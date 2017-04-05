12 個讓你上下樓像在走秀的造型樓梯設計

無論是在什麼樣類型的房屋裡，樓梯所扮演的角色絕對不只是連結不同樓層而已，它還能成為家中搶眼的設計焦點，因此千萬不要小看樓梯的設計哦！你可以採用不同的顏色、造型和建材就，賦予樓梯千變萬化的風格，讓房子變得更有品味、更時尚迷人。不少室內的設計師和佈置師都非常用心地設計絕佳的樓梯，讓家居的每個細節都充滿了美感。
如果你的家也想擁有絕美的樓梯，那快點看一下以下的 12 個樓梯設計吧！
這個樓梯的設計就像一條停泊在二樓的小船一樣，再加上旁邊的圓形燈光照明，給人意想不到的驚喜，是充滿了現代感和前衛的創意！
在這個黑白的空間裡，室內的設計師使用了充滿現代感的線條設計，以金屬造的鐵柱把天花版跟地板連接在一起，配上樓梯的設計，讓人印象深刻。
混凝土造的樓梯為房內帶來工業風的氛圍，略為粗獷的建材配上細膩的家具和傢飾品，給人一種溫暖和諧的氣氛。
跟之前的例子相同，這一次也使用了混凝土作建材，但造型和設計就完全不同，設計師使用了繩索的佈置代替傳統的欄杆扶手，充滿了創意和特色！
這個樓梯從大廳一直延伸到二樓，還大膽地使用了透明玻璃設計，通透的玻璃有助提升空間感，同時讓人感到怵目驚心，真是太神奇了！
同樣也是玻璃設計的樓梯，但卻帶來完全不同的感覺，以上的例子使用了厚厚的玻璃，配上會發亮的扶手，就像一條通往未來世界的樓梯一樣，充滿了時尚感！
這個懸掛在欄杆上的木造樓梯可以直通陽台，日光由上而下的照耀在樓梯上，配上紅磚牆和簡約的室內設計，真是讓人感到舒暢。
這一條樓梯隱藏於木造的層板後，一層接著一層的設計就像滑梯一樣，剛好圍著大廳的角落，可是非常前衛時尚的設計！
太空灰色的樓梯配上混凝土的牆壁，充滿了時尚的工業風，加上奇特的樓梯形狀，真是太讓人驚奇了！