感受四季的變化: 含車庫、現代風的兩層樓郊區時尚別墅

能夠在郊區生活是一件幸福的事情，不用人擠人，也不用一睜開眼看見的就是水泥叢林，取而代之的是較為清新的空氣，以及寬敞的生活空間。這本點子簿要帶大家欣賞一間位在台灣雲林的兩層樓時尚別墅，專家賦予其充滿現代感的結構，並用簡單的白與黑，打造出俐落的外觀，而這樣風格獨具的房子也在鄉下的樸實矮房子間顯得特別突出。
雖然說這間房子的風格十分現代化，但是專家也沒有忘記讓居者能夠與自然做連結。大片的草坪、寬敞的一樓露臺以及二樓的陽台，都是讓居住的人可以感受到自然氣息的好空間。
如果你也渴望在郊區過著充滿現代感的時尚生活的話，就跟著我們的腳步一起探索這間別墅的更多細節吧!
從這個角度，你可以清楚地看到這間房子簡單俐落的線條，以及黑白灰三色所營造出的簡約風格。專家在車庫的上方規劃了露臺區，是美好的戶外空間。
走進屋內後，迎面而來的是非常單一的冷色調。黑與白，石材與玻璃，都給人一種偏生冷的感覺，因此專家特別搭配木頭地板，讓室內的調性取得一種平衡。
樓梯間常常是眾人忽略的角落，但是專家卻反其道而行，將此處打造成像是高級劇院一樣，以高低不一的吊燈，營造出絕美的畫面。
夜幕低垂時欣賞這間別墅又有另外一種風情。
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