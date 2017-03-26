少預算就能達成的廚房收納技巧

對於料理好手來說，廚房裡的收納一定要設計得夠好對吧？要有把各種調味品、香料放好，還要有取用方便的功能，甚至兼顧廚房的設計感，但是通常我們的預算在廚房的各種電器裡就花光了，哪來得及花在收納上呢。所以今天我們就是要教你，如何運用不多的預算就能打造出漂亮的收納，這些成功的案例給你參考，不管是開放式還是封閉式，大廚房還是小廚房，你一定能得到靈感！繼續往下看吧！
格子網架非常好用。在空間不大的廚房裡，這樣的網架可以掛在牆上，有效率的收納你的廚具和五金，而且還讓你的廚房有了與眾不同的手工風格。這個案例裡在一旁也盯上了層板，相輔相成又簡潔。不過要注意的是，這麼顯而易見的收納方式，一定要把東西掛得整整齊齊才不雜亂喔！
誰說小住宅裡的廚房就要被犧牲呢？這個案例裡的廚房利用了階梯下面的角落，把畸零空間變身成夢幻簡約的廚房，上下都做了收納櫃，確保了這個廚房的功能一定很完備。這個看起來就不會花太多錢對吧？
如果你喜歡手工感、客製化的傢俱，試試看這種收納空間怎麼樣？用木箱子的板條、角材做為材料，想怎麼做就怎麼做，設計師讓木頭的原始感配上後方亮麗的黃色牆面，顯得暨粗獷又現代。
模組化的傢俱現在越來越流行了，因為它們不僅很實用，而且通常是走簡約的風格，百搭又好看。這種大量製造的傢俱售價不會太高，簡單地買來、組裝、放好，總是省錢省時又省力的好選擇。
這裡的收納是開放式的，應該說是半開放式，在開放的層架裡擺上分門別類用的籃子，再簡單不過了。記得選用乾淨、統一的籃子，市面上各種尺寸也很多，價錢也不貴，還隨時可以更換。而且其實，越小的廚房，這種設計會越好看，甚至有延伸視覺的功能，是不是很聰明呢！
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