12 坪的樓中樓: 擁有完善收納設計的高質感居所

對於小坪數但是天花板挑高的房子來說，規劃成樓中樓是獲得更多可用空間最理想的方式。這本點子簿要帶大家欣賞位在台北的一間樓中樓，來自大集設計的專家們利用像是樓梯下方的區塊，進而規劃出大面積的收納空間。雖然說這間樓中樓只有區區 12 坪，但是設備一應俱全，客廳、餐廳、主臥房、客房、衛浴等生活空間一個也沒少，是非常適合單身貴族或是小情侶檔的完美居所。
如果你也正想要規劃一間樓中樓的室內裝潢的話，這個專案一定能帶給你許多意想不到且實用的靈感。
讓我們一起探索更多細節…
專家在通往二樓的樓梯下方規劃了大量的收納格，而如果有客人來訪的話，屋主可以把木頭拉門關上，將樓梯以及收納格通通藏起來，讓一樓的空間更加整潔有條理。
你瞧瞧，把拉門關上後，畫面是不是很整潔呢?
廚房的位置規劃在二樓的樓中樓下方，並且以早餐吧檯作為餐桌，是小空間的完美用餐區設計。
緊鄰著陽台，並且有著高聳天花板的客廳十分明亮，為了讓小坪數的家能享有更多收納區塊，專家還特地以電視櫃的方式讓屋主可以把物品存放起來。
在牆面的收納櫃前方，專家規劃了小小的品酒區，雖然說沒有過多奢華的裝飾，但是簡單的家具以及家飾品就足以讓這個角落成為令人放鬆的好空間。
從二樓往下看客廳的樣貌。
就如同大多數的樓中樓的格局，專家將二樓規劃成臥室，並且利用內嵌牆面的方式為臥室打造出完善的收納空間。
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