小倆口的安樂窩：一間溫馨明亮的兩層樓美房

今天要介紹的美房也許擁有著大家心目中最理想的房型——寬闊的前庭與花園、充滿著溫馨感的明亮室內設計、實用的雙層間隔、以及一個美麗的小夾層！
這個稱得上是「兩小口的安樂窩」的美房由韓國設計師친친디 하우스 프로젝트打造，保證會讓你一眼傾心喔！現在就讓我們來一起參觀吧。
從第一眼看來，房子擁有獨特的設計感的同時，又帶有我們熟悉的、家庭房子應有的溫馨感。
翠綠整齊的花園完美地襯托出這個擁有三色元素——以黑色、木色與白色——的時尚美房；樓梯旁的矮圍欄的設計同樣美觀，旁邊還有許多小小的鮮花盆栽點綴呢！除此之外，寬闊的門廊設計同樣也是我們最喜愛的特點之一！
沿著木階梯拾級而上，我們將會來到這樣子的一個夾層。從這個半開放式的夾層向下望，我們就可以見到剛剛提過的、客廳背後的餐廳喔！
這個多功能的起居空間既可以用作額外的客廳或臥室，也可以是日後孩子的玩樂小天地。靠近天花板的牆邊裝有三道長形的窗子，有效地確保夾層也有一定地採光度。
位於二樓的主人臥室亦選用了香芋色和白色來做配搭，視覺上滿有療癒感的！
值得留意的還有那一整個置頂式衣櫃，這種設計方式能夠盡用空間來提供最大的收納空間，非常值得參考喔！
同樣的特點也延伸到衛浴間裡面——鮮花點綴了整個純白空間，讓一切都顯得更美！
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