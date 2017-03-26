10個讓你窩整天不想走的美麗小角落

是不是總是喜歡窩在家裡的某個角落，可以閱讀、發呆、擁著情人聊天、或是睡個午覺，這種特殊的小空間在每個家裡都有神聖的地位，或許是因為在這裡會特別又安全感又舒服。那麼哪裡作為你的小基地最好呢？首先要有想像力，因為這個小角落可以是在客廳、走廊或是家裡的任何地方，為了讓你有更多靈感，快看看我們今天精選的十個小住宅裡的夢幻小天地吧！
如果你有挑高天花板，一個秘密的小閣樓絕對是最好的選擇。拿著一本書爬到上面，好像消失在這個世界上幾個小時，完全是你的秘密基地。
如果你很想要大自然感覺的角落，別忘了壁紙可以幫你做到一切。加上一點色彩繽風的軟件、舒服的床、靠墊，讓你舒服的關鍵就是各種質料的混搭，所以別怕運用色彩和圖樣。
經典的舒服角落通常都有什麼跟別的空間不一樣的地方。植物、水族箱是可以考慮放置的裝飾物，因為自然元素的東西總是會讓我們更放鬆、沈靜。
如果你不喜歡自然感、或是太暗色系的角落，你可以用一些布料來裝飾你的天地。這個閣樓小臥室用了很夢幻的白色帳篷，完全激起大家的少女魂啊！
這個陽光的角落很適合當作吃早餐的地方，漂亮的格子窗戶和白色木板塑造了經典的英式風格。
其實家裡的每個角落都不該留白，都很有潛力啊！看看這個案例，訂好了熱帶風情的主題，使用強烈線條的熱帶植物、特別的裝飾品，讓這個角落顯得個性又舒服。只要替你的角落訂下一個主題就可以完成了，簡單吧！
窩完了室內，想要看看室外的舒服空間？延伸閱讀：21 個在家就能超放鬆的多功能戶外空間