改造昏暗老屋: 一間成為孩子們的溫馨堡壘的明亮簡約公寓

想要改造房子的理由林林總總。有時可能是因為房子老舊，有些地方破損了，不得不重新修造。有些時候只是因為裝潢過時了，自己住起來都感覺不舒適。另外也有可能是因為家庭成員變動，像是家中多了新成員，或是小孩長大了，必須重新調整空間。今天要帶你去參觀一座南韓的公寓，屋況並不算老舊，但是隨著小朋友成長必須加以整造。到底設計師如何規劃呢？一起來看看吧！
重新裝潢後的廚房令人眼目一新！從廚房區塊延伸過來，中間擺置了大型電冰箱。用餐區打造成開放式長型格局，再以粉彩色系營造出寬敞的空間感，柔和的氣氛讓用餐時間更愉快了。
以白色為主調的客廳裝置了明亮的照明設備，搭配大片落地窗透進來的自然光，讓空間感覺更敞亮！牆壁上裝置了立式開放式層架，旁邊則是電視機，大面積的留白設計，讓空間顯得清新又舒暢！
重新打造後的女孩房間裝置起一座高高的衣櫃，從天花板到地板的高度可容納更多的儲放空間。臥鋪的另一側擺起一張長型書桌。靠裡頭則是一張美麗的床，粉紅色系讓空間變得很夢幻。
重新裝修後的主臥室非常美觀。設計師在此打造兩級階梯，登上木製平台之後，就是灰白色系的床組，床腳處的牆面掛起了電視機。隔著透明玻璃的另一側，設有一張簡約的辦公桌，桌子的右手邊則是置放物品的儲物櫃。
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