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灰色磚頭的質感: 充滿霸氣個性的超時尚兩層樓住家

PUIKWAN PANG — HOMIFY PUIKWAN PANG — HOMIFY
homify 現代房屋設計點子、靈感 & 圖片
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「超時尚住宅」一詞聽起來就十分霸氣，它形容的可是不是一般我們常見的自然時尚風美房，而是室內裝潢和間隔都獨一無二、大膽創新的獨特設計房子！

今天我們要介紹的「主角」——一棟雙層灰磚美房——是由韓國的設計公司打造，無論外在還是內在都是同樣的美、同樣地令人留下深刻印象，並讓人愛不釋手！事不宜遲，現在就讓我們來一起參觀吧～

​外觀　正面

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灰磚總是給人一種復古的感覺，可是只要搭配著像圖中的獨特的房型，那麼它們看起來就絕對不會老氣喔！反之，整體感覺會變得非常有質感！

從這個角度看來，房子絕對是特別的，可是還沒有要到「驚艷」的程度。

​外觀　入口

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可是當我們走進一點看的時候，愈來愈多的驚喜正等待著我們！ 通往前門的入口處設有一條長樓梯，而左手邊的是露天停車間。

從這邊放眼望去，大家有沒有感覺到好像置身於某個歐洲古堡的人口一樣？

​外觀　背面

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從庭院我們可以更加看得清楚房子獨特的形狀，並了解到房子是由磚牆與水泥牆配搭而成。

除此之外，這邊也鋪有了時尚好看的木甲板，連接著花園與室內空間。

​庭院木甲板

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這個木甲板同時亦把房子的兩個主體連接起來，使整個空間變得更統一。

​挑高空間、開放式廚房

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大家有沒有在心裡「嘩！」了一聲呢？因於室內裝潢本身設定成時尚、幹練的路線，故此設計師採用了深色的木地板，並把樑柱粉刷成黑色，與四周的白牆作強烈對比。挑高的樓底設計使室內看起來像難以捉摸，帶有神秘感和新鮮感的同時，亦能有效提升整體空間感。

開放式的廚房則以木色與黑色作基調，視覺上起了調和作用。

​個性派臥室

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上樓之後我們會看到這個充滿個性的雙人臥室。

整個臥室裡除了正中的實木床架連床頭板外就沒有其他大型家具了，這樣子既能保持焦點，同時亦能營造令人更舒適的環境。

臥室左手邊有一個小小的直梯，能讓人爬到隱藏的小閣樓去喔～

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​個性派臥室

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既然說這是個個性派臥室，那它當然就有其過人之處囉！沒錯，房門是由這一整排摺疊門組成的，關起來就打造出一個私人小天地啦！

​衛浴間​

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衛浴間的設計同樣沒有令人失望，牆面上鋪設了防水瓷磚，跟外在的灰磚外牆互作呼應。

玻璃元素

homify 現代風玄關、走廊與階梯
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除此之外，整個室內裝潢其實包含了不少玻璃設計元素，比如說眼前的玻璃圍欄和在後方的透明玻璃分隔牆等。

你看看，設計師甚至連頂上的部分也照顧到，以木板打造出獨特的個人風格！

​露臺總覽

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最後我們當然不能錯過這個房子獨有的寬闊露臺！想像一下夏天的時候跟朋友們在這裡辦烤肉派對，或者準備一個橡皮充氣泳池來舉辦夏水禮‥‥‥你能說不讚嗎？！

延伸閱讀：個性派的設計:-幹練時尚的暗黑系房子

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