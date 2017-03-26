10個讓你窩整天不想走的美麗小角落

是不是總是喜歡窩在家裡的某個角落，可以閱讀、發呆、擁著情人聊天、或是睡個午覺，這種特殊的小空間在每個家裡都有神聖的地位，或許是因為在這裡會特別又安全感又舒服。那麼哪裡作為你的小基地最好呢？首先要有想像力，因為這個小角落可以是在客廳、走廊或是家裡的任何地方，為了讓你有更多靈感，快看看我們今天精選的十個小住宅裡的夢幻小天地吧！