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10 款搭在任何花園都好看的現代棚架設計！

Genie Chien Genie Chien
Casa MR, oda - oficina de arquitectura oda - oficina de arquitectura 露臺
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隨著天氣變暖，冬天的腳步漸離，你是否已經準備好在溫暖的月份裡，和親友們在美麗的花園中舉辦一場派對，或是享受一場星光燒烤呢？倘若你的庭院裡搭了一座有頂蓋的棚架，在白天可以享受溫和的陽光照耀，雨天時也不怕弄溼身上的衣裳，這樣的生活豈非人間天堂？今天我們為你帶來 10 款超美的頂棚設計，現在就一起來挑選吧！

1. 採用玻璃和木材打造的涼棚

Espaço Família, Graça Brenner Arquitetura e Interiores Graça Brenner Arquitetura e Interiores 車庫/遮陽棚
Graça Brenner Arquitetura e Interiores

Graça Brenner Arquitetura e Interiores
Graça Brenner Arquitetura e Interiores
Graça Brenner Arquitetura e Interiores

這座被美麗綠意所包圍的涼棚，是採用木頭和玻璃所打造，與周圍環境融合得完美無匹！自然光可以透過玻璃屋頂滲透到露臺上，卻又保留了陰涼空間讓你免於直接日曬。

2. 雅緻耐用的金屬棚架

A Luxirious Thatched Villa, iammies Landscapes iammies Landscapes 庭院
iammies Landscapes

iammies Landscapes
iammies Landscapes
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這座棚架採用金屬為質材固定到壁面上，創造出一種優雅浪漫的美感。由於這種材質相當耐用，已成為現在最流行的設計之一。

3. 玻璃棚蓋

Terrace garden Ansari Architects 庭院
Ansari Architects

Terrace garden

Ansari Architects
Ansari Architects
Ansari Architects

以前這款棚蓋的主要功能是用來幫屋頂排出雨水。現在它之所以受到歡迎，是由於它透明的外觀。在夏天可以提供一些遮蔭，同時也和傳統殖民地風格的房子構成絕搭。

4. 入口處的棚架

casaMEZQUITE, BAG arquitectura BAG arquitectura 前門 鐵/鋼 White
BAG arquitectura

BAG arquitectura
BAG arquitectura
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涼棚不僅具有美化花園和露台的功用，也是進門入口處很好的設計。你可以選擇和房子外觀形成對比的顏色，創造出令人印象深刻的視覺效果。

5. 經典雅緻風

Casa MR, oda - oficina de arquitectura oda - oficina de arquitectura 露臺
oda – oficina de arquitectura

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如果你喜歡經典的風格，可以選擇白色系的棚架。如同照片中這一款，它讓露台顯得更敞亮，同時也創造出親切宜人的氛圍。

6. 時尚風

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homify

Entrance

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木質的材料總能帶給我們家的溫馨和舒適的氛圍。這一款木製涼棚搭在門口處，襯著美麗的木頭小徑通往室內，周圍還有植物包圍，讓你每天都彷彿置身於五星級飯店！

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7. 大自然包圍的綠廊

Fazenda Santa Izabel, LM Arquitetura | Conceito LM Arquitetura | Conceito 房子
LM Arquitetura | Conceito

LM Arquitetura | Conceito
LM Arquitetura | Conceito
LM Arquitetura | Conceito

如果你想為自家花園打造適合的涼棚，你可以在棚架上覆蓋起各種各樣的植物和花卉，為自己創造出有如田園詩般的夢幻園地。

8. 地中海風格

VIVIENDA RURAL, CARLOS TRIGO GARCIA CARLOS TRIGO GARCIA 露臺
CARLOS TRIGO GARCIA

CARLOS TRIGO GARCIA
CARLOS TRIGO GARCIA
CARLOS TRIGO GARCIA

這座棚蓋搭配富有古風的石柱，整個外觀極具異國風采！白色的垂墜式布簾讓人不禁發思古之幽情，適合喜歡慵懶舒適風的你。

9. 竹製涼棚

Chalé na Montanha - MVDA, Carlos Eduardo de Lacerda Arquitetura e Planejamento Carlos Eduardo de Lacerda Arquitetura e Planejamento 房子 Yellow
Carlos Eduardo de Lacerda Arquitetura e Planejamento

Carlos Eduardo de Lacerda Arquitetura e Planejamento
Carlos Eduardo de Lacerda Arquitetura e Planejamento
Carlos Eduardo de Lacerda Arquitetura e Planejamento

如果你想要在自己庭院裡享受一些陰涼感，可以採用這款竹製的涼棚。這種材料能為空間帶來涼意，同時也很有裝飾感。

10. 原創設計

Casa Clemente, Juan Carlos Loyo Arquitectura Juan Carlos Loyo Arquitectura 現代房屋設計點子、靈感 & 圖片
Juan Carlos Loyo Arquitectura

Juan Carlos Loyo Arquitectura
Juan Carlos Loyo Arquitectura
Juan Carlos Loyo Arquitectura

這款頂棚相當具有特色。採用多種材質和形狀來設計，讓它帶有一些質樸的鄉村風情，卻又與建物華麗的外觀搭配得完美無比！

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