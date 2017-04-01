15 坪超夢幻小窩：造價不到新台幣 132 萬元的木質預製屋 （組合屋）

組裝靈活、價格低廉、可以客製化，是預製屋的最大特點，它讓每位想要擁有自己家園的人都能夠輕鬆實現個人夢想！今天我們要為你介紹一款超棒的設計，它是由南非建築公司 Greenpods 的專家們所推出的 15.125 坪小住家，面積雖然迷你，但是由於設計得宜，空間感比實際來得大。最重要的是，這款房屋訂價還不到新台幣 132 萬元。如此夢幻精品，立刻一起來參觀！
第一眼你就可以直覺到，這款模組化的小房子擁有現代化家庭所需要的一切：它不但是以耐久的天然木材所建造，還自帶一股非常溫馨的風格。大片玻璃門窗構成透明的觀感，讓室內充滿明亮的光線。沒有多餘的裝飾，就已散發出獨特的格調。
從這個角度，可以一覽這款設計如何將室內與室外空間巧妙結合為一。只要把大面的客廳落地窗完全打開來，起居空間就能延伸到戶外的木甲板上。露台上可以裝置一具遮篷，如此一來，就不必擔心日曬、雨淋和窺視的眼睛。此外當你有需要時，還可以調整模組將空間放大。
儘管面積只有 15.125 坪大，但這處集合客廳、餐廳和廚房的開放式空間，卻充滿了明亮的自然光，大大的門窗讓室內感覺非常通風。現代式廚房擁有你需要的一切，屋頂下方還配備了充裕的儲物空間。
臥室裡也感覺十分通風，高高的天花板和大開的門窗帶進了充足的採光。簡約的家具和中性色調，為室內營造出更寬廣的空間感。床鋪底下設置有儲物櫃，充分運用到所有可用的空間。
浴室也採用與其他空間相同的風格。高品質的材料搭配中性色系，打造出現代化浴室簡約潔淨感，讓沐浴的時間更舒壓，清潔工作也更方便了。
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