或棚架都可以用得上。
回到風水設計的基本理念，我們之所以要創造出這樣的環境，目的就是為了營造和諧、平衡、寧靜的氛圍，讓自己在這個靜謐空間中獨處，忘掉周遭煩擾的世界，享受到真正屬於自己的天堂！
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