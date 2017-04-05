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12 個讓你上下樓像在走秀的造型樓梯設計

Tarsier Tarsier
appartamento a rimini, bilune studio bilune studio 客廳
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無論是在什麼樣類型的房屋裡，樓梯所扮演的角色絕對不只是連結不同樓層而已，它還能成為家中搶眼的設計焦點，因此千萬不要小看樓梯的設計哦！你可以採用不同的顏色、造型和建材就，賦予樓梯千變萬化的風格，讓房子變得更有品味、更時尚迷人。不少室內的設計師和佈置師都非常用心地設計絕佳的樓梯，讓家居的每個細節都充滿了美感。

如果你的家也想擁有絕美的樓梯，那快點看一下以下的 12 個樓梯設計吧！

1. 懸掛在半空的樓梯

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你你空間設計

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這條樓梯就像擁有魔法般懸掛在半空中，一層一層的飄浮在大廳內，配上牆邊的小燈，在夜裡也可以看得更清楚，真是安全又窩心的設計！

2. 像一條小船的夢幻設計

Kayak staircase white Preetham Interior Designer 現代風玄關、走廊與階梯 木頭 White
Preetham Interior Designer

Kayak staircase white

Preetham Interior Designer
Preetham Interior Designer
Preetham Interior Designer

這個樓梯的設計就像一條停泊在二樓的小船一樣，再加上旁邊的圓形燈光照明，給人意想不到的驚喜，是充滿了現代感和前衛的創意！

3. 充滿現代感的線條設計

Living Room Staircase BETWEENLINES 走廊 & 玄關
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Living Room Staircase

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在這個黑白的空間裡，室內的設計師使用了充滿現代感的線條設計，以金屬造的鐵柱把天花版跟地板連接在一起，配上樓梯的設計，讓人印象深刻。

4. 混凝土造的樓梯

Apartamento, Maceió Al, Cris Nunes Arquiteta Cris Nunes Arquiteta 客廳
Cris Nunes Arquiteta

Cris Nunes Arquiteta
Cris Nunes Arquiteta
Cris Nunes Arquiteta

混凝土造的樓梯為房內帶來工業風的氛圍，略為粗獷的建材配上細膩的家具和傢飾品，給人一種溫暖和諧的氣氛。

5. 充滿創意的樓梯設計

GARDE-CORPS ACIER., ATELIER MACHLINE ATELIER MACHLINE 樓梯
ATELIER MACHLINE

ATELIER MACHLINE
ATELIER MACHLINE
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跟之前的例子相同，這一次也使用了混凝土作建材，但造型和設計就完全不同，設計師使用了繩索的佈置代替傳統的欄杆扶手，充滿了創意和特色！

6. 怵目驚心的透明設計

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bilune studio

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這個樓梯從大廳一直延伸到二樓，還大膽地使用了透明玻璃設計，通透的玻璃有助提升空間感，同時讓人感到怵目驚心，真是太神奇了！

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7. 通往未來世界的樓梯

​A single-flight cantilever staircase crafted in toughened, laminated glass Railing London Ltd 現代風玄關、走廊與階梯 Glass stairs,glass staircases,cantilever stairs,cantilever glass treads,floating glass stairs,floating treads,glass handrail
Railing London Ltd

​A single-flight cantilever staircase crafted in toughened, laminated glass

Railing London Ltd
Railing London Ltd
Railing London Ltd

同樣也是玻璃設計的樓梯，但卻帶來完全不同的感覺，以上的例子使用了厚厚的玻璃，配上會發亮的扶手，就像一條通往未來世界的樓梯一樣，充滿了時尚感！

8. 讓人視覺上產生錯覺的樓梯

純粹、光線 沐朋設計 現代風玄關、走廊與階梯
沐朋設計

純粹、光線

沐朋設計
沐朋設計
沐朋設計

以上的樓梯使用了典雅的木造建材，配上太空灰色的石階，鳥瞰下來讓人產生視錯覺，就好像一條無盡的樓梯一樣，完美結合了經典和現代的風格。

9. 明亮的樓梯設計

VIVIENDA CON UNA SOLA FACHADA Y TRES MEDIANERAS, M2ARQUITECTURA M2ARQUITECTURA 現代風玄關、走廊與階梯
M2ARQUITECTURA

M2ARQUITECTURA
M2ARQUITECTURA
M2ARQUITECTURA

這個懸掛在欄杆上的木造樓梯可以直通陽台，日光由上而下的照耀在樓梯上，配上紅磚牆和簡約的室內設計，真是讓人感到舒暢。

10. 簡約風的滑梯設計

Princes Way, Frost Architects Ltd Frost Architects Ltd 現代風玄關、走廊與階梯
Frost Architects Ltd

Princes Way

Frost Architects Ltd
Frost Architects Ltd
Frost Architects Ltd

這一條樓梯隱藏於木造的層板後，一層接著一層的設計就像滑梯一樣，剛好圍著大廳的角落，可是非常前衛時尚的設計！

11. 創新破格的色調

homify 現代風玄關、走廊與階梯
homify

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homify
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室內設計師和佈置師為這個樓梯選用了創新破格的色調，鮮豔的橙色配上海綠的藍色，形成了強烈的對比，充清了藝術家的感覺！

12. 時尚的工業風設計

Einfamilienhaus im Filstal, Schiller Architektur BDA Schiller Architektur BDA 現代風玄關、走廊與階梯
Schiller Architektur BDA

Schiller Architektur BDA
Schiller Architektur BDA
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太空灰色的樓梯配上混凝土的牆壁，充滿了時尚的工業風，加上奇特的樓梯形狀，真是太讓人驚奇了！

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