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10個讓你窩整天不想走的美麗小角落

I-Hui Hsiao I-Hui Hsiao
homify 窗戶與門窗戶裝飾品
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是不是總是喜歡窩在家裡的某個角落，可以閱讀、發呆、擁著情人聊天、或是睡個午覺，這種特殊的小空間在每個家裡都有神聖的地位，或許是因為在這裡會特別又安全感又舒服。那麼哪裡作為你的小基地最好呢？首先要有想像力，因為這個小角落可以是在客廳、走廊或是家裡的任何地方，為了讓你有更多靈感，快看看我們今天精選的十個小住宅裡的夢幻小天地吧！

1. 窗邊的臥榻

Window seat homify 窗戶與門窗戶裝飾品
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Window seat

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這個窗邊的角落好適合享受著暖陽和綠意。小小的空間用雨林的圖案跟院子裡的植物呼應，面對著窗外就像暫時到了野外，好愜意！

2. 法式品味

homify 现代客厅設計點子、靈感 & 圖片
homify

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這間法式的小公寓很聰明，準備好許多抱枕、一盞檯燈、書櫃，你要來一場午覺、讀一本書或是發個呆，都能很快的佈置好。這種方式也很適合運用階梯下的空間實行。

3. 你的小閣樓

Bücherregal und Hochbett, Lars Führmann Tischlerei Lars Führmann Tischlerei 書房/辦公室食具櫃
Lars Führmann Tischlerei

Lars Führmann Tischlerei
Lars Führmann Tischlerei
Lars Führmann Tischlerei

如果你有挑高天花板，一個秘密的小閣樓絕對是最好的選擇。拿著一本書爬到上面，好像消失在這個世界上幾個小時，完全是你的秘密基地。

4. 熱帶感的角落

Green&Yellow Pixers 臥室 Multicolored leaves,tropical,jungle,wall mural,wallpaper
Pixers

Green&Yellow

Pixers
Pixers
Pixers

如果你很想要大自然感覺的角落，別忘了壁紙可以幫你做到一切。加上一點色彩繽風的軟件、舒服的床、靠墊，讓你舒服的關鍵就是各種質料的混搭，所以別怕運用色彩和圖樣。

5. 沈靜的元素

Master Suite Reading Nook homify 商业空间 Multicolored 飯店
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Master Suite Reading Nook

homify
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經典的舒服角落通常都有什麼跟別的空間不一樣的地方。植物、水族箱是可以考慮放置的裝飾物，因為自然元素的東西總是會讓我們更放鬆、沈靜。

6. 意想不到的運用

高津の家, 向山建築設計事務所 向山建築設計事務所 視聽室
向山建築設計事務所

向山建築設計事務所
向山建築設計事務所
向山建築設計事務所

這個小平台絕對是最酷的小基地了。大部分的建築師會把它作為收納空間，但是這樣的設計完全更聰明又有價值。

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7. 夢幻帳篷

Altbau mit modernem Anbau in Königstein/Ts., raumatmosphäre pantanella raumatmosphäre pantanella 嬰兒房/兒童房
raumatmosphäre pantanella

raumatmosphäre pantanella
raumatmosphäre pantanella
raumatmosphäre pantanella

如果你不喜歡自然感、或是太暗色系的角落，你可以用一些布料來裝飾你的天地。這個閣樓小臥室用了很夢幻的白色帳篷，完全激起大家的少女魂啊！

8. 古典英式風

Dijon Tumbled Limestone - Window Seat Floors of Stone Ltd 廚房
Floors of Stone Ltd

Dijon Tumbled Limestone – Window Seat

Floors of Stone Ltd
Floors of Stone Ltd
Floors of Stone Ltd

這個陽光的角落很適合當作吃早餐的地方，漂亮的格子窗戶和白色木板塑造了經典的英式風格。

9. 無中生有

homify 客廳書櫃
homify

homify
homify
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我們也很喜歡這個玄關的小角落，因為他其實幾乎完全不費力設計。階梯上去的平台和鏤空層架替這個角落提供了隱蔽感，簡單的長椅和沙發就能給你一個舒服的下午。

10. 主題式角落

Shades of White, Helô Marques Associados Helô Marques Associados 客廳
Helô Marques Associados

Helô Marques Associados
Helô Marques Associados
Helô Marques Associados

其實家裡的每個角落都不該留白，都很有潛力啊！看看這個案例，訂好了熱帶風情的主題，使用強烈線條的熱帶植物、特別的裝飾品，讓這個角落顯得個性又舒服。只要替你的角落訂下一個主題就可以完成了，簡單吧！

窩完了室內，想要看看室外的舒服空間？延伸閱讀：21 個在家就能超放鬆的多功能戶外空間

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