焦點排行榜: 本週最受好評的 5 本點子簿 ( 3 月 26 日)

這個禮拜的你過得如何呢? 工作以及上課之餘，是否有好好地享受你的居家生活呢?

本週最受歡迎的點子簿包含了各種類型的獨棟住宅，以及從荒廢的屋頂變身成為綠色仙境的改造專案。對於工作繁忙的你來說，也許平時沒有機會好好欣賞我們的各類文章，那麼就趁悠閒的週日，一起揭曉本週最受歡迎的五本點子簿吧!