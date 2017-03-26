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焦點排行榜: 本週最受好評的 5 本點子簿 ( 3 月 26 日)

CHITING CHANG – HOMIFY CHITING CHANG – HOMIFY
남양주 이강하우스 - 교사의 은퇴계획 1호, 자연속에 집짓기, 주택설계전문 디자인그룹 홈스타일토토 주택설계전문 디자인그룹 홈스타일토토 現代房屋設計點子、靈感 & 圖片
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這個禮拜的你過得如何呢? 工作以及上課之餘，是否有好好地享受你的居家生活呢? 

本週最受歡迎的點子簿包含了各種類型的獨棟住宅，以及從荒廢的屋頂變身成為綠色仙境的改造專案。對於工作繁忙的你來說，也許平時沒有機會好好欣賞我們的各類文章，那麼就趁悠閒的週日，一起揭曉本週最受歡迎的五本點子簿吧!

1. 38 坪的明亮系別墅

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台幣 210 萬完工，38 坪的明亮系簡約別墅這本點子簿帶大家欣賞一間非常適合家庭居住的兩層樓住宅，其明亮時尚的廚房是我們最喜歡的空間。

2. 殘破屋頂改造記

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改造 60.5 坪的廢棄屋頂: 一個有木頭大露臺的超夢幻綠色仙境再一次讓人感受到改造的奇蹟。專家將一個殘破不堪的屋頂，改造成有木頭甲板的綠色仙境，前後的差異讓人非常驚豔。

3. 抗震的健康住宅

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台日國際住宅股份有限公司

斷熱氣密高效節能─魔法瓶住宅

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冬暖夏涼的家: 隔熱耐震的健康獨棟住宅專家們為了讓台灣的居民可以住得安心，特別引進日本的技術，打造抗震又節能的環保住宅，讓人非常嚮往。

4. 13 間鄉間小房子

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13 間讓你等不及退休就想搬進去住的鄉間小房子所介紹的房子雖然坪數小，但是設備一應俱全，是讓人可以過上舒適好生活的絕佳空間。

5. 適合家庭居住的平房

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36.3 坪的低成本平房: 含車庫、適合小家庭的時尚工業風居所是讓人感到安心的平房，而雖然僅有 36.3 坪，但在專家的細心規劃之下，格局十分完美。

10個讓你窩整天不想走的美麗小角落
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