12 坪的樓中樓: 擁有完善收納設計的高質感居所

對於小坪數但是天花板挑高的房子來說，規劃成樓中樓是獲得更多可用空間最理想的方式。這本點子簿要帶大家欣賞位在台北的一間樓中樓，來自大集設計的專家們利用像是樓梯下方的區塊，進而規劃出大面積的收納空間。雖然說這間樓中樓只有區區 12 坪，但是設備一應俱全，客廳、餐廳、主臥房、客房、衛浴等生活空間一個也沒少，是非常適合單身貴族或是小情侶檔的完美居所。

如果你也正想要規劃一間樓中樓的室內裝潢的話，這個專案一定能帶給你許多意想不到且實用的靈感。

讓我們一起探索更多細節…