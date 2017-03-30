改造昏暗老屋: 一間成為孩子們的溫馨堡壘的明亮簡約公寓

重新裝修後的主臥室非常美觀。設計師在此打造兩級階梯，登上木製平台之後，就是灰白色系的床組，床腳處的牆面掛起了電視機。隔著透明玻璃的另一側，設有一張簡約的辦公桌，桌子的右手邊則是置放物品的儲物櫃。

想看更多改造專案，一定不能錯過以下文章：

改造傳統老屋: 一個結合傳統與現代之美的木質平房

改造破爛小閣樓: 一個夢幻又舒適的小巧套房