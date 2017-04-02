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小倆口的安樂窩：一間溫馨明亮的兩層樓美房

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homify 嬰兒房/兒童房
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今天要介紹的美房也許擁有著大家心目中最理想的房型——寬闊的前庭與花園、充滿著溫馨感的明亮室內設計、實用的雙層間隔、以及一個美麗的小夾層！

這個稱得上是「兩小口的安樂窩」的美房由韓國設計師친친디 하우스 프로젝트打造，保證會讓你一眼傾心喔！現在就讓我們來一起參觀吧。

​外觀　

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從第一眼看來，房子擁有獨特的設計感的同時，又帶有我們熟悉的、家庭房子應有的溫馨感。

翠綠整齊的花園完美地襯托出這個擁有三色元素——以黑色、木色與白色——的時尚美房；樓梯旁的矮圍欄的設計同樣美觀，旁邊還有許多小小的鮮花盆栽點綴呢！除此之外，寬闊的門廊設計同樣也是我們最喜愛的特點之一！

​客廳

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客廳與背後的餐廳相連，設計相對簡單並帶有點點隨意感，絕對能讓人在家裡能夠好好地放鬆、休息。 

房子之所以這麼明亮，那可要歸功於嵌於天花板上的小圓燈呢！ 

​開放式廚房

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尺寸適中的開放式廚房同樣是走自然簡約風路線；而那一面鋪了磁磚的裝飾牆則為整個煮食空間帶來焦點，使整體設計看起來更完整。

​夾層

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沿著木階梯拾級而上，我們將會來到這樣子的一個夾層。從這個半開放式的夾層向下望，我們就可以見到剛剛提過的、客廳背後的餐廳喔！

這個多功能的起居空間既可以用作額外的客廳或臥室，也可以是日後孩子的玩樂小天地。靠近天花板的牆邊裝有三道長形的窗子，有效地確保夾層也有一定地採光度。

​主人臥室

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位於二樓的主人臥室亦選用了香芋色和白色來做配搭，視覺上滿有療癒感的！

值得留意的還有那一整個置頂式衣櫃，這種設計方式能夠盡用空間來提供最大的收納空間，非常值得參考喔！

​走廊細節

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我們很喜歡設計師在小細節上的用心安排，比如說在走廊加設一道方型窗戶，讓人可以看得到戶外花園的某個角落。

​衛浴間

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同樣的特點也延伸到衛浴間裡面——鮮花點綴了整個純白空間，讓一切都顯得更美！

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