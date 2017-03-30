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改造昏暗老屋: 一間成為孩子們的溫馨堡壘的明亮簡約公寓

Genie Chien Genie Chien
가족들에게 꼭 맞춰진 아이템들로 채워진 새집같은 우리집 리모델링 , 퍼스트애비뉴 퍼스트애비뉴 现代客厅設計點子、靈感 & 圖片
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想要改造房子的理由林林總總。有時可能是因為房子老舊，有些地方破損了，不得不重新修造。有些時候只是因為裝潢過時了，自己住起來都感覺不舒適。另外也有可能是因為家庭成員變動，像是家中多了新成員，或是小孩長大了，必須重新調整空間。今天要帶你去參觀一座南韓的公寓，屋況並不算老舊，但是隨著小朋友成長必須加以整造。到底設計師如何規劃呢？一起來看看吧！

改造前的廚房

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這座公寓裡設有一座廚房，但是形狀狹長，佈局不佳，整個空間看來很窒礙難行。小小的餐桌卡在另一個角落，想在這裡好好吃頓飯，大概也會感覺很不舒服吧。

改造後的廚房

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重新裝潢後的廚房令人眼目一新！從廚房區塊延伸過來，中間擺置了大型電冰箱。用餐區打造成開放式長型格局，再以粉彩色系營造出寬敞的空間感，柔和的氣氛讓用餐時間更愉快了。

改造後的客廳

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以白色為主調的客廳裝置了明亮的照明設備，搭配大片落地窗透進來的自然光，讓空間感覺更敞亮！牆壁上裝置了立式開放式層架，旁邊則是電視機，大面積的留白設計，讓空間顯得清新又舒暢！

共用的浴室

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簡約的浴室採用灰白色系來打造，視覺上一派清新優雅。門口的滑動門發揮了節省空間的作用，門上簡單的設計呈現設計師的巧思。門口處擺置一張木桌，提供更多的置物空間。

改造前的兒童房

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小孩的房間看來相當簡陋，一具大型衣櫃占去不少空間，夾在臥鋪和衣櫃之間的書桌，讓讀書的環境顯得侷促狹礙。

改造後的女孩房

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重新打造後的女孩房間裝置起一座高高的衣櫃，從天花板到地板的高度可容納更多的儲放空間。臥鋪的另一側擺起一張長型書桌。靠裡頭則是一張美麗的床，粉紅色系讓空間變得很夢幻。

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改造後的男孩房

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在這個為男孩子打造的房間裡，除了有藍色的床組之外，還設計了容量相當大的書櫃，高度共達六格，兩側均可運用。床位下還有抽屜可供儲放物品。

改造後的主臥室

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重新裝修後的主臥室非常美觀。設計師在此打造兩級階梯，登上木製平台之後，就是灰白色系的床組，床腳處的牆面掛起了電視機。隔著透明玻璃的另一側，設有一張簡約的辦公桌，桌子的右手邊則是置放物品的儲物櫃。

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