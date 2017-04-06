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10 個為你帶來滾滾好運的玄關設計

PUIKWAN PANG — HOMIFY PUIKWAN PANG — HOMIFY
RESIDENCIA, Martins Valente Arquitetura e Interiores Martins Valente Arquitetura e Interiores 現代風玄關、走廊與階梯
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homify 一直致力為大家帶來不同的設計新點子，當然今天也不例外！這一次我們將要為大家介紹 10 個美得令人目不暇給的玄關設計，相信無論是喜愛自然風格還是活潑有創意的風格的你，都總能找到一款合你心意的點子！

以風水學角度來說，前門掌管屋主的事業運，而玄關跟前門緊緊相連，所以設計上絕對不能隨隨便便！如果你對於玄關風水學有興趣，歡迎你等一下繼續閱讀：6個玄關風水學原則，為你帶來滿滿的正能量！

​1. 充滿溫馨感的木感玄關

RESIDENCIA, Martins Valente Arquitetura e Interiores Martins Valente Arquitetura e Interiores 現代風玄關、走廊與階梯
Martins Valente Arquitetura e Interiores

Martins Valente Arquitetura e Interiores
Martins Valente Arquitetura e Interiores
Martins Valente Arquitetura e Interiores

如果你想要打造一個擁有溫馨氣氛的玄關，那你就應該採用木材來打造這個特別的空間！

充滿自然美感的木建材歷久彌新，而且在泛黃的燈光照射之下，整體視覺顯得加倍柔和。

​2. 簡約風玄關

Seba Life , Canan Delevi Canan Delevi 玄關、走廊與階梯配件與裝飾品
Canan Delevi

Canan Delevi
Canan Delevi
Canan Delevi

以白色和淺藍色為基調的玄關看起來非常有療癒感！設計師在兩道櫃門前安裝了鏡子，有效地擴大空間感，同時亦使玄關顯得更明亮。 

​3. 擁有焦點牆的玄關

Projeto VR 01, HAUS HAUS 現代風玄關、走廊與階梯
HAUS

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其實你不一定只能在客廳設計一面「焦點牆」！你大可以在玄關打造一幅鋪木板的、鋪特別牆紙的、鋪大理石的牆面，它們亮眼的設計絕對可以提升你的房子的質感！

​4. 銀紫色的魅力

APPARTEMENT BOHEME CHIC AU MASCULIN, cristina velani cristina velani 現代風玄關、走廊與階梯 Black
cristina velani

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cristina velani
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銀紫色是近年大熱的髮色，原來你也可以把這種既帶有女生韻味、又滿載個性的顏色融入玄關之中！只要在凹間的部分擺放收納架，並在牆上掛上一幅自己喜愛的畫，整個充滿魅力的玄關就完成了！

​5. 糖果色玄關

Bangalô 3 irmãos - Praia de Tamandaré/PE, Celia Beatriz Arquitetura Celia Beatriz Arquitetura 熱帶式走廊，走廊和樓梯
Celia Beatriz Arquitetura

Celia Beatriz Arquitetura
Celia Beatriz Arquitetura
Celia Beatriz Arquitetura

喜愛年輕、活潑裝潢的你，也許會愛上這一個使用各種糖果色的鮮艷玄關喔！整個空間的牆面以湖水綠為基調，牆上則掛有各種顏色的相框，整體設計視覺感豐富，卻完全不複雜！

​6. 儲物至上

Современный интерьер с яркими акцентами, Олег Елфимычев Олег Елфимычев 斯堪的納維亞風格的走廊，走廊和樓梯 Green
Олег Елфимычев

Олег Елфимычев
Олег Елфимычев
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以家庭的角度來說，收納空間好像總是不夠用似的！那你有想過，其實可以將玄關和置頂式收納櫃二合為一嗎？

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​7. 高貴奢華設計

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Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris

Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris
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水晶燈、大理台和鏡子——這三個元素組合起來的玄關，使整個空間散發出極緻的奢華感覺，根本就像是高級飯店的大堂一樣！

​8. 現代時尚風

miniszyk, unikat:lab unikat:lab 走廊 & 玄關
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miniszyk

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以黑牆為主，鮮艷家具和創意鑰匙架為輔的設計，看起來充滿活力又時尚！

​9. 自然舒適風

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homify

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有人則會選擇把植物帶進玄關設計之中，以從簡的原則打造出一個充滿自然風與舒適感的小空間。

​10. 對稱空間

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Marmoles ARCA

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對稱的事物本身就有其獨特的美感，當設計師將這個理念融入玄關其中的時候，則可以打造出我們眼前這個充滿魅力的空間了！ 你最愛的是哪一種設計呢？為什麼？留言告訴我們吧！

灰色磚頭的質感: 充滿霸氣個性的超時尚兩層樓住家
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