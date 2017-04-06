灰色磚頭的質感: 充滿霸氣個性的超時尚兩層樓住家

「超時尚住宅」一詞聽起來就十分霸氣，它形容的可是不是一般我們常見的自然時尚風美房，而是室內裝潢和間隔都獨一無二、大膽創新的獨特設計房子！
今天我們要介紹的「主角」——一棟雙層灰磚美房——是由韓國的設計公司打造，無論外在還是內在都是同樣的美、同樣地令人留下深刻印象，並讓人愛不釋手！事不宜遲，現在就讓我們來一起參觀吧～
灰磚總是給人一種復古的感覺，可是只要搭配著像圖中的獨特的房型，那麼它們看起來就絕對不會老氣喔！反之，整體感覺會變得非常有質感！
從這個角度看來，房子絕對是特別的，可是還沒有要到「驚艷」的程度。
可是當我們走進一點看的時候，愈來愈多的驚喜正等待著我們！ 通往前門的入口處設有一條長樓梯，而左手邊的是露天停車間。
從這邊放眼望去，大家有沒有感覺到好像置身於某個歐洲古堡的人口一樣？
大家有沒有在心裡「嘩！」了一聲呢？因於室內裝潢本身設定成時尚、幹練的路線，故此設計師採用了深色的木地板，並把樑柱粉刷成黑色，與四周的白牆作強烈對比。挑高的樓底設計使室內看起來像難以捉摸，帶有神秘感和新鮮感的同時，亦能有效提升整體空間感。
開放式的廚房則以木色與黑色作基調，視覺上起了調和作用。
上樓之後我們會看到這個充滿個性的雙人臥室。
整個臥室裡除了正中的實木床架連床頭板外就沒有其他大型家具了，這樣子既能保持焦點，同時亦能營造令人更舒適的環境。
臥室左手邊有一個小小的直梯，能讓人爬到隱藏的小閣樓去喔～
除此之外，整個室內裝潢其實包含了不少玻璃設計元素，比如說眼前的玻璃圍欄和在後方的透明玻璃分隔牆等。
你看看，設計師甚至連頂上的部分也照顧到，以木板打造出獨特的個人風格！
最後我們當然不能錯過這個房子獨有的寬闊露臺！想像一下夏天的時候跟朋友們在這裡辦烤肉派對，或者準備一個橡皮充氣泳池來舉辦夏水禮‥‥‥你能說不讚嗎？！
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