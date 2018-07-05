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感受四季的變化: 含車庫、現代風的兩層樓郊區時尚別墅

CHITING CHANG – HOMIFY CHITING CHANG – HOMIFY
Four season house, 夏沐森山設計整合 夏沐森山設計整合 現代風玄關、走廊與階梯
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能夠在郊區生活是一件幸福的事情，不用人擠人，也不用一睜開眼看見的就是水泥叢林，取而代之的是較為清新的空氣，以及寬敞的生活空間。這本點子簿要帶大家欣賞一間位在台灣雲林的兩層樓時尚別墅，專家賦予其充滿現代感的結構，並用簡單的白與黑，打造出俐落的外觀，而這樣風格獨具的房子也在鄉下的樸實矮房子間顯得特別突出。

雖然說這間房子的風格十分現代化，但是專家也沒有忘記讓居者能夠與自然做連結。大片的草坪、寬敞的一樓露臺以及二樓的陽台，都是讓居住的人可以感受到自然氣息的好空間。

如果你也渴望在郊區過著充滿現代感的時尚生活的話，就跟著我們的腳步一起探索這間別墅的更多細節吧!

外觀

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夏沐森山設計整合

Four season house

夏沐森山設計整合
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從這個角度，你可以清楚地看到這間房子簡單俐落的線條，以及黑白灰三色所營造出的簡約風格。專家在車庫的上方規劃了露臺區，是美好的戶外空間。

一樓的露臺

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夏沐森山設計整合

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一樓的木頭甲板露臺是連結室內與戶外庭院的銜接處，在這裡屋主可以好好地放鬆，喝茶聊天，或是呼朋引伴，舉辦烤肉派對。

遠看

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夏沐森山設計整合

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退後幾步欣賞這間房子，原來這間房子看似簡單，其實層次豐富。

夜燈

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專家在庭院中裝置了夜燈，因此就算是晚上回家也不用摸黑開門。

簡約風格

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走進屋內後，迎面而來的是非常單一的冷色調。黑與白，石材與玻璃，都給人一種偏生冷的感覺，因此專家特別搭配木頭地板，讓室內的調性取得一種平衡。

不繁雜的擺設

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專家以少即是多的概念打造室內的裝潢，絲毫不繁雜的擺設，以及讓空間留白的手法，反而令人更感到心平氣和。

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美麗的樓梯間

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樓梯間常常是眾人忽略的角落，但是專家卻反其道而行，將此處打造成像是高級劇院一樣，以高低不一的吊燈，營造出絕美的畫面。

客廳

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走開放式的客廳中擺放了 L 形的米色沙發，搭配大片的落地窗，既明亮又別緻，而每樣家具都各具特色，讓人想要好好地欣賞一番。

走道

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走道處以裸露的水泥地板，打造出冷調的工業風，而牆面所開的正方形小窗，則為室內帶來幾何的層次感。

用餐區

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與廚房結合在一塊的用餐區選用了咖啡色的座椅以及餐桌，搭配上白色的吊燈，不僅不顯得老氣，反而非常有品味。

廚房

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白色系的廚房讓人一看就神清氣爽，而用餐區以及廚房旁邊的牆面開了扇窗，以及大片的落地窗，因此這個區域十分明亮清爽。

用餐區的另外一個角度

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從這個角度你可以發現餐桌後方有著一道矮的木牆，不僅有隔間功能，還可以當成展示架使用。

小客廳

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除了正式的客廳外，這間別墅還規劃了小客廳的區域。與剛才看到的那間客廳相比之下，這間小客廳給人的感覺更為親密。

留白角落

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留白是一種藝術，也是這間別墅所傳達的訊息。

臥室

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與其他空間相比之下，臥室多了一種溫暖，而牆面的木頭收納格不僅實用又非常美觀。

浴室

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大膽的黑色系浴室十分與眾不同，而那方形的浴缸則是讓人可以好好舒緩身心的完美區域。

閱讀區

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可以欣賞到綠意的小閱讀區飄散著禪意。

夜幕低垂時

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夜幕低垂時欣賞這間別墅又有另外一種風情。

延伸閱讀: 6 間適合大家庭的理想美房（含平面圖）

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