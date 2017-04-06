10 個為你帶來滾滾好運的玄關設計

homify 一直致力為大家帶來不同的設計新點子，當然今天也不例外！這一次我們將要為大家介紹 10 個美得令人目不暇給的玄關設計，相信無論是喜愛自然風格還是活潑有創意的風格的你，都總能找到一款合你心意的點子！
以風水學角度來說，前門掌管屋主的事業運，而玄關跟前門緊緊相連，所以設計上絕對不能隨隨便便！如果你對於玄關風水學有興趣，歡迎你等一下繼續閱讀：6個玄關風水學原則，為你帶來滿滿的正能量！
如果你想要打造一個擁有溫馨氣氛的玄關，那你就應該採用木材來打造這個特別的空間！
充滿自然美感的木建材歷久彌新，而且在泛黃的燈光照射之下，整體視覺顯得加倍柔和。
以白色和淺藍色為基調的玄關看起來非常有療癒感！設計師在兩道櫃門前安裝了鏡子，有效地擴大空間感，同時亦使玄關顯得更明亮。
銀紫色是近年大熱的髮色，原來你也可以把這種既帶有女生韻味、又滿載個性的顏色融入玄關之中！只要在凹間的部分擺放收納架，並在牆上掛上一幅自己喜愛的畫，整個充滿魅力的玄關就完成了！
喜愛年輕、活潑裝潢的你，也許會愛上這一個使用各種糖果色的鮮艷玄關喔！整個空間的牆面以湖水綠為基調，牆上則掛有各種顏色的相框，整體設計視覺感豐富，卻完全不複雜！
以家庭的角度來說，收納空間好像總是不夠用似的！那你有想過，其實可以將玄關和置頂式收納櫃二合為一嗎？
水晶燈、大理台和鏡子——這三個元素組合起來的玄關，使整個空間散發出極緻的奢華感覺，根本就像是高級飯店的大堂一樣！
以黑牆為主，鮮艷家具和創意鑰匙架為輔的設計，看起來充滿活力又時尚！
對稱的事物本身就有其獨特的美感，當設計師將這個理念融入玄關其中的時候，則可以打造出我們眼前這個充滿魅力的空間了！ 你最愛的是哪一種設計呢？為什麼？留言告訴我們吧！