感受四季的變化: 含車庫、現代風的兩層樓郊區時尚別墅

能夠在郊區生活是一件幸福的事情，不用人擠人，也不用一睜開眼看見的就是水泥叢林，取而代之的是較為清新的空氣，以及寬敞的生活空間。這本點子簿要帶大家欣賞一間位在台灣雲林的兩層樓時尚別墅，專家賦予其充滿現代感的結構，並用簡單的白與黑，打造出俐落的外觀，而這樣風格獨具的房子也在鄉下的樸實矮房子間顯得特別突出。

雖然說這間房子的風格十分現代化，但是專家也沒有忘記讓居者能夠與自然做連結。大片的草坪、寬敞的一樓露臺以及二樓的陽台，都是讓居住的人可以感受到自然氣息的好空間。

如果你也渴望在郊區過著充滿現代感的時尚生活的話，就跟著我們的腳步一起探索這間別墅的更多細節吧!