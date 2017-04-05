12 個讓你上下樓像在走秀的造型樓梯設計

無論是在什麼樣類型的房屋裡，樓梯所扮演的角色絕對不只是連結不同樓層而已，它還能成為家中搶眼的設計焦點，因此千萬不要小看樓梯的設計哦！你可以採用不同的顏色、造型和建材就，賦予樓梯千變萬化的風格，讓房子變得更有品味、更時尚迷人。不少室內的設計師和佈置師都非常用心地設計絕佳的樓梯，讓家居的每個細節都充滿了美感。

如果你的家也想擁有絕美的樓梯，那快點看一下以下的 12 個樓梯設計吧！