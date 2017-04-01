15 坪超夢幻小窩：造價不到新台幣 132 萬元的木質預製屋 （組合屋）

組裝靈活、價格低廉、可以客製化，是預製屋的最大特點，它讓每位想要擁有自己家園的人都能夠輕鬆實現個人夢想！今天我們要為你介紹一款超棒的設計，它是由南非建築公司 Greenpods 的專家們所推出的 15.125 坪小住家，面積雖然迷你，但是由於設計得宜，空間感比實際來得大。最重要的是，這款房屋訂價還不到新台幣 132 萬元。如此夢幻精品，立刻一起來參觀！