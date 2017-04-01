你的瀏覽器已過期。

想要更輕鬆體驗居家設計的話，請下載其他的免費瀏覽器。點擊圖示就行摟!

空間
專業人士
雜誌
DIY
加入專業人士的行列
高級版
登出

15 坪超夢幻小窩：造價不到新台幣 132 萬元的木質預製屋 （組合屋）

Genie Chien Genie Chien
50m2 Sugar Gum Cladded home with decking - work in progress., Greenpods Greenpods 房子 木頭 Wood effect
Loading admin actions …

組裝靈活、價格低廉、可以客製化，是預製屋的最大特點，它讓每位想要擁有自己家園的人都能夠輕鬆實現個人夢想！今天我們要為你介紹一款超棒的設計，它是由南非建築公司 Greenpods 的專家們所推出的 15.125 坪小住家，面積雖然迷你，但是由於設計得宜，空間感比實際來得大。最重要的是，這款房屋訂價還不到新台幣 132 萬元。如此夢幻精品，立刻一起來參觀！

外觀

50m2 Sugar Gum Cladded home with decking - work in progress., Greenpods Greenpods 房子 木頭 Wood effect
Greenpods

Greenpods
Greenpods
Greenpods

第一眼你就可以直覺到，這款模組化的小房子擁有現代化家庭所需要的一切：它不但是以耐久的天然木材所建造，還自帶一股非常溫馨的風格。大片玻璃門窗構成透明的觀感，讓室內充滿明亮的光線。沒有多餘的裝飾，就已散發出獨特的格調。

另一個角度

50m2 Sugar Gum Cladded home with decking - work in progress., Greenpods Greenpods 房子 木頭 Wood effect
Greenpods

Greenpods
Greenpods
Greenpods

從這個角度，可以一覽這款設計如何將室內與室外空間巧妙結合為一。只要把大面的客廳落地窗完全打開來，起居空間就能延伸到戶外的木甲板上。露台上可以裝置一具遮篷，如此一來，就不必擔心日曬、雨淋和窺視的眼睛。此外當你有需要時，還可以調整模組將空間放大。

客廳與廚房的開放式空間

50m2 Sugar Gum Cladded home with decking - work in progress., Greenpods Greenpods 廚房 White
Greenpods

Greenpods
Greenpods
Greenpods

儘管面積只有 15.125 坪大，但這處集合客廳、餐廳和廚房的開放式空間，卻充滿了明亮的自然光，大大的門窗讓室內感覺非常通風。現代式廚房擁有你需要的一切，屋頂下方還配備了充裕的儲物空間。

臥室

50m2 Sugar Gum Cladded home with decking - work in progress., Greenpods Greenpods 臥室 木頭 White
Greenpods

Greenpods
Greenpods
Greenpods

臥室裡也感覺十分通風，高高的天花板和大開的門窗帶進了充足的採光。簡約的家具和中性色調，為室內營造出更寬廣的空間感。床鋪底下設置有儲物櫃，充分運用到所有可用的空間。

浴室

50m2 Sugar Gum Cladded home with decking - work in progress., Greenpods Greenpods 浴室 磁磚 White
Greenpods

Greenpods
Greenpods
Greenpods

浴室也採用與其他空間相同的風格。高品質的材料搭配中性色系，打造出現代化浴室簡約潔淨感，讓沐浴的時間更舒壓，清潔工作也更方便了。

想看更多預製組合屋，一定不能錯過以下文章！

45 天內完工 – 應有盡有的 20 坪預置組合屋

便利組合屋: 簡單別緻、舒適多功能的時尚生活

7 間高貴不貴、飯店級的奢華浴室
喜歡這棟預製組合屋嗎？留言分享你的想法吧！

需要請人幫你裝潢設計或蓋房子嗎？
馬上找專業人士！

挖掘更多居家設計的靈感！

房子

房子

客廳

客廳

廚房

廚房

臥室

臥室

庭院

庭院

浴室

浴室

餐廳

餐廳

泳池

泳池

Edit SEO element

homify - 打造美好家園

4.5

在homify的app上瀏覽數百萬張的圖片!

免費下載 app
不用了