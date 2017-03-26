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10 項根據「風水學」裝潢你家露臺的建議

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Casa GL53, Taller Estilo Arquitectura Taller Estilo Arquitectura 露臺
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風水，不僅是一種民間的說法，事實上還有著科學上的根據。時至於今，不只是中國人深信風水，西方人在布置住家、辦公室時，也都愈來愈注重風水之說。許多設計師深信，陽台上的風水代表一種流動的能量，只要能巧妙運用傢俱佈置，搭配光線和氣流等元素，可以為環境創造出良好的氣場和積極的能量，進而帶來和平、寧靜、優美的氛圍。以下就一起來看看，如何運用風水創造良好的格局！

1. 燈光和動線

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Taller Estilo Arquitectura

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風水是一種能量的流動，改善風水最重要的第一步，就是要創造出開放式的空間格局，讓空氣得以自由流通，再搭配上充裕的光線。

2. 柔化的環境

Casa Santiago 49, Taller Estilo Arquitectura Taller Estilo Arquitectura 露臺
Taller Estilo Arquitectura

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生活空間中要盡量避免帶著棱角或尖銳形體的物件，因為它們可能造成帶有攻擊性的負能量。採用形體圓滑或弧形曲線的家具，有助於柔化環境氛圍。

3. 柔和的色彩

DECORACION TERRAZA, Become a Home Become a Home 露臺
Become a Home

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避免採用過度深的顏色，或是讓人聯想到悲觀、黑暗或疾病的陰沈色彩。儘量使用明亮柔和的基本色，像是視覺豐富的粉紅或粉藍，都可以創造紓壓的情緒，並帶來活力感。

4. 自然元素

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Taller Estilo Arquitectura

Taller Estilo Arquitectura
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為陽台創造好風水，自然植物元素必不可少。你可以考慮使用攀藤類和盆栽植物來搭配，運用顏色改善環境觀感，同時也使空氣更清新健康。

5. 清除穢物

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Studio Earthbox

Studio Earthbox
Studio Earthbox
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陽台上的雜草和廢棄物，一定要即時處理乾淨。這不僅僅是為了維護良好的衛生，同時也避免髒亂導致負能量，進而影響到住戶的健康。

6. 光線的運用

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金、木、水、火、土，是風水的 5 種重要元素。露台上的裝潢也是缺一不可。對於火這種元素，你可以採用燈光、蠟燭來代表，只要能散發出光與熱，就能代表火的存在。

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7. 泥土

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JORGE CORTÉS Arquitectos

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土的這種元素，也可以花盆裡的泥土來當作象徵。當然，如果你擁有一片有泥土的花園，可以聞到溼潤的土香，觸碰到泥土的感覺，就更能接近土的元素了。

8. 木和金

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Bender Arquitetura

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木和金也是五行的重要元素。你可以採用木板長凳和金屬花架，來代表這兩種元素。事實上，木材和金屬也是用來打造迷人花園的必備材料，不論是圍牆或棚架都可以用得上。

9. 水

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風可以吹動水，水又能聚合能量，露台上絕對不可缺少水這種元素。但要注意，千萬不要讓水停滯，一定要讓水流動不歇，惟有不斷運行更新，才能創造出好風水。

10. 讓它成為你的小天堂

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回到風水設計的基本理念，我們之所以要創造出這樣的環境，目的就是為了營造和諧、平衡、寧靜的氛圍，讓自己在這個靜謐空間中獨處，忘掉周遭煩擾的世界，享受到真正屬於自己的天堂！

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