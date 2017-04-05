10 款搭在任何花園都好看的現代棚架設計！

隨著天氣變暖，冬天的腳步漸離，你是否已經準備好在溫暖的月份裡，和親友們在美麗的花園中舉辦一場派對，或是享受一場星光燒烤呢？倘若你的庭院裡搭了一座有頂蓋的棚架，在白天可以享受溫和的陽光照耀，雨天時也不怕弄溼身上的衣裳，這樣的生活豈非人間天堂？今天我們為你帶來 10 款超美的頂棚設計，現在就一起來挑選吧！
這座被美麗綠意所包圍的涼棚，是採用木頭和玻璃所打造，與周圍環境融合得完美無匹！自然光可以透過玻璃屋頂滲透到露臺上，卻又保留了陰涼空間讓你免於直接日曬。
這座棚架採用金屬為質材固定到壁面上，創造出一種優雅浪漫的美感。由於這種材質相當耐用，已成為現在最流行的設計之一。
以前這款棚蓋的主要功能是用來幫屋頂排出雨水。現在它之所以受到歡迎，是由於它透明的外觀。在夏天可以提供一些遮蔭，同時也和傳統殖民地風格的房子構成絕搭。
涼棚不僅具有美化花園和露台的功用，也是進門入口處很好的設計。你可以選擇和房子外觀形成對比的顏色，創造出令人印象深刻的視覺效果。
如果你喜歡經典的風格，可以選擇白色系的棚架。如同照片中這一款，它讓露台顯得更敞亮，同時也創造出親切宜人的氛圍。
木質的材料總能帶給我們家的溫馨和舒適的氛圍。這一款木製涼棚搭在門口處，襯著美麗的木頭小徑通往室內，周圍還有植物包圍，讓你每天都彷彿置身於五星級飯店！
喜歡這個設計嗎? 讓我們的專家為你打造一個吧!
如果你想為自家花園打造適合的涼棚，你可以在棚架上覆蓋起各種各樣的植物和花卉，為自己創造出有如田園詩般的夢幻園地。
這座棚蓋搭配富有古風的石柱，整個外觀極具異國風采！白色的垂墜式布簾讓人不禁發思古之幽情，適合喜歡慵懶舒適風的你。
如果你想要在自己庭院裡享受一些陰涼感，可以採用這款竹製的涼棚。這種材料能為空間帶來涼意，同時也很有裝飾感。
這款頂棚相當具有特色。採用多種材質和形狀來設計，讓它帶有一些質樸的鄉村風情，卻又與建物華麗的外觀搭配得完美無比！
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